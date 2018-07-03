То, чего боялись: Россия атаковала экс-республики СССР оружием XXI века

Виктор Мараховский
Вначале новости. Гражданам по понятным причинам было не до того, но российская оппозиция только что опять раскололась. На сей раз — из-за чемпионата. В ее рядах обнаружилось множество морально неустойчивых личностей. Тех, кто в воскресенье вечером забылись и вместе с остальной нацией орали, прыгали и скандировали имя своей страны.
За это морально стойкая часть оппозиционеров (которая горько иронизировала про мячик, отвлекающий народ от проблем) — отступников заклеймила. Обвинила в предательстве идеалов и в нравственном падении. И поднялся хай, в ходе которого стороны применяют друг к другу эпитеты повышенной этажности.
Дело в том, что незаметно для россиян сейчас вокруг России сносит еще один стратегически важный барьер.
Речь об экс-союзных нам республиках, поколение назад ставших самостоятельными государствами. Их ключевую систему обороны ломает сейчас российская информационная атака — и, что самое обидное, обвинить Россию во взломе и распространении фейков невозможно.
В чем вся штука. Мы тут не вполне осознаем, но вот уже третью неделю день за днем окружающие нас государства принуждаются к детальному ежедневному разглядыванию бывшей метрополии — то есть сегодняшней России. И не только по телевизору, но по всем прочим "инфопроводам" — через ютьюб и через каждый утюг.
И наши соседи смотрят на Москву, на Казань, на Петербург, на Ростов, на Нижний, на Саранск и Екатеринбург. И наши соседи видят, говоря коротко, совсем не то, что хотят. И совсем не то, во что привыкли верить.
…Дело в том, что фундаментальным элементом всех "постсоветских государственностей" была и остается следующая идея:
И вот сейчас — идея исторического выигрыша, полученного бегством от России, у окружающих республик трещит и рвется на британский флаг.
Потому что сначала в течение месяца в страну-бензоколонку влился поток мировых лидеров и руководителей мировых ресурсных картелей, свидетельствующих свое почтение и имеющих просьбы и интересы.
А затем лидер этого Настоящего Мира, объявив, что страну-бензоколонку надо бы вернуть в клуб мировых держав, опять-таки отправляется на самую границу с бензоколонкой, чтобы засвидетельствовать почтение ее тирану и обговорить с ним некоторые свои просьбы и интересы.
Наши соседи смотрят на это, и под ними шатаются национальные идеи.
И пожилые экс-коммунистки из Прибалтики внезапно снова начинают ненавидеть "этих русских" с юным задором. И снова, как впервые, начинают ждать танков. И полузабытые народные артисты из последних сил кричат, что ужасно счастливы больше не быть с русскими.
Тот факт, кстати, что это все пишут подданные держав, действительно ушедших под спил, давно уже задравших пенсионный возраст за 65 и торгующих населением оптом и в розницу в объемах "от 20 до 50 процентов", — накала разоблачений России не снижает. Наоборот. Они сейчас не просто "мстят бывшей метрополии" — они мучительно заделывают появившееся горькое чувство исторического проигрыша.
И дело тут, как ни странно, не в деньгах. Сочетать поездки на заработки в Россию с презрением к ней подданные "национал-демократий" вполне научились.
Нет, сейчас происходит куда более обидное и страшное.
И к местным "лидерам общественного мнения" приходит осознание того, что этого люксового статуса их уютные "нероссии", их бедные, но чистенькие национал-демократии не получат никогда по определению. И от этого у тех, кто еще помнит себя согражданами "этих русских", открывается острейший эмигрантский синдром. Со всеми его трагикомическими эффектами и бессознательными криками о кровавом режиме, генетических рабах и проданной Сибири.
Да, и вот еще что.
Потому что рядом, оказывается, ядерная космическая (арктическая, тихоокеанская, транзитная, добывающая и прочее) держава. Реализующая один за другим макропроекты и участвующая в управлении миром. И нуждающаяся, как любая растущая держава, в трудовых кадрах.
…Есть основания полагать, что этот удар по национальным идеям постсоветских "антироссий" в итоге окажется более разрушительным, чем любые вторжения бурятских танков.