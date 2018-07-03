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То, чего боялись: Россия атаковала экс-республики СССР оружием XXI века

(обновлено: 09:21 03.07.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЛоготип Кубка конфедераций FIFA 2017 к Чемпионату мира по футболу 2018 в России. Архивное фотоЛоготип Кубка конфедераций FIFA 2017 к Чемпионату мира по футболу 2018 в России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Виктор Мараховский

Вначале новости. Гражданам по понятным причинам было не до того, но российская оппозиция только что опять раскололась. На сей раз — из-за чемпионата. В ее рядах обнаружилось множество морально неустойчивых личностей. Тех, кто в воскресенье вечером забылись и вместе с остальной нацией орали, прыгали и скандировали имя своей страны.

За это морально стойкая часть оппозиционеров (которая горько иронизировала про мячик, отвлекающий народ от проблем) — отступников заклеймила. Обвинила в предательстве идеалов и в нравственном падении. И поднялся хай, в ходе которого стороны применяют друг к другу эпитеты повышенной этажности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Матч Россия - Испания стал лидером телеэфира на Украине
Раскол был замечен, и над ним поиронизировали. Однако есть мнение, что это вовсе не самый драматический слом, происходящий в эти дни.

Дело в том, что незаметно для россиян сейчас вокруг России сносит еще один стратегически важный барьер.

Речь об экс-союзных нам республиках, поколение назад ставших самостоятельными государствами. Их ключевую систему обороны ломает сейчас российская информационная атака — и, что самое обидное, обвинить Россию во взломе и распространении фейков невозможно.

В чем вся штука. Мы тут не вполне осознаем, но вот уже третью неделю день за днем окружающие нас государства принуждаются к детальному ежедневному разглядыванию бывшей метрополии — то есть сегодняшней России. И не только по телевизору, но по всем прочим "инфопроводам" — через ютьюб и через каждый утюг.

Футболисты сборной России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В сочинскую Олимпиаду этого не было — то была зима, небольшое в сравнении с ЧМ число гостей и локальная, собранная в одном месте инфраструктура. А сейчас лето, и миллионы подключенных к интернету болельщиков с журналистами кочуют по пространству чемпионата площадью эдак с Евросоюз.

И наши соседи смотрят на Москву, на Казань, на Петербург, на Ростов, на Нижний, на Саранск и Екатеринбург. И наши соседи видят, говоря коротко, совсем не то, что хотят. И совсем не то, во что привыкли верить.

…Дело в том, что фундаментальным элементом всех "постсоветских государственностей" была и остается следующая идея:

© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Британии признали отсутствие "российских хулиганов" на ЧМ
"Наш (нужное вписать) народ, обладающий уникальной древней культурой и природным породистым благородством, провел (нужное вписать) веков в плену у нищебродской российской империи. Тяжело дались нам эти годы под властью пьяных вороватых варваров, не умеющих ничего и не уважающих ни себя, ни свою страну. К счастью, мы сумели вырваться из их барака. У нас теперь свои трудности, но от бывшей империи после того, как она потеряла свои прежние завоевания, вообще ничего не осталось. Настоящий мир презирает эту бензоколонку и не держит за равную. Когда там развалятся последние ржавые ракеты, эта страна уже не поднимется. И знать о том, что там происходит, нашим людям просто незачем — кого интересует полярная нигерия. Как же все-таки мы выиграли, сбежав от нее".

И вот сейчас — идея исторического выигрыша, полученного бегством от России, у окружающих республик трещит и рвется на британский флаг.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБолельщики празднуют победу сборной России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Болельщики празднуют победу сборной России

Потому что сначала в течение месяца в страну-бензоколонку влился поток мировых лидеров и руководителей мировых ресурсных картелей, свидетельствующих свое почтение и имеющих просьбы и интересы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Швеция изменила риторику о "бойкоте" ЧМ-2018
Затем умы окружающих экс-братьев с середины июня смущают околофутбольные панорамы российских городов и восторженные туристы из Настоящего Мира.

А затем лидер этого Настоящего Мира, объявив, что страну-бензоколонку надо бы вернуть в клуб мировых держав, опять-таки отправляется на самую границу с бензоколонкой, чтобы засвидетельствовать почтение ее тирану и обговорить с ним некоторые свои просьбы и интересы.

Наши соседи смотрят на это, и под ними шатаются национальные идеи.

И пожилые экс-коммунистки из Прибалтики внезапно снова начинают ненавидеть "этих русских" с юным задором. И снова, как впервые, начинают ждать танков. И полузабытые народные артисты из последних сил кричат, что ужасно счастливы больше не быть с русскими.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Американские СМИ назвали ЧМ-2018 одним из самых интересных за последние годы
И неслучайно, кстати, такая большая часть "антипраздничного" дискурса в самой России сегодня раскручивается из ближнего зарубежья. "Тем временем ваши шлюхи спят с болельщиками", "тем временем у вас пенсии отменили", "тем временем вашу Сибирь китайцам продали" — исполняется полусоотечественниками с невероятным надрывом.

Тот факт, кстати, что это все пишут подданные держав, действительно ушедших под спил, давно уже задравших пенсионный возраст за 65 и торгующих населением оптом и в розницу в объемах "от 20 до 50 процентов", — накала разоблачений России не снижает. Наоборот. Они сейчас не просто "мстят бывшей метрополии" — они мучительно заделывают появившееся горькое чувство исторического проигрыша.

И дело тут, как ни странно, не в деньгах. Сочетать поездки на заработки в Россию с презрением к ней подданные "национал-демократий" вполне научились.

Нет, сейчас происходит куда более обидное и страшное.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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СМИ рассказали, как Россия выиграет от чемпионата мира по футболу
К ним приходит — причем не из самой России, а рикошетом, из того самого Настоящего Мира — признание покинутого барака мощной, состоявшейся и, главное, высокостатусной страной. Древние породистые народы с врожденной культурой видят, что оставленный ими позади развалившийся барак империи как-то опять оказался впереди и недосягаемо вверху.

И к местным "лидерам общественного мнения" приходит осознание того, что этого люксового статуса их уютные "нероссии", их бедные, но чистенькие национал-демократии не получат никогда по определению. И от этого у тех, кто еще помнит себя согражданами "этих русских", открывается острейший эмигрантский синдром. Со всеми его трагикомическими эффектами и бессознательными криками о кровавом режиме, генетических рабах и проданной Сибири.

Да, и вот еще что.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Европейские СМИ — о чемпионате мира: Россия не перестает удивлять
В глазах тех жителей наших стран-соседей, кто вырос после СССР и никакими "согражданами русских" никогда не был, — новый высокий статус России воспринимается без внутренней драмы. А скорее с интересом: они, как латиноамериканцы к югу от США, просто видят поблизости от себя глобальный центр силы (а заодно экономическую державу и широкое поле для деятельности и потенциальной карьеры). И некоторые внезапно делают открытие, что карьера управляющего в итальянском отельчике — это, оказывается, не потолок человеческих возможностей.

Потому что рядом, оказывается, ядерная космическая (арктическая, тихоокеанская, транзитная, добывающая и прочее) держава. Реализующая один за другим макропроекты и участвующая в управлении миром. И нуждающаяся, как любая растущая держава, в трудовых кадрах.

…Есть основания полагать, что этот удар по национальным идеям постсоветских "антироссий" в итоге окажется более разрушительным, чем любые вторжения бурятских танков.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБолельщик чемпионата мира по футболу &mdash; 2018 фотографируется на фоне Кремля в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Болельщик чемпионата мира по футболу — 2018 фотографируется на фоне Кремля в Москве
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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Данил Некипелов
Мне непонятно одно ,почему все эти реформы ,пенсионные ,налоговые начали раскручиваться во время проведения чемпионата ,ни месяцем раньше ,ни месяцем позже.)
10:01
03.07.2018
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Антон Викторович
Мягкая сила из России.
09:57
03.07.2018
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polyanskyae
Если бы не дикое воровство, беспредел, вывоз огромных денег, кумовство, несменяемость власти, нахождение в ней по дружбе, ручное управление - когда вопросы асфальта и канализации раз в год решает лично президент - можно было бы согласиться с каждым словом статьи..
09:48
03.07.2018
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info
То есть, по мнению автора, проблема пенсий не должна никоим образом волновать самих жителей страны и может исключительно раскручиваться из-за рубежа? Или все, кого внутри страны волнует этот вопрос - полусоотечественники? Очередной генетический мусор? Кастой не вышли? Предали Родину?
09:38
03.07.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
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