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Совет Европы поставил России крайний срок

(обновлено: 08:01 29.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фотоЗдание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ирина Алкснис

Владимир Путин и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи. 20 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Москва ценит позицию СЕ по взаимодействию с Россией, заявил Путин
История взаимоотношений России с Советом Европы (СЕ) вышла на новый виток, в очередной раз сменив жанр: то, что в 2014 году было драмой, а в последующие годы все больше напоминало трагикомедию, теперь превращается в откровенный водевиль.

Последние дни отмечены повышенной активностью генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда вокруг России.

Сначала состоялся его визит в Москву, где его принимали на высшем уровне. Затем он обратился с письмом к российскому президенту с прошением о помиловании Олега Сенцова. Правда, до Кремля это обращение пока не дошло.

Однако не успел резонанс по поводу покровительства генсека СЕ террористу, имеющему профессию режиссера, приобрести достаточный медийный размах, как Ягланд сделал заявление по поводу крайне животрепещущей для его организации темы — отказа России платить взносы до полного восстановления полномочий страны в Парламентской ассамблее СЕ.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. 20 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. 20 июня 2018

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков: Совету Европы не стоит ставить РФ ультиматумы по уплате взноса‍
Заявление генсека по поводу финансов, конечно, заметно смазало пафос его заступничества в отношении Сенцова. Потому что хотя в России и назвали его слова "ультиматумом", положа руку на сердце, следует признать, что на бескомпромиссное требование они не похожи, хотя там и было употреблено выражение "крайний срок". Турбьёрн Ягланд заявил, что "30 июня — это последний срок для выплаты взносов. Я не знаю, что произойдет до 30 июня. Но я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему".

Заявление генсека больше выглядит признанием неспособности найти выход из сложившейся и все более печальной для бюджета СЕ ситуации.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генсек Совета Европы назвал сроки взноса России в бюджет организации
За три десятилетия безоговорочного доминирования Запада и либерально-глобалистской идеологии в мире оказалась сформирована целая система структур, чьей главной реальной задачей является идеологическое и пропагандистское сопровождение деятельности гегемона. Эта судьба постигла и некогда реально уважаемую и авторитетную организацию, созданную для общеевропейского сотрудничества в области демократии, прав человека и культурного взаимодействия.

Причем можно считать ироничным, что текущие проблемы СЕ (и ПАСЕ как его части) представляют собой замкнутый порочный круг, разорвать который у руководства организации фактически нет возможности.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

Совсем не случайно именно СЕ стал одним из главных источников наиболее жесткой критики России. В Европе существует целая группа государств, не обладающих серьезным политическим и экономическим влиянием, однако удачно выбравших в качестве своего "конька" борьбу с "тоталитарной и агрессивной" Россией. Ничего удивительного, что благодаря этой позиции они и их представители оказались востребованы в структурах, подобных СЕ, — не обладающих реальным влиянием, но прекрасно живущих за счет идейно-политического обслуживания тех, кто этим влиянием обладает.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран &mdash; участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран — участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017

Особенную прелесть всей этой ситуации и бесперебойно работающей системе придавало то, что немалую долю финансирования традиционно обеспечивали как раз те страны, что являлись "козлами отпущения" и объектами наиболее частой и жесткой критики. Просто потому, что такие аббревиатуры, как СЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ и ПАСЕ, действительно превратились во влиятельный бренд, с которым хотели быть так или иначе связаны все страны, заявляющие свое стремление идти по пути демократии.

Флаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Фото : Council of Europe
Политолог: давить на Россию в вопросе выплаты взносов в СЕ контрпродуктивно
Ныне же главная проблема СЕ даже не в том, что Россия отказалась платить взносы и из-за этого у организации возникли финансовые трудности. Главное то, что расшатывается вся мировая политическая система, которая существовала последние десятилетия. На фоне откровенного позора, которым обернулся саммит "Большой семерки", на фоне Brexit и учащающихся "бунтов" в ЕС финансовые проблемы Совета Европы выглядят не столь значительными.

© AP Photo / Evan VucciСаммит G7 в Квебеке, Канада. Июнь 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Саммит G7 в Квебеке, Канада. Июнь 2018

И именно поэтому они куда более фатальны.

Потому что СЕ, в отличие от ЕС или "Большой семерки", за которыми стоят реальная власть, реальные ресурсы и реальные возможности влиять на мир, — просто "обслуживающая контора", бывшая своим заказчикам некоторое время полезной, которую тем не менее легко можно скинуть с баланса в наступившие времена больших перемен, геополитических потрясений и сокращающихся ресурсов.

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Украинская делегация отказалась идти на ежегодный прием к генсеку СЕ
Собственно, СЕ уже превращается из уважаемой, авторитетной — и богатой — международной организации во второстепенную структуру, пренебрежительно отмахиваться от которой позволяют себе все кому не лень. Свежий оскорбительный демарш украинской делегации стал просто очередным примером этого; Украина в своем слепом "отзеркаливании" России вечно перегибает палку и умудряется ляпать невпопад.

В отличие от ЕС или ключевых европейских держав, у Совета Европы нет гибкости, которая бы позволила эффективно регулировать проблемы. Это практически невозможно, поскольку сама структура и процедура принятия решений не позволят проявить здравый смысл и реалистичный подход к политике.

© Фото : Совет ФедерацииКонференция председателей парламентов стран &mdash; членов Совета Европы. 15 сентября 2016
© Фото : Совет Федерации
Конференция председателей парламентов стран — членов Совета Европы. 15 сентября 2016

Как вернуть Россию в ПАСЕ, если это решение не пропустят непримиримо антироссийские силы, обладающие блокирующим пакетом в ней? К тому же этим силам безразличны и финансовые проблемы (пусть голова об этом болит у руководства), и общее падение престижа и влиятельности организации. Они совершенно искренни в своей непримиримости к России.

Заседание ПАСЕ в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Фото : Council of Europe
Спецкомиссия ПАСЕ обсудит предложения по реформе ассамблеи
Именно здесь стоит искать причины слов Ягланда "я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему". Больше похоже на отчаяние, нежели на ультиматум.

При этом инструментов — даже гипотетических — давления на Россию у СЕ нет. Звучащие предложения закрыть для России, например, ЕСПЧ скорее выглядит работой на Москву, а не ее наказанием.

В результате заявление генсека СЕ про "крайний срок" выплаты взносов вызывает искреннее любопытство по эту сторону границы: а то что?

Це Європа!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Це Європа!

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