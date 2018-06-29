Совет Европы поставил России крайний срок

Ирина Алкснис
Последние дни отмечены повышенной активностью генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда вокруг России.
Сначала состоялся его визит в Москву, где его принимали на высшем уровне. Затем он обратился с письмом к российскому президенту с прошением о помиловании Олега Сенцова. Правда, до Кремля это обращение пока не дошло.
Однако не успел резонанс по поводу покровительства генсека СЕ террористу, имеющему профессию режиссера, приобрести достаточный медийный размах, как Ягланд сделал заявление по поводу крайне животрепещущей для его организации темы — отказа России платить взносы до полного восстановления полномочий страны в Парламентской ассамблее СЕ.
Заявление генсека больше выглядит признанием неспособности найти выход из сложившейся и все более печальной для бюджета СЕ ситуации.
Причем можно считать ироничным, что текущие проблемы СЕ (и ПАСЕ как его части) представляют собой замкнутый порочный круг, разорвать который у руководства организации фактически нет возможности.
Совсем не случайно именно СЕ стал одним из главных источников наиболее жесткой критики России. В Европе существует целая группа государств, не обладающих серьезным политическим и экономическим влиянием, однако удачно выбравших в качестве своего "конька" борьбу с "тоталитарной и агрессивной" Россией. Ничего удивительного, что благодаря этой позиции они и их представители оказались востребованы в структурах, подобных СЕ, — не обладающих реальным влиянием, но прекрасно живущих за счет идейно-политического обслуживания тех, кто этим влиянием обладает.
Особенную прелесть всей этой ситуации и бесперебойно работающей системе придавало то, что немалую долю финансирования традиционно обеспечивали как раз те страны, что являлись "козлами отпущения" и объектами наиболее частой и жесткой критики. Просто потому, что такие аббревиатуры, как СЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ и ПАСЕ, действительно превратились во влиятельный бренд, с которым хотели быть так или иначе связаны все страны, заявляющие свое стремление идти по пути демократии.
И именно поэтому они куда более фатальны.
Потому что СЕ, в отличие от ЕС или "Большой семерки", за которыми стоят реальная власть, реальные ресурсы и реальные возможности влиять на мир, — просто "обслуживающая контора", бывшая своим заказчикам некоторое время полезной, которую тем не менее легко можно скинуть с баланса в наступившие времена больших перемен, геополитических потрясений и сокращающихся ресурсов.
В отличие от ЕС или ключевых европейских держав, у Совета Европы нет гибкости, которая бы позволила эффективно регулировать проблемы. Это практически невозможно, поскольку сама структура и процедура принятия решений не позволят проявить здравый смысл и реалистичный подход к политике.
Как вернуть Россию в ПАСЕ, если это решение не пропустят непримиримо антироссийские силы, обладающие блокирующим пакетом в ней? К тому же этим силам безразличны и финансовые проблемы (пусть голова об этом болит у руководства), и общее падение престижа и влиятельности организации. Они совершенно искренни в своей непримиримости к России.
При этом инструментов — даже гипотетических — давления на Россию у СЕ нет. Звучащие предложения закрыть для России, например, ЕСПЧ скорее выглядит работой на Москву, а не ее наказанием.
В результате заявление генсека СЕ про "крайний срок" выплаты взносов вызывает искреннее любопытство по эту сторону границы: а то что?