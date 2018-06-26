Песков пока не видел письма Ягланда Путину о помиловании Сенцова

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не видел письма генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, но по российским законам оно не может стать основанием для каких-либо действий.

Ранее заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген сообщил СМИ, что Ягланд собирался 25 июня подать Путину официальное прошение о помиловании Сенцова.

"Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать. Но, вы знаете, что подобные просьбы, с точки зрения российского законодательства, она не может стать основанием для каких-то действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации. Эта процедура прописана в законе", — сказал Песков, отвечая на вопрос, получали ли в кремле письмо Ягланда.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.