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Американская трагедия: как заглушить Трампа, не начав войну

08:5728.06.2018
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Демократическая (в смысле — антитрамповская) Америка в сомнениях и расстройстве чувств: перестарались. Так нельзя. В частности, нельзя было вышвыривать из ресторана Сару Сандерс, пресс-секретаря президента просто потому, что она работает на Трампа.

"Дело "Красной Курицы" (это название ресторана, где обидели Сару) стало, как ни странно, номер один в США, оттеснив даже эмоциональную драку по вопросу, можно ли разлучать нелегальных мигрантов с детьми на границе. Демократы (точнее, либеральная, глобалистская и прочая антитрамповская часть США) разбираются со своими единомышленниками, объясняя им: всему есть пределы. Одно дело — ругаться в СМИ и социальных сетях, другое — когда женщине уже и поесть не дают по моральным соображениям.

Сара Сандерс. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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Напомним, Сару попросили удалиться из "Красной Курицы", так как в ресторане работают официанты из секс-меньшинств, но администрация Трампа запретила трансгендерам служить в армии, а Сара работает в этой жуткой и аморальной администрации.

Итак, всему есть пределы, и демократы мучительно ищут слова, чтобы таковые обозначить. Но куда более прямо высказываются республиканцы (они же — консерваторы и так далее). Они говорят о гражданской войне. Не гибридной, как сейчас, а полноценной, со стрельбой в общенациональном масштабе. Напомним, такая война шла в 1861-1865 годах.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Сара Сандерс
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Сара Сандерс

 

Но один человек — звали его Авраам Линкольн — предупреждал о таковой еще в 1836 году. Он говорил о новом тогда феномене: в стране начинает править закон толпы и толпа эта расправляется с оппонентами без всякой американской демократии.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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И эту же власть толпы, говорит сегодня республиканский комментатор, мы ощущаем в США сейчас, в 2018 году. Одно дело — политический митинг, где вы высказываете свое мнение, другое — физическая травля членов той или иной партии или администрации (дело Сары Сандерс — не единичный случай).

Линкольн тогда, в 1836 году, попытался сделать сложное простым и напомнить публике, на каких принципах отцы-основатели строили Америку. Конкретно так: есть две позиции, правильная или неправильная (в частности, насчет отмены рабовладения). Правильная заслуживает защиты со стороны закона и всех добрых граждан. Неправильную надо запрещать законом. Для этого есть законные процедуры.

"Но вмешательство толпы ни в каком случае не бывает необходимо, оправданно или извинительно". Более того, предупреждал оратор, так можно попросту уничтожить Америку.

Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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Как мы знаем, уговоры тогда не помогли и сам же Линкольн на посту президента завершал ту самую гражданскую войну и вдобавок пал ее жертвой.

А сейчас самое интересное — смотреть, как демократы пытаются объяснить своим зарвавшимся единомышленникам разницу между допустимым и недопустимым уничтожением своих презренных, неправильных, аморальных оппонентов — республиканцев и прочих правых.

Зигзагообразная логика здесь такая: насилие недопустимо, они, оппоненты, имеют право на точку зрения. Другое дело — могут ли они ее высказывать точно так же, как демократы.

В ход пошла тяжелая артиллерия — профессиональные философы. В данном случае — профессор философии Брайан Ван Норден (Йейль, Вассар и прочие элитные колледжи и университеты). Ван Норден в своей газетной публикации цитирует целую обойму мыслителей прошлого и настоящего, включая Милля, де Токвиля, Маркузе и Хомского.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
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Получается так: прославленный Милль (современник Линкольна) был неправ. Классик, напомним, утверждал, что считать не нравящееся вам мнение неправильным — значит верить в свою непогрешимость. Но ведь даже если взгляды оппонента и правда ужасны, ваши прекрасные убеждения только станут сильнее, если вы будете подвергать их сомнению, проверке боем, — а если этого не делать, то общество в целом будет иметь не убеждения, а закоренелые предрассудки.

Так вот, Ван Норден с Миллем не согласен и считает, что не надо закалять свои прекрасные чувства идейными боями, ведь противники "правильного образа мыслей" дикие, неграмотные, ужасные люди. Они считают, что земля плоская, что эволюции биологических видов нет и что кадры детей, которых отделяют от родителей на американо-мексиканской границе, — постановочные.

 

Стоп, вот это интересно. Насчет плоской земли вроде бы понятно, но постановочные кадры со страдающими детьми — это совсем другое дело. Видели мы такие кадры, с сирийским мальчиком Хасаном Диабом, "отравленным в ходе химической атаки" и затем — здоровым и невредимым — выступавшим перед международной аудиторией с разоблачением этого шоу. И почему нельзя предположить, что этот уже затасканный прием со "страдающими детьми" не повторили еще раз — сложно, что ли? Ну, хотя бы предположить такое возможно?

Майкл Хайден. Архивное фото
© AFP 2018 / Tim Sloan
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Или — можно ли заикнуться насчет того, что трансгендеры (а с них, напомним, начиналось дело "Красной Курицы") имеют психологические проблемы с армейской службой и поэтому трамповский запрет на прием их в армию может — кто знает — быть обоснованным?

А нельзя на эту тему заикаться, говорит философ. И нельзя — ну, то есть недопустимо, — чтобы по всем СМИ волнами расходились взгляды Дональда Трампа. То есть, с одной стороны, журналисты обязаны сообщать, что он говорит и делает, но ведь с другой стороны — люди могут Трампу поверить! Ну, как минимум СМИ не должны давать массовую аудиторию всем, кто Трампа представляет и кто с ним согласен. То есть эти неправильные американцы не должны "задавать условия ведения спора" и высказывать "альтернативные факты".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент США Дональд Трамп, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президентом Европейского совета Дональд Туск на саммите G7 в Квебеке
© REUTERS / Leah Millis
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А кто может и кто должен? Правильные люди. "Институты должны играть роль привратника для публики", то есть СМИ и университеты обязаны фильтровать выступающих и давать высказываться только тем, кому следует. Свобода слова — это сколько угодно, а вот доступ к аудитории — совсем другое. То есть, как уже сказано, одно дело иметь точку зрения, и другое — высказывать ее так же свободно и везде, как это можно делать "правильным людям".

Спор этот, конечно, вечен, и аргумент насчет тех, кто доказывает, что земля плоская, — он очень мощный. Но одно дело плоская земля, и другое — политические и моральные убеждения половины американского электората, который, может быть, во многом и неправ, однако не хочет, чтобы его взгляды фильтровали демократические "привратники".

Ну, по крайней мере по одному вопросу демократы скоро придут к консенсусу — что не давать женщине поесть с друзьями в ресторане из-за взглядов администрации, где она служит, — это уже чересчур. Так и до настоящей гражданской войны недалеко.

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