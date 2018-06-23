Медведь-забивака поразил болельщиков мира

Владимир Мамонтов

Символом чемпионата мира по футболу в России выбран симпатичный волк, но голы забивает и привычный наш символ — медведь. Его победы не вполне футбольные, но показательные.

Он точно оборотень, наш Михайло. Приняв облик полицейского, русский медведь с трогательной заботой препровождает до скамеечки перебравшего гостя столицы, стараясь не измять его экзотический костюм с бубенцами. Переквалифицировавшись в таксиста, беспощадно давит в себе звериное — и берет с туристов по счетчику. Он вообще оказался вежливым человеком, медведь-то наш. Добрым, радушным. У него в запасе море пива и терпения. Он никого не кусает. Даже когда обнаруживает, что кто-то ел из его миски, спал на его кровати, танцевал на столиках в его кафе.

"Что с ним такое?" — задаются вопросом иностранцы. На каком партсобрании его заставили временно спрятать когти, причесать шерсть и принять ораву иностранных болельщиков так феерично, как это происходит сейчас в нескольких городах России? Корреспонденты шлют в газеты своих стран полные искреннего изумления статьи: "чемпионат прекрасно организован", "в метро скоростной вайфай", "русские улыбаются", "тут есть бургеры", "девушки красивы".

Некоторые, правда, предполагают, что стоит чемпионату закончиться — и все вокруг превратятся в злобных отравителей Скрипаля, но, если честно, не похоже. Похоже, у них, у русских медведей и медведиц, это вошло в привычку — сидеть за столиками в летних кафе, щебетать в соцсетях, вызывать такси по интернету, фоткаться с фанатами, носить нарядные платья, а не серые робы. Некоторые русские медведи ходят по Москве, обмотавшись флагами Великобритании — вот что это значит?! Те, кому это по специальному списку позволило КГБ для демонстрации показного дружелюбия, — или россияне и вправду не намеревались чистить фейс каждому приехавшему англичанину? А тогда какого лешего мы дома остались?

Ох, опасные это размышления. А вдруг — ну, в качестве допущения — и с Крымом не все так просто? Не так, как нам вдалбливают? А вдруг это был не акт злобной агрессии, а попытка удержать конфликт на грани, за которой кровопролитие? Да тут еще старина Трамп брякнул, что Крым, скорее всего, русский, поскольку "там говорят по-русски". (Между нами, тот еще уровень аналитики, но и это — Монблан на фоне кротовьих кучек.) Некоторые самые отчаянные из туристов мундиаля поехали-таки в Крым — и что же? Метро, правда, нет, зато есть мост, далее по тексту: "русские улыбаются", "тут есть бургеры", "девушки красивы"… А ведь их устно и письменно заклинали соответствующие чиновники, снабжали памятками ("и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя"): не ездите, опасно, вас обманут, соблазнят, завербуют. И все это оказалось ерундой.

Нет, ну, медведь, конечно, специально готовился к этому празднику непослушания. Карнавалу. Сносил ларьки у метро. Плитку клал. Липы сажал. Дорог настроил. Стадионов. Отелей. Он и сейчас работает. Я бы сказал, вкалывает — чтоб все как по нотам. И безопасно. Даже вон тот мужик, незаметный такой, который сидит за столиком и зорко временами поглядывает — и он работает. И, думаю, важное дело делает. Пока кругом танцуют и приветствуют Женю Маргулиса, который запросто поет с уличным оркестром свою песню.

Конечно, медведь намеревался произвести приятное впечатление. Но в одночасье, дрессировкой, инструктажом "в месткоме" — да хоть в КГБ — такого эффекта не добьешься. И значит это только одно: представления о русском медведе годами намеренно искажались. Его делали пугалом. Пририсовывали кровь, капающую с клыков. А настоящий русский медведь вполне европеец. Вполне цивилизованный. Ну, если его, конечно, специально не дразнить.

Я тут занятную заметочку прочел, если память не изменяет, из The New Yorker. В ней, если без обиняков, такая содержится мысль: уж что мы только ни делали, и авиакатастрофы на Россию вешали, и из G8 выгоняли, и бензоколонкой обзывали, и Скрипалей чуть в расход не пустили, а все без толку. Россия проводит мундиаль с блеском. Но мы полагали, пишут авторы, как я понимаю, саркастически, что хоть позорное выступление сборной России отравит праздник Путину и его упрямым в ереси соотечественникам. Нет, откуда ни возьмись появилась команда, которая впервые за 32 года вышла из группы, забив восемь голов! Цитирую: "Весь мир полыхает, повсюду безудержно разрастается авторитаризм, а Путин стал первым мировым лидером в истории, проецирующим имперскую власть и силу главным образом посредством троллинга. Может быть, российскую команду еще разоблачат, когда начнутся игры финального этапа, в который она выйдет наверняка. Но пока, что бы ни говорил внешний мир и что бы ни готовило будущее, русские игроки просто радуются жизни".

Конечно, до подлинного понимания того, как мы, медведи, устроены, что нами движет и почему победа будет за нами, в этом тексте далеко. Эх вы, "разоблачители"! Мы не только радуемся, как дети, своим голам и похвалам гостей. Мы отложили на время проблемы, которых нам ни один мундиаль не решит. А гостям и прочим корреспондентам предстоит понять, что троллингом они считают медвежью нашу уверенность в том, что мы знаем, как жизнь на деле устроена. Ее, уверенность эту, мы сейчас транслируем в мир, где, оказывается, "разрастается тоталитаризм". Алло, кто не понял, повторяем: футбол сближает людей, рушит дурацкие политиканские барьеры. Кофе должен быть горячим, а пиво — холодным. Мы рады тебе, мексиканец. И тебе, британец, хотя народ, придумавший "Монти Пайтон", мог бы меньше верить ужастикам о России.

Думаю, они поймут — чемпионат почти до середины июля продлится. Время есть.