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"Не аплодировать нацисту": в Шотландии разгорелся скандал из-за Парубия

08:0021.06.2018
097002
© The Scottish ParliamentПарламент Шотландии приветствует аплодисментами спикера Верховной Рады Украины Андрея ПарубияПарламент Шотландии приветствует аплодисментами спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия
© The Scottish Parliament

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Парламент Шотландии меняет правила из-за скандала, разразившегося после появления там спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. По требованию депутатов отныне их будут заранее информировать о планируемых визитах иностранных деятелей, дабы законодатели не попадали в неловкую ситуацию вроде той, что возникла из-за украинского гостя.

Шотландский лейборист Нил Финдли приветствовал этот шаг: "Хорошие новости. На прошлой неделе нас в Холируде (название района в Эдинбурге, неформально используемое и для законодательного органа. — Прим. ред.) попросили приветствовать кое-кого с праворадикальным фашистским прошлым. Небольшое изменение процедуры означает, что впредь депутаты шотландского парламента будут в курсе, кто приглашен, и мы сможем осознанно решить, кто заслужил теплое приветствие, а кто нет".

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© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Спикер Рады удостоился аплодисментов шотландских депутатов на сессии 14 июня. Финдли поинтересовался, известно ли руководству парламента о нацистском прошлом Парубия. "Я предпочел бы в следующий раз знать, что меня просят приветствовать расиста и фашиста", — заявил лейборист.

На следующий день газета The Morning Star (бывшее издание британской компартии, ныне популярное в левом крыле лейбористов) вышла с заголовком на первой полосе: "Шотландский парламент аплодирует украинскому фашисту". Газета сообщила, что Парубий — один из основателей Социал-национальной партии Украины, которая своим символом считала "Волчий крюк", стилизованную свастику, используемую современными неонацистами.

© РИА Новости / Игорь ЧекачковПерейти в фотобанкУчастники марша по случаю 72-й годовщины образования Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) в Харькове
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Выяснилось, что в Шотландии об этом никто не знал. Депутат от "зеленых" Росс Грир (самый юный в шотландском парламенте за всю его историю) заметил: "Уверен, что мистер Парубий не получил бы вежливых аплодисментов, если бы депутатам было известно о его прошлом".

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© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Колумнист The Morning Star Конрад Ландин задался вопросом, почему никто в шотландском парламенте не удосужился взглянуть на биографию Парубия в "Википедии", прежде чем аплодировать ему.

Практически все газеты Шотландии обратили внимание на этот скандал. Что любопытно, накануне Парубий посетил и парламент Великобритании, где удостоился приема на высшем уровне, однако это не вызвало нареканий. А за несколько дней до этого во Франции его принимали лидеры обеих палат парламента, но это обсуждали лишь некоторые французские сайты.

Скандально известный ресурс StopFake, созданный как бы для борьбы с "российскими фейками", но на деле активно распространяющий фейки собственного производства, тут же набросился на французов, обвинив их в использовании "версии событий, предложенной Москвой".

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Штатные "разоблачители кремлевской пропаганды" приписали радикальные взгляды Парубия "ошибкам молодости" и даже сравнили его с президентом Франции Франсуа Миттераном, который совсем юным, еще в 1930-е годы, ходил на митинги крайне правых. То, что Миттеран был участником антифашистского Сопротивления и публично отрекся от радикалов, когда в 1990-е годы всплыли эти подробности его биографии, StopFake не смущает.

Ресурс сообщает, что "в молодости Андрей Парубий был членом политической партии "Свобода". Но в 1991 году нынешний спикер Рады основывал вовсе не "Свободу", а Социал-национальную партию, о чем предпочли вообще не упоминать. "Он покинул ее ряды накануне "оранжевой революции" в 2004-м, то есть более 14 лет тому назад", — пишут авторы StopFake. И опять-таки скрывают, что Парубий сделал это, потому что его не устроил крен социал-националистов к более "европейскому" образу.

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Достаточно почитать сборник статей и речей самого Парубия "Взгляд справа", изданный в 1999 году, когда он уже был вполне сформировавшимся политиком, чтобы убедиться в его близости неонацистам и абсолютной противоположности европейским либералам ("Погляд справа", Львів, 1999, стр. 15). Причем Парубий никогда публично не отрекался от этих идей.

Но крайним оказался вовсе не он. Репортер шотландской газеты The Herald Дэвид Лиск заявил, что возмутившийся визитом Парубия депутат Финдли "невольно" бросил Шотландию на передовую "информационной войны Владимира Путина". Интересная получается логика: выходит, можно поаплодировать носителю откровенно неонацистских идей, если это служит целям "информационной войны" против России.

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Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
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