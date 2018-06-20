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В Вашингтоне будут судить Россию и ОПЕК. Приговор предсказуем

08:4420.06.2018
(обновлено: 09:01 20.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 14 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Игра, в которой победили и русские, и саудовцы. Нефть и ОПЕК+
Президент США Дональд Трамп уже неоднократно высказывался против "нефтяной сделки" России и ОПЕК, которая позволила, с одной стороны, сильно повысить цены на нефть, но, с другой стороны, приводит к тому, что американские избиратели и предприятия платят значительно больше за бензин. Практика показала, что попытки использовать твиттер-аккаунт американского президента в качестве пульта управления реальностью в случае Владимира Путина, а также лидеров стран, входящих в нефтяной картель, не срабатывают.

Это не укладывается в голове у тех, кто истово верит во всемогущество американской внешней политики. Исходя именно из этой уверенности, Комитет по вопросам юстиции конгресса Соединенных Штатов решил помочь президенту Трампу и составил законопроект, который (в случае его принятия) позволит американским судам рассматривать антимонопольные иски в адрес стран — членов ОПЕК и вообще всех стран, которые, по версии американских законодателей, участвуют в картельных сговорах на мировом нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть
В наше время очевидными кандидатурами на роль ответчиков или даже подсудимых в данных процессах будут Россия, Саудовская Аравия, Иран и другие страны, участвующие в так называемой сделке ОПЕК+. Комитет по вопросам юстиции конгресса США уже сообщил о своей законодательной инициативе в твиттере, чем вызвал небывалый восторг среди американских политиков, многие из которых поддерживают этот законопроект независимо от партийной принадлежности. Причина такой межпартиной поддержки очевидна: идея наказать (а если получится, то и посадить) "проклятых русских и арабов" в отместку за рост цен на бензин очень понравится самым широким слоям американского электората, а в США в ноябре пройдут так называемые промежуточные выборы, результат которых очень важен как для демократов, так и для республиканцев.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Очень деньги нужны: США взялись за "нефтяных союзников" России
По сути, обсуждаемый законопроект под рабочим названием "Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти" (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), или "Акт NOPEC", предполагает лишить страны — экспортеры нефти так называемого суверенного иммунитета, или "государственного иммунитета", — то есть превратить эти страны в подсудные сущности, которые американская юстиция может наказывать за нарушение внутреннего американского законодательства. Хотя законопроект формально направлен против ОПЕК, но его положения идеально подходят для преследования России — хотя бы в силу того, что нынешнее положение на рынке нефти было бы невозможно без соглашения стран ОПЕК и Российской Федерации. С точки зрения американских законодателей это гарантированно делает нашу страну (со)участником незаконного картеля.

Санкции для своих
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Санкции для своих

Нужно признать, что идея судить и наказывать целые государства по внутренним законам отдельной страны — это эксклюзивная американская наглость, которая возможна только из-за ощущения собственной исключительности. Американские журналисты сравнивают ситуацию с борьбой американских законодателей против нефтяной империи Рокфеллеров, которая была в буквальном смысле распилена на части в рамках борьбы с монополиями. Остается понять, каким образом сенаторы и конгрессмены будут пытаться "распилить" Россию или Саудовскую Аравию.

Сотрудники нефтедобывающего предприятия
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Миллион "бочек" для Трампа. Почему Америка просит отменить соглашение ОПЕК+
Идея "наказать нефтяной картель", на самом деле, очень старая, просто до недавнего времени можно было смело исходить из предположения, что у американских президентов всегда хватает мозгов и элементарного чувства самосохранения, чтобы купировать законодательные порывы слишком "исключительных" американских сенаторов и конгрессменов. Законопроект, который обсуждается сейчас, — это своего рода наследник аналогичных законопроектов, которые обсуждались в эпоху обоих президентов Бушей и даже при Бараке Обаме. Однако Трамп — не Буш и не Обама, а еще у него за спиной 30 лет критики ОПЕК, о необходимости ликвидации которой он писал еще в 1987 году.

Генеральный директор Группы компаний «Новомет» Максим Перельман
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Максим Перельман: опасны даже не санкции, а непредсказуемость действий США
Что будет, если этот "антикартельный" законопроект будет принят? Правительство США сможет подать в суд на участников сделки "ОПЕК + Россия", и очевидно, что американский суд встанет на сторону администрации Трампа. Суд выпишет антимонопольные штрафы и предпишет странам — экспортерам нефти прекратить работу картеля. Американские активы осужденных стран (и, возможно, активы государственных или окологосударственных компаний из этих стран) будут арестованы и обращены в доход федерального правительства Соединенных Штатов. Очень вероятно, что в силу астрономических сумм, на которые будут выписаны штрафы, американские власти попробуют арестовать активы пострадавших государств во всех юрисдикциях, которые подписали соглашения о судебном сотрудничестве с США. Будет особенно интересно посмотреть на то, как закончатся эти попытки в Евросоюзе. Дальше будут систематически арестовываться и конфисковаться любые дополнительные долларовые активы, финансовые инструменты, а также нефть, до которой смогут дотянуться американские власти.

В этом сценарии потери стран — производителей нефти будут колоссальными, хотя бы в силу того, что аресты и конфискации имущества могут начаться прямо с портфелей американских облигаций, которые принадлежат странам — экспортерам нефти. Для России (после недавнего резкого сокращения вложений в американские облигации) это уже не является серьезной проблемой, а вот та же Саудовская Аравия вполне может потерять примерно 159 миллиардов долларов только на экспроприации своих американских облигаций.

Доллар на лице человека у Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
"Это к войне". Куда исчезли российские миллиарды из американских облигаций
Однако эта схема только на первый взгляд кажется выигрышной для Штатов — и эту горькую правду на своем собственном опыте узнал, например, Барак Обама, который, будучи сенатором, голосовал за и всячески поддерживал предыдущую версию "акта против ОПЕК", а потом, когда стал президентом, делал все, чтобы ее не приняли, и даже угрожал наложить вето. Дело в том, что в случае принятия этого акта и начала судебного антимонопольного процесса, который очевидно закончится конфискацией имущества стран — экспортеров нефти, сами страны-экспортеры немедленно "убьют" нефтедолларовую систему. Просто из-за того, что для них это будет единственный способ выживания. Если любые долларовые активы будут конфискованы американскими властями, которые в ультимативной форме требуют, чтобы им обеспечили политически комфортный уровень цен в 30 долларов за баррель (как это делает Трамп), то единственной возможной ответной мерой становится немедленный отказ от поставок нефти в США и от работы с долларом. Такая радикальная финансовая перестройка потребует усилий и будет предполагать серьезные организационные сложности, но в этом сценарии для стран-экспортеров лучше потерять пять процентов или даже 15% от прибыли в других валютах, чем лишиться 100% долларовой прибыли в тот момент, когда американские приставы заморозят им счета.

Нельзя исключать, что Трамп надеется "прогнуть" участников "сделки ОПЕК + Россия" и принудить их к резкому снижению цены на нефть, на которое они пойдут просто из страха перед Соединенными Штатами. Если это действительно так, что это скорее жест отчаянья, а не силы, и этот антимонопольный блеф закончится для Штатов не победой, а трагедией.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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uzhbz2
Может хоть американцы привлекут к ответственности наших безответственных чиновников за неоправданно дорогой бензин в РФ...
09:31
20.06.2018
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20 июня 15:00
-
Португалия
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Марокко
20 июня 18:00
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Саудовская Аравия
20 июня 21:00
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