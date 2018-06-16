Морпехи, оставайтесь: как норвежцы сами себя напугали русскими

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
В Осло на этой неделе подтвердили намерение обратиться к США с просьбой продлить пребывание американских морских пехотинцев, как бы "временно" находящихся в Норвегии с прошлого года, удвоить их численность и переместить как можно ближе к границе с Россией. Это результат многолетней кампании по раскручиванию антироссийских настроений в когда-то нейтральной скандинавской стране.
Норвегия входит в НАТО с момента основания альянса и не раз принимала учения натовских войск, но даже в самые сложные годы холодной войны не допускала постоянных иностранных баз на своей территории. В январе 2017 года все изменилось: прибыл контингент американских морпехов численностью 300 человек.
А временный характер миссии оказался вполне постоянным: сначала продлили на полгода, теперь же собираются пролонгировать еще на пять лет и расширить контингент до 700 человек. Оппозиция недоумевает, почему правительство даже не удосужилось провести дебаты по столь чувствительному вопросу, как присутствие в стране иностранных войск.
Доктор исторических наук, признанный норвежский специалист по России Бьёрн Нистад считает, что все это искусственно нагнетается сверху. "Достаточно, например, написать статью о том, что Путин — "диктатор" или что-то подобное, и ты без проблем получишь должность при университете", — говорит он в интервью РИА Новости."опасной". Еще бы! Ведь оценки политики России в книге историка резко расходятся с общепринятыми в местных СМИ.
По мнению Нистада, в Норвегии хватает тех, кто нейтрально относится к России, но никто не хочет нарываться на неприятности. "Ученые, эксперты, журналисты очень хорошо понимают: если говорить что-то "не то" о России, можно потерять работу. Поэтому все стараются не конфликтовать с властями", — уверяет историк.
Нистад полагает, что "на какую-то часть населения такие сериалы, наверное, действуют". Но многие, по его словам, понимают, что "это глупость и антироссийская пропаганда". "Люди теряют доверие к прессе и политикам, — считает историк. — Они начинают мыслить критически. Появились альтернативные СМИ, популярные блогеры. И наша элита теперь панически боится потерять власть".
Трудно сказать, когда эти изменения общественного мнения скажутся на политике. Пока же официальный Осло одобряет присутствие американских военных, создавая предпосылки для дестабилизации Северного региона, о чем их прямо предупреждают российские дипломаты. Учитывать былые традиции Норвегии нынешние власти, похоже, не намерены. Видимо, тоже насмотрелись сериалов о "страшных русских".