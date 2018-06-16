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Морпехи, оставайтесь: как норвежцы сами себя напугали русскими

08:0016.06.2018
(обновлено: 08:14 16.06.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikНорвежские военныеНорвежские военные
© AP Photo / Andrew Harnik

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В Осло на этой неделе подтвердили намерение обратиться к США с просьбой продлить пребывание американских морских пехотинцев, как бы "временно" находящихся в Норвегии с прошлого года, удвоить их численность и переместить как можно ближе к границе с Россией. Это результат многолетней кампании по раскручиванию антироссийских настроений в когда-то нейтральной скандинавской стране.

Норвегия входит в НАТО с момента основания альянса и не раз принимала учения натовских войск, но даже в самые сложные годы холодной войны не допускала постоянных иностранных баз на своей территории. В январе 2017 года все изменилось: прибыл контингент американских морпехов численностью 300 человек.

Военнослужащие НАТО во время военных учений Saber Strike 2018 в Пабраде, Литва. 11 июня 2018
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Правительство Норвегии постоянно подчеркивало временный характер американской миссии и то, что она совершенно не направлена против России, поскольку база находится в полутора тысячах километров от российской границы. Дескать, американцы просто хотят потренироваться в полярных условиях (как будто Аляски им мало). На самом деле морпехи периодически практиковались на авиабазе совсем недалеко от границы с Россией.

А временный характер миссии оказался вполне постоянным: сначала продлили на полгода, теперь же собираются пролонгировать еще на пять лет и расширить контингент до 700 человек. Оппозиция недоумевает, почему правительство даже не удосужилось провести дебаты по столь чувствительному вопросу, как присутствие в стране иностранных войск.

© AFP 2018 / Ned Alley / NTB ScanpixМорские пехотинцы США после приземления в Стордале, Норвегия. 16 января 2017
© AFP 2018 / Ned Alley / NTB Scanpix
Морские пехотинцы США после приземления в Стордале, Норвегия. 16 января 2017

Самолет-заправщик КС-135 Stratotanker
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Mark Bucher
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Антироссийские настроения давно раскручиваются в норвежских СМИ. Рассказы о "страшных русских" — обычное дело. Одна абсурдная история наслаивалась на другую. Дошло до того, что некоторые телеканалы Норвегии отправили в Россию на чемпионат мира по футболу съемочные группы с абсолютно новыми, совершенно пустыми ноутбуками и телефонами. Мол, если российские спецслужбы захотят влезть в гаджеты, они там ничего не найдут. С трудом представляю, что такого ценного можно было бы найти в ноутбуке репортера спортивного канала.

Доктор исторических наук, признанный норвежский специалист по России Бьёрн Нистад считает, что все это искусственно нагнетается сверху. "Достаточно, например, написать статью о том, что Путин — "диктатор" или что-то подобное, и ты без проблем получишь должность при университете", — говорит он в интервью РИА Новости.

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Сам Нистад лишился работы лектора в Университете Осло в 2010 году. Он считает, что пострадал за "русофильские взгляды" — после российско-грузинского конфликта 2008 года слишком активно критиковал Тбилиси за авантюру в Южной Осетии и поддерживал действия Москвы. А написанная им политическая биография Владимира Путина вызвала гневную реакцию норвежских СМИ — редактор газеты Aftenposten даже назвал ее "опасной". Еще бы! Ведь оценки политики России в книге историка резко расходятся с общепринятыми в местных СМИ.

По мнению Нистада, в Норвегии хватает тех, кто нейтрально относится к России, но никто не хочет нарываться на неприятности. "Ученые, эксперты, журналисты очень хорошо понимают: если говорить что-то "не то" о России, можно потерять работу. Поэтому все стараются не конфликтовать с властями", — уверяет историк.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЖители города Осло
© РИА Новости / Александр Вильф
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Жители города Осло

Американский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша
© AFP 2018 / Natalia Dobryszycka
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Апофеоз антироссийской кампании — широко разрекламированный сериал "Оккупированные", самый дорогой телепродукт в истории Норвегии. По сюжету Россия захватывает нефтяные месторождения скандинавской страны и встречает сопротивление подполья. Сериал настолько успешен, что его продлили на второй сезон, и "коварные российские оккупанты" предстали перед зрителями еще более жестокими.

Нистад полагает, что "на какую-то часть населения такие сериалы, наверное, действуют". Но многие, по его словам, понимают, что "это глупость и антироссийская пропаганда". "Люди теряют доверие к прессе и политикам, — считает историк. — Они начинают мыслить критически. Появились альтернативные СМИ, популярные блогеры. И наша элита теперь панически боится потерять власть".

Трудно сказать, когда эти изменения общественного мнения скажутся на политике. Пока же официальный Осло одобряет присутствие американских военных, создавая предпосылки для дестабилизации Северного региона, о чем их прямо предупреждают российские дипломаты. Учитывать былые традиции Норвегии нынешние власти, похоже, не намерены. Видимо, тоже насмотрелись сериалов о "страшных русских".

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