Норвегия хочет удвоить число размещенных у себя американских солдат

МУРМАНСК, 13 июн — РИА Новости. Правительство Норвегии намерено продлить на пять лет программу норвежско-американского военного сотрудничества и в его рамках удвоить корпус морской пехоты, доведя число военнослужащих США до 700 человек, часть из них планируется перевести в губернию Трумс недалеко от российской границы, сообщается на странице правительства королевства.

Министерство обороны королевства объявило, что намерено на пять лет продлить программу норвежско-американского военного сотрудничества. В ее рамках в начале 2017 года на западе королевства были размещены 330 военнослужащих корпуса морской пехоты США.

"Для развития диалога с американской стороной мы намерены принять до 700 военнослужащих, которые будут дислоцированы в Вэрнесе в провинции Трёнделаг и Сетермоене в провинции Трумс", — говорится в сообщении.

В правительстве поясняют, что северные территории являются хорошей базой для проведения совместных учений и тренировок.

"Оборона Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса", — приводятся в сообщении слова министра обороны королевства Франка Бакке-Енсена.