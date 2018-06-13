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Безумный саммит в Сингапуре: что родила гора

Сюжет:
Саммит США и КНДР (326)
08:5813.06.2018
(обновлено: 09:09 13.06.2018)
016670
© AFP 2018 / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Susan Walsh, pool

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Ни одно международное событие последних лет не проходило в такой наэлектризованной атмосфере, как встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. Еще до начала саммита его уже успели сравнить с такими эпохальными, изменившими мир событиями, как встреча Ричарда Никсона и Мао Цзэдуна в Шанхае в 1972 году. О ней даже написана опера. О нынешней, сингапурской, можно лишь сказать, что это начало большого, возможно, многолетнего процесса, который, собственно, уже начинался несколько раз, но неизменно срывался.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
ЦТАК: Трамп согласился посетить КНДР, а Ким Чен Ын - США

О чем вели разговор Дональд Трамп и Ким Чен Ын (а ранее их команды переговорщиков)? О двух вещах, проходящих под жутко читающимися сокращениями: ППИНД (полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова) в обмен на АГБ (американские гарантии безопасности для Северной Кореи). В Сингапуре они условились, что договариваться надо именно на эти темы. Не более того. Никакого отказа Пхеньяна от ядерного оружия или, допустим, уничтожения существующих ракет прямо завтра не случится.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Susan Walsh, pool
Саммит Трампа и Ким Чен Ына завершился прорывным заявлением
Разоружение в обмен на гарантии — таким же был ключевой принцип диалога и даже соглашений между теми же США и Северной Кореей еще в 1994 году. И еще были аналогичные договоренности уже в нашем столетии, заключавшиеся или срывавшиеся накануне подписания. Во всех случаях речь шла о том, что корейцы сворачивают свои военные ядерные программы, что-то получая взамен: как минимум снятие санкций, американских или ооновских. Но также подразумевались те самые гарантии безопасности, да еще и поддержанные некоторыми другими странами.

И каждый раз эти договоренности, повторим, срывались, причем первый шаг к этому делали именно и исключительно США. А Северная Корея в ответ устраивала ядерные или ракетные испытания. И вот вам итог: если в 1994-м речь шла только о ядерных программах Пхеньяна, то сейчас КНДР приобрела пусть небольшой, но вполне работоспособный ядерный арсенал.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Anthony Wallace, pool
Трамп приостановил введение санкций против КНДР
В Сингапуре также прозвучало следующее: Ким закроет полигон для ракетных испытаний (такой же для ядерных взрывов уже закрыт, точнее — пришел в негодность из-за обрушения подземных штолен), а Трамп не будет проводить военных маневров у северокорейских границ и не станет вводить против Севера новый букет санкций. Хотя речь всего лишь о заявлениях Трампа на пресс-конференции.

Чего в подписанном документе еще не значится: сроков его выполнения. Нет также подробной дорожной карты, где каждый шаг обеих сторон был бы четко расписан. Нет и ясных определений того, каким именно образом США проверят ядерное разоружение Северной Кореи. Или что будет, если гарантии безопасности американцами не будут выполняться.

А кстати, что за гарантии? Об этом тоже ничего внятного не сказано.

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Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ маркером с именем Трампа
Есть, собственно, только декларация о намерениях вернуться к прежней формуле соглашений, которые прежде уже почти достигались, но неизменно срывались американцами. А формула эта — клон той, что лежала в основе соглашений с Ираном о его денуклеаризации. Тех самых, которые Трамп только что разорвал.

В целом сингапурский саммит дал следующий результат. Любимая классическими американскими ястребами идея, что на маленькую Северную Корею надо просто посильнее надавить и она поддастся, — провалилась, и Трамп это почувствовал. Нажим не работает. Два с лишним десятилетия прошли впустую. Так что возвращаемся к исходной идее все того же соглашения: ядерное разоружение в обмен на гарантии.

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре. 12.06.2018
© AFP 2018 / SAUL LOEB
Ким Чен Ын назвал подписание документа с Трампом "новым стартом"
Теперь главный вопрос — время. Сколько потребуют переговоры, чтобы достичь ясного и подробного соглашения? Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на прошлой неделе сказал очевидное: нужны годы. Сейчас похожие заявления прозвучали со стороны госсекретаря США Майка Помпео, который и вел переговоры с корейцами в том же Сингапуре, а ранее — в Пхеньяне и не только там.

Если "годы" — значит, до конкретики дойдет, когда Трампа в Белом доме уже может не быть. С другой стороны, а как можно рассчитывать на что-то иное — особенно с учетом того, что произошло с аналогичным иранским соглашением? Теперь у корейцев есть все основания требовать от Штатов гарантий на тот случай, если и это соглашение кому-то в Америке не понравится. А как такие гарантии могут выглядеть — вопрос сложный для любой дипломатии, не только северокорейской.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп назвал Ким Чен Ына забавным и прекрасным парнем
Получается, гора родила мышь — и саммит в Сингапуре был почти пустым? Не совсем. Значение имеет та самая абсолютно электрическая атмосфера, которая несколько недель наблюдалась в Сингапуре в частности и в Азии в целом — да и не только там. Сингапурцы толпами подстерегали кортежи Трампа и Кима у их отелей, торговцы выставили на продажу "исторические" майки и прочие сувениры. В Южной Корее на Центральном железнодорожном вокзале публика аплодировала, увидев на экранах над головой рукопожатие Кима и Трампа.

Не забудем и про истерику США по поводу отмены саммита — и возвращение его на повестку дня; или о самых диких слухах, ходивших вокруг него: например, что Ким прилетит в Сингапур с эскортом китайских истребителей.

Вид на Пентагон. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Пентагон по итогам саммита с КНДР: союзы США с другими странами нерушимы
"Звездность" саммита, делающая его исключительным событием на фоне множества прочих международных встреч, объясняется просто. В Азии создалась негласная коалиция по принуждению и Кима, и особенно Трампа к нынешней встрече, к будущим переговорам. В эту неформальную коалицию входят Южная Корея, Россия, Китай, Япония и другие — да, кстати, и сам Сингапур. Это те же шедшие годами шестисторонние переговоры по той же корейской проблеме (в них участвовали все упомянутые страны, кроме Сингапура). Но теперь они получают еще и массовую поддержку публики. Такую, что ее трудно игнорировать.

Саммит в Сингапуре — результат громадных усилий дипломатии всех упомянутых стран. Десятки встреч самого разного уровня, постоянные телефонные звонки… Ким и Трамп, видимо, никогда не договорились бы один на один. Но если вся Азия (да и весь мир) хотят, чтобы для начала было соглашение наподобие только что подписанного, то такому массовому давлению трудно сопротивляться.

На высшем уровне: встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
© AP Photo / Evan VucciВстреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
© REUTERS / Anthony Wallace, poolПо итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Anthony Wallace, pool
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
© REUTERS / YONHAPТрампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.Трансляция встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в магазине электроники в Сеуле, Южная Корея. 12 июня 2018
© REUTERS / YONHAP
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
© AP Photo / Saul LoebВ итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Saul Loeb
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
© AFP 2018 / Saul LoebНа фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
© AP Photo / Evan VucciВо время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
© AFP 2018 / Ed JonesВ свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".Жители Пхеньяна читают свежие выпуски газет, посвященные встречи лидеров КНДР и США. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Ed Jones
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
© REUTERS / The Straits Times / Kevin LimИз подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на балконе отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
© REUTERS / Mike BlakeПервый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".Трансляция встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в торговом центре в Лос-Анджелесе, США. 12 июня 2018
© REUTERS / Mike Blake
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
© REUTERS / Jonathan Ernst"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
© AP Photo / Susan Walsh, poolПроцесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
© AFP 2018 / Saul LoebТакже американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.
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