Транш или смерть. У Украины больше не осталось вариантов

Дмитрий Лекух, для РИА Новости



В опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times новая исполняющая обязанности главы украинского Минфина Оксана Маркарова достаточно откровенно констатировала: подведомственное ей Министерство финансов Украины даже не прорабатывает сценарий, при котором страна может не получить пятый транш Международного валютного фонда.

Некоторые украинские СМИ после этого даже поругали своего нового, не утвержденного пока министра финансов за "излишнюю самоуверенность", однако это не так. Это, безусловно, никакая не "самоуверенность".

Это просто безысходность.

Формально украинские власти для получения очередного транша Международного валютного фонда должны выполнить два основных условия:

1) создать так называемый "антикоррупционный суд", лишающий эти самые власти в общем и целом остатков какой-либо суверенности;

2) еще больше поднять целевым образом цены на газ как для предприятий, так и для населения: после этого у МВФ должна возникнуть хоть какая-то надежда на возврат выделяемых денег.

Формально первое требование МВФ Киев уже выполнил. На днях закон о создании пресловутого "антикоррупционного суда" украинскими депутатами все же был принят. Закон, не совсем "побуквенно", мягко говоря, соответствующий требованиям фонда.

Но лучше уж так, чем совсем, простите, никак.

А вот по второму пункту ведомство Оксаны Маркаровой с МВФ непосредственно сейчас как раз и пытается договориться — по словам министра, "ведутся переговоры по цене на газ и реформам энергетического рынка".

"Мы надеемся завершить их в ближайшее время и ожидаем получить транш от МВФ осенью. Чем быстрее мы его получим, тем лучше", — сказала Оксана.

Однако тут-то и начинается главное противоречие, существующее между киевскими властями и руководством МВФ, — в вопросах реализации программы кредитования. Дело отнюдь не в "антикоррупционном суде": будем говорить прямо, в своей чисто финансовой, а не политической сути Международный валютный фонд — организация деловая и внутренние проблемы Украины с "антикоррупционными структурами" ей в общем безразличны. "Антикоррупционный суд" в данной конкретной ситуации — это вообще требование не МВФ, а курирующих нынешний Киев западных политических властей. И этим требованием фонд сейчас пользуется, чтобы денег по возможности Украине не давать.

И в этом и есть экзистенциальное противоречие МВФ и Киева: Киев хочет денег, причем поскорее и побольше. А Международный валютный фонд хочет сделать все возможное, чтобы, если вообще не давать невозможно, то хотя бы минимизировать платежи.

Тут все просто: Украина — безнадежный должник, и это ясно сейчас любому вменяемому финансисту.

И дело тут даже не в колоссальном объеме долгов, "неподъемность" которых еще весной текущего года официально признал даже местный премьер Гройсман.

И эти долги также можно и нужно считать именно как суверенные (на сегодняшний момент времени это происходит, мягко говоря, "частично"). А значит, платить будет государство — считай, народ. За счет того же пресловутого "повышения цены на газ", например.

Но дело не только в этом.

При желании и методичной работе любой, даже самый "тяжелый", долг можно реструктурировать. Но для этого Украина должна будет показать кредиторам хотя бы потенциальные источники денежных средств, из которых она — пусть не сразу — собирается выплачивать долги. Вот только, увы, при отрицательном внешнеторговом сальдо и дефицитном бюджете она не сможет этого показать.

Поэтому даже сочувствующим самой запоздалой в Евразии "молодой демократии" чиновникам МВФ ничего и не остается, как придумывать все более и более замысловатые поводы для минимизации "траншей". Ибо они, будучи людьми образованными, прекрасно отдают себе отчет в том, что "дают деньги в никуда". И, будучи прожженными международными финансовыми бюрократами, отлично соображают, что условное "начальство" как-нибудь отбоярится, а спрашивать "за невозврат" будут именно с них.

Так что для МВФ ситуация откровенно патовая. И тянуть с ее разрешением они будут столько, сколько получится. А вот украинским властям, напротив, придется научиться быть готовыми к любому "исполнению требований" и пожеланий "западных партнеров".

Кстати, только что группа озабоченных европейскими ценностями депутатов Европарламента уже призвала Петра Порошенко присоединиться к гей-параду в Киеве.

Есть смысл рассмотреть идею в плане пиар-ценности для западных кредиторов.