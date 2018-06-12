Транш или смерть. У Украины больше не осталось вариантов

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Некоторые украинские СМИ после этого даже поругали своего нового, не утвержденного пока министра финансов за "излишнюю самоуверенность", однако это не так. Это, безусловно, никакая не "самоуверенность".
Это просто безысходность.
1) создать так называемый "антикоррупционный суд", лишающий эти самые власти в общем и целом остатков какой-либо суверенности;
2) еще больше поднять целевым образом цены на газ как для предприятий, так и для населения: после этого у МВФ должна возникнуть хоть какая-то надежда на возврат выделяемых денег.
Формально первое требование МВФ Киев уже выполнил. На днях закон о создании пресловутого "антикоррупционного суда" украинскими депутатами все же был принят. Закон, не совсем "побуквенно", мягко говоря, соответствующий требованиям фонда.
А вот по второму пункту ведомство Оксаны Маркаровой с МВФ непосредственно сейчас как раз и пытается договориться — по словам министра, "ведутся переговоры по цене на газ и реформам энергетического рынка".
"Мы надеемся завершить их в ближайшее время и ожидаем получить транш от МВФ осенью. Чем быстрее мы его получим, тем лучше", — сказала Оксана.
И в этом и есть экзистенциальное противоречие МВФ и Киева: Киев хочет денег, причем поскорее и побольше. А Международный валютный фонд хочет сделать все возможное, чтобы, если вообще не давать невозможно, то хотя бы минимизировать платежи.
И дело тут даже не в колоссальном объеме долгов, "неподъемность" которых еще весной текущего года официально признал даже местный премьер Гройсман.
И эти долги также можно и нужно считать именно как суверенные (на сегодняшний момент времени это происходит, мягко говоря, "частично"). А значит, платить будет государство — считай, народ. За счет того же пресловутого "повышения цены на газ", например.
При желании и методичной работе любой, даже самый "тяжелый", долг можно реструктурировать. Но для этого Украина должна будет показать кредиторам хотя бы потенциальные источники денежных средств, из которых она — пусть не сразу — собирается выплачивать долги. Вот только, увы, при отрицательном внешнеторговом сальдо и дефицитном бюджете она не сможет этого показать.
Поэтому даже сочувствующим самой запоздалой в Евразии "молодой демократии" чиновникам МВФ ничего и не остается, как придумывать все более и более замысловатые поводы для минимизации "траншей". Ибо они, будучи людьми образованными, прекрасно отдают себе отчет в том, что "дают деньги в никуда". И, будучи прожженными международными финансовыми бюрократами, отлично соображают, что условное "начальство" как-нибудь отбоярится, а спрашивать "за невозврат" будут именно с них.
Кстати, только что группа озабоченных европейскими ценностями депутатов Европарламента уже призвала Петра Порошенко присоединиться к гей-параду в Киеве.
Есть смысл рассмотреть идею в плане пиар-ценности для западных кредиторов.