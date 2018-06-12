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Транш или смерть. У Украины больше не осталось вариантов

08:4112.06.2018
(обновлено: 09:04 12.06.2018)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovУличный музыкант с домрой на улице Киева. Архивное фотоУличный музыкант с домрой на улице Киева. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МВФ выразил обеспокоенность в связи с отставкой главы минфина Украины
В опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times новая исполняющая обязанности главы украинского Минфина Оксана Маркарова достаточно откровенно констатировала: подведомственное ей Министерство финансов Украины даже не прорабатывает сценарий, при котором страна может не получить пятый транш Международного валютного фонда.

Некоторые украинские СМИ после этого даже поругали своего нового, не утвержденного пока министра финансов за "излишнюю самоуверенность", однако это не так. Это, безусловно, никакая не "самоуверенность".

Это просто безысходность.

Одна гривна
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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СМИ назвали условия дефолта на Украине
Формально украинские власти для получения очередного транша Международного валютного фонда должны выполнить два основных условия:

1) создать так называемый "антикоррупционный суд", лишающий эти самые власти в общем и целом остатков какой-либо суверенности;

2) еще больше поднять целевым образом цены на газ как для предприятий, так и для населения: после этого у МВФ должна возникнуть хоть какая-то надежда на возврат выделяемых денег.

Формально первое требование МВФ Киев уже выполнил. На днях закон о создании пресловутого "антикоррупционного суда" украинскими депутатами все же был принят. Закон, не совсем "побуквенно", мягко говоря, соответствующий требованиям фонда.

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
МВФ отказался идти на уступки Украине‍
Но лучше уж так, чем совсем, простите, никак.

А вот по второму пункту ведомство Оксаны Маркаровой с МВФ непосредственно сейчас как раз и пытается договориться — по словам министра, "ведутся переговоры по цене на газ и реформам энергетического рынка".

"Мы надеемся завершить их в ближайшее время и ожидаем получить транш от МВФ осенью. Чем быстрее мы его получим, тем лучше", — сказала Оксана.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018 года
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Петя и волк. Как Украина пополнила список жертв МВФ
Однако тут-то и начинается главное противоречие, существующее между киевскими властями и руководством МВФ, — в вопросах реализации программы кредитования. Дело отнюдь не в "антикоррупционном суде": будем говорить прямо, в своей чисто финансовой, а не политической сути Международный валютный фонд — организация деловая и внутренние проблемы Украины с "антикоррупционными структурами" ей в общем безразличны. "Антикоррупционный суд" в данной конкретной ситуации — это вообще требование не МВФ, а курирующих нынешний Киев западных политических властей. И этим требованием фонд сейчас пользуется, чтобы денег по возможности Украине не давать.

Когда терять уже нечего
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Когда терять уже нечего

И в этом и есть экзистенциальное противоречие МВФ и Киева: Киев хочет денег, причем поскорее и побольше. А Международный валютный фонд хочет сделать все возможное, чтобы, если вообще не давать невозможно, то хотя бы минимизировать платежи.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2018 / Yuri Gripas
Политолог: МВФ уже сделал с Украиной все, что ему нужно
Тут все просто: Украина — безнадежный должник, и это ясно сейчас любому вменяемому финансисту.

И дело тут даже не в колоссальном объеме долгов, "неподъемность" которых еще весной текущего года официально признал даже местный премьер Гройсман.

И эти долги также можно и нужно считать именно как суверенные (на сегодняшний момент времени это происходит, мягко говоря, "частично"). А значит, платить будет государство — считай, народ. За счет того же пресловутого "повышения цены на газ", например.

Женщина с плакатом про МВФ, Киев
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Иллюзия обмана. Как Украина и МВФ пытаются перехитрить друг друга
Но дело не только в этом.

При желании и методичной работе любой, даже самый "тяжелый", долг можно реструктурировать. Но для этого Украина должна будет показать кредиторам хотя бы потенциальные источники денежных средств, из которых она — пусть не сразу — собирается выплачивать долги. Вот только, увы, при отрицательном внешнеторговом сальдо и дефицитном бюджете она не сможет этого показать.

Поэтому даже сочувствующим самой запоздалой в Евразии "молодой демократии" чиновникам МВФ ничего и не остается, как придумывать все более и более замысловатые поводы для минимизации "траншей". Ибо они, будучи людьми образованными, прекрасно отдают себе отчет в том, что "дают деньги в никуда". И, будучи прожженными международными финансовыми бюрократами, отлично соображают, что условное "начальство" как-нибудь отбоярится, а спрашивать "за невозврат" будут именно с них.

Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Госдеп призвал Украину повысить цены на газ
Так что для МВФ ситуация откровенно патовая. И тянуть с ее разрешением они будут столько, сколько получится. А вот украинским властям, напротив, придется научиться быть готовыми к любому "исполнению требований" и пожеланий "западных партнеров".

Кстати, только что группа озабоченных европейскими ценностями депутатов Европарламента уже призвала Петра Порошенко присоединиться к гей-параду в Киеве.

Есть смысл рассмотреть идею в плане пиар-ценности для западных кредиторов.

В дефолтном состоянии
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
В дефолтном состоянии
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Олег Раневский
бензоколонка объявила Украине очередной 100500й дефолт...как дальше жить....
08:49
12.06.2018
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