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Как Лондон врет: английский священник рассказал о "Белых касках"

08:0012.06.2018
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© AFP 2018 / Thaer MohammedАктивисты из организации Белые каски в Алеппо. Архивное фотоАктивисты из организации Белые каски в Алеппо. Архивное фото
© AFP 2018 / Thaer Mohammed

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Все помнят мальчика Омрана Дакниша, ставшего на Западе главным "символом страданий Алеппо". Фото ребенка в крови и пыли публиковали на первых полосах все ведущие газеты мира, стараниями западных телекомпаний (в первую очередь CNN) на этот снимок затем ссылались все те "ястребы", которые обосновывали необходимость ракетных ударов по "кровавому режиму Асада" и новых санкций против России.

Когда Алеппо полностью освободили, выяснилось, что история с ранением мальчика — очередная постановка скандально известной организации волонтеров "Белые каски", финансируемой правительствами ряда западных государств, а семья Омрана благодарит Россию и Асада за освобождение города от террористов. Но об этом многие, плакавшие над фото окровавленного мальчика, даже не узнали — те самые СМИ, которые выносили фотографию Омрана на первые полосы, либо сообщили, что семья пострадавшего ребенка дает признания под дулами автоматов, либо вообще предпочли об этом ничего не говорить и не писать.

© AP Photo / Aleppo Media Center, FileПострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017
© AP Photo / Aleppo Media Center, File
Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017

Активисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Amer Almohibany
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Но правда все равно постепенно пробивается наружу. Недавно в Британию вернулась делегация христианских проповедников и активистов, посетивших Сирию, чтобы помочь местным христианским общинам. Они встретились и с семьей Омрана, выслушав их историю без всяких автоматов или пыток.

На днях эта миссия во главе с членом палаты лордов баронессой Каролин Кокс и священником Англиканской церкви Эндрю Эшдауном провела встречу со студентами лондонского университета SOAS (Школа восточных и африканских исследований). Это вызвало большой резонанс, и британская пресса не могла сделать вид, что ничего не заметила. Правда, газете The Times потребовалось несколько дней, чтобы опубликовать отчет, само собой, далеко не на первых полосах.

Англиканский священник Эшдаун рассказал студентам о страданиях мальчика Омрана. При взрыве тот получил ранение в голову, истекал кровью. Представители "Белых касок" "посадили его в машину скорой помощи и заставили сидеть там 40 минут, пока они фотографировали его". "Его отец был зол, — утверждает священник, — но не мог вмешаться, потому что они ("Белые каски". — Прим. ред.) были боевиками".

Активисты из организации Белые каски в Сирии
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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Баронесса Кокс, известная своей деятельностью в поддержку Англиканской церкви, указала аудитории на то, что главный спонсор "Белых касок" — официальный Лондон. "Деньги ваших налогоплательщиков, — заявила она, — идут на содержание групп, однозначно имеющих отношение к джихадистам".

Российские зрители и читатели все это знают, они видели интервью с семьей Омрана сразу после освобождения Алеппо. А для многих англичан, потребляющих информацию своих мейнстримовых медиа, это стало настоящим откровением.

© AFP 2018 / George OurfalianСирийский мальчик Омран с отцом в Алеппо
© AFP 2018 / George Ourfalian
Сирийский мальчик Омран с отцом в Алеппо

Казалось бы, британским СМИ стоит задаться вопросом: если история с "мальчиком из Алеппо" была жестокой постановкой боевиков "Белых касок", значит, и "газовая атака" в сирийской Думе — тоже спектакль, о чем неоднократно заявляли и Москва, и Дамаск? Но так далеко The Times и другие западные СМИ (многие из них тоже предпочли "не заметить" откровений Эшдауна) зайти не могут. Ведь тогда придется признавать свою ложь и абсолютную необоснованность ракетных ударов по Сирии, горячо поддержанных британскими медиа.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
"Провокации и постановочные видео". Чем занимались "Белые каски" в Сирии
Схема простая: любой неподтвержденный слух, обвиняющий Москву в каких-то "злодеяниях", выносится на первые полосы и массово тиражируется. Но когда доходит дело до его разоблачения, СМИ предпочитают это проигнорировать. Скажем, в Киеве на минувшей неделе было зачитано заключение по делу обвиняемого в покушении на чету боевиков Адама Осмаева и Амины Окуевой, совершенном в июне 2017 года. Тогда, и особенно после повторного покушения на них, приведшего к гибели Окуевой, сообщения о "причастности России" западные газеты выносили на первые полосы, об этом шумели все и повсюду.

Вы думаете, кого-то заинтересовало заявление украинских прокуроров о том, что "российский след" не найден? Никто на это не обратил внимания. Иначе пришлось бы признаваться в собственной лжи и разоблачать красочные истории о том, как Путин в Киеве "создал метрополию ассасинов".

Именно поэтому и пытаются в западных странах запретить RT, чтобы зритель не наткнулся на информацию о мальчике Омране или покушениях в Киеве. Именно поэтому и третируют Эшдауна, который пытается донести правду о событиях в Сирии.

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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
arianlex
Западные СМИ сами стали пособниками террористов и убийцами.
Их руки в крови невинных женщин, стариков и детей!
08:29
12.06.2018
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