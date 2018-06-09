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Франция бунтует против Макрона. Президент планирует цензуру

08:0009.06.2018
(обновлено: 08:02 09.06.2018)
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© AFP 2018 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает накануне саммита G7 в КанадеПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает накануне саммита G7 в Канаде
© AFP 2018 / Ludovic Marin

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон уехал на канадский саммит G7 бороться с волюнтаризмом Дональда Трампа, в самой Франции СМИ и лидеры оппозиции дружно начали борьбу с волюнтаризмом самого Макрона. Причем критика на него обрушилась и слева, и справа.

Связано это c дебатами по поводу шумно разрекламированного законопроекта о борьбе с так называемыми фейковыми новостями. О намерении принять подобный закон президент Франции заявил сразу после выборов, а в январе внес его на рассмотрение парламента. Причем, говоря о необходимости принятия такого документа, Макрон постоянно ссылается на свои личные, совершенно не обоснованные обиды на RT и Sputnik (об особом отношении лидера Франции к этим СМИ читайте здесь).

Однако представители различных партий и журналисты сочли, что RT и Sputnik — лишь повод, прикрытие для зачистки всех неугодных СМИ по ходу внутриполитических кампаний. Вот только несколько высказываний политиков и репортеров.

Депутат партии Вперед, Республика Мирей Клапо
© AFP 2018 / Alain Jocard
Французский депутат назвала закон о фейковых новостях "хождением по гребню"

Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокоренная Франция": "Распространение фейковых новостей — очередная одержимость властей Европы и США. <…> Два российских СМИ представлены в качестве аргумента. Но планы ударить по ним <…> достигнут и других целей. Нельзя создавать законы под частные задачи".

Политик пояснил свою позицию: "Если вы начнете надзирать за иностранными СМИ, такими как Russia Today и Sputnik, вам придется надзирать также за BBC и Al Jazeera. И запретить Fox News, который распространяет "фейковые новости" о так называемых зонах no-go".

© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Лидер движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон

Не менее жесткая критика звучит и с другого идеологического фланга. Лидер Национального фронта Марин Ле Пен указала в твиттере: "Можно улучшить закон о печати. Но способ, которым принимается закон о "фейковых новостях", опасен, поскольку способен послужить основой для реальной политической цензуры. Это вписывается в автократический дрейф Эммануэля Макрона".

Она же добавляет: "Законопроект о "фейковой информации" — репрессивный. Если его примут, важнейшие ценности, закрепленные нашей Конституцией, и ценности демократии будут попраны!"

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Западные фейки размывают демократию, заявил Клинцевич

— Бруно Ретайо, сенатор от Вандеи ("Движение за Францию"): "Только авторитарные режимы пытаются определять, что есть правда". По его словам, свобода слова содержит риски, "но это лучше, чем искушение контролировать умы".

— Винсен Ланье, глава Национального союза журналистов Франции: "Это шаг в сторону цензуры".

— Жером Фенольо, редакционный директор газеты Le Mond: "Выборы должны быть связаны с большой свободой — это периоды, когда возникает важная информация. Следует обеспокоиться перспективой прихода к власти авторитарного режима во Франции в будущем и методами, которые он способен использовать".

Можно долго цитировать политиков из разных частей идеологического спектра и представителей медийного сообщества Франции, возмущенных "антифейковым" законопроектом Макрона. Высказывания в поддержку этой более чем спорной инициативы услышать гораздо сложнее.

Представители правительства, пытаясь вывести президента из-под критики, заявляют, что "обвинения в стремлении к авторитаризму преувеличены". Общественность успокаивают тем, что закон должен действовать только в период выборов и будет касаться в первую очередь теле- и радиоканалов, спонсируемых иностранными государствами. На что резонно отвечают: тогда следует ограничивать и BBC, и DW, и целый ряд других СМИ и информагентств, работающих во Франции.

Просмотр сайта Европа против дезинформации (Euvsdisinfo.eu)
© РИА Новости
"Европейский информационный спецназ" могут закрыть за фейки
Даже газета Libération, которая принадлежит Эдуарду Ротшильду, а потому безоговорочно поддерживала Макрона, в последнее время под нажимом общественного мнения вынуждена была изменить риторику в поддержку "антифейкового" законопроекта, на что указали в своей дискуссии философы Франсуа-Бернар Юг и Паскаль Энгель.

Юг заметил, что критики RT во Франции указывают на якобы "недружелюбность" телеканала к Макрону (сам RT отрицает такую постановку вопроса). Но и канал France 24, по его словам, "не отводит много времени на доброжелательные мнения относительно Путина". Также в дискуссии с коллегами эксперт напомнил, что ни RT, ни Sputnik не уличены во лжи. И добавил: "Если бы эти СМИ преднамеренно распространяли фальшивую информацию или фейковые фото с целью нарушить общественный порядок, они бы подпадали под действие закона 1881 года" (закон "О свободе печати", базовый в медиаотрасли Франции).

© RTСтудия RT France
© RT
Студия RT France

Соответственно, цель "антифейковой" инициативы Макрона не только и не столько борьба с распространением лжи, сколько попытка взять под контроль неугодную властям информацию, в том числе в социальных сетях. И российские СМИ здесь совершенно ни при чем.

Таким образом, термин fake news, который многие западные (не только французские) мейнстримовые СМИ с удовольствием применяли против российских коллег, бумерангом бьет по ним же. Скажем, американские журналисты в последнее время стараются его использовать пореже, поскольку это любимый термин Дональда Трампа в его критике СМИ. В Британии вдруг осознали: фейковые новости — это просто то, что какому-то человеку не нравится. Теперь вот и французы с удивлением поняли, что в их стране официальные органы смогут определять, какая информация "единственно правильная", а какую надо преследовать, наказывая за ее распространение.

Прилавок с газетами в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Учитывая уровень критики, которой противники удавки под названием "антифейковый законопроект" подвергли Макрона, парламент вполне может его не принять (хотя бы потому, что в сенате президентская "Вперед, республика!" не имеет сколь-нибудь значительной фракции).

Однако сам факт попытки Макрона под предлогом борьбы с российскими журналистами ввести цензуру в СМИ и соцсетях должен послужить уроком для тех изданий и телеканалов, которые с удовольствием участвуют в нападках на Россию. Им следовало бы усвоить: RT дело не ограничится, они будут следующими.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Петров
После этой статьи даже обидно, сколько в России партий и оппозиционеров но кроме слов, которые озвучивают ради того что они (партии) существуют, до дела никто не доходит. Нет обращений в суды, в парламент , а если и есть то не проголосовали или не приняли - да ну и пусть, зато о себе заявили. Сплошной популизм. Против царской династии боятся идти поперек. Все это напоминает один большой сценарий по одурачиванию людей.
08:39
09.06.2018
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