Макрон теперь жандарм. Новая Франция не понравится французам

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Корреспондента RT вновь не пустили в Елисейский дворец. Вновь безо всяких на то оснований. Конечно, можно списать это на очередное проявление особых чувств французского президента Эммануэля Макрона к российскому телеканалу. Но, похоже, инцидент свидетельствует о том, что меняется сама Франция. И, к сожалению, не в лучшую сторону.

Это произошло не на каком-то внутреннем собрании, а во время международной конференции по Ливии. То есть речь идет о событии, важном для разных стран. О событии, на которое были допущены все, кроме корреспондента RT France Кирилла Котикова.

Судя по видеозаписи, сделанной журналистом, французские жандармы отказались пропустить его во дворец после долгих консультаций с пресс-службой Макрона. Хотя у Котикова была заранее согласованная аккредитация. "Президент был недвусмысленен относительно Russia Today", — заявил один из охранников

История особой "любви" Макрона к каналам RT и Sputnik хорошо известна. Еще в ходе предвыборной кампании он обвинял их в "распространении лжи", а затем неоднократно выражал свои чувства в публичных выступлениях. В мае 2017 года на совместной конференции с президентом России Владимиром Путиным, проходившей в Париже, Макрон нашел время и для "теплых слов" в адрес российских каналов: дескать, они "действуют не как журналистские организации и журналисты, а как органы влияния и пропаганды".

Затем последовала череда отказов журналистам RT в допуске на мероприятия с участием президента Франции. В январе это повторилось несколько раз, на что главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала так: "Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции".

Недавний визит Макрона в Петербург и встречи с Путиным, в ходе которых глава Французской Республики призывал к улучшению двусторонних отношений, казалось бы, давали основания для надежд на некоторое изменение позиции Парижа. Тем более что Макрон заинтересован в полном освещении его усилий в урегулировании ливийского конфликта — особенно после грандиозного скандала вокруг Николя Саркози, выявившего неприглядную роль Франции в разжигании этой кровавой войны . Но не тут-то было.

Макрон уже год пытается продемонстрировать, какой он важный человек на международной арене. Получив на старте значительный кредит доверия со стороны западных СМИ, французский президент отчаянно стремится оправдать связанные с ним ожидания. Однако "нормандский формат" буксует в решении украинского конфликта, а в ливийском направлении Франция явно находится в тени России и Италии. Вот Макрон и решил выйти из тени. В момент правительственного кризиса в Риме он собрал срочную пресс-конференцию в Париже и, очевидно, попросту не захотел услышать неудобные вопросы.

Очень хотелось бы надеяться на то, что французские журналисты проявят цеховую солидарность с коллегами из RT. Ведь завтра подобное может случиться с каждым из них. Кирилл Котиков верно заметил: "С каких пор президент решает, кто является журналистом, а кто нет? Мы ведь даже не иностранные журналисты, мы французские журналисты с французскими пресс-картами".

То, что сейчас случилось с корреспондентами RT France, можно считать разминкой перед принятием спорного закона. Власти как бы проверяют, сможет ли президент (или глава его пресс-службы, или какой-то жандарм, или швейцар на входе) отныне решать, кто есть СМИ, а кто — нет, что — новость, а что — "фейк". И вот тогда мы увидим совершенно другую Францию. Многим французам она не понравится.