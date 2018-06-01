Макрон теперь жандарм. Новая Франция не понравится французам

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Корреспондента RT вновь не пустили в Елисейский дворец. Вновь безо всяких на то оснований. Конечно, можно списать это на очередное проявление особых чувств французского президента Эммануэля Макрона к российскому телеканалу. Но, похоже, инцидент свидетельствует о том, что меняется сама Франция. И, к сожалению, не в лучшую сторону.
Это произошло не на каком-то внутреннем собрании, а во время международной конференции по Ливии. То есть речь идет о событии, важном для разных стран. О событии, на которое были допущены все, кроме корреспондента RT France Кирилла Котикова.
История особой "любви" Макрона к каналам RT и Sputnik хорошо известна. Еще в ходе предвыборной кампании он обвинял их в "распространении лжи", а затем неоднократно выражал свои чувства в публичных выступлениях. В мае 2017 года на совместной конференции с президентом России Владимиром Путиным, проходившей в Париже, Макрон нашел время и для "теплых слов" в адрес российских каналов: дескать, они "действуют не как журналистские организации и журналисты, а как органы влияния и пропаганды".
Затем последовала череда отказов журналистам RT в допуске на мероприятия с участием президента Франции. В январе это повторилось несколько раз, на что главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала так: "Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции".
Макрон уже год пытается продемонстрировать, какой он важный человек на международной арене. Получив на старте значительный кредит доверия со стороны западных СМИ, французский президент отчаянно стремится оправдать связанные с ним ожидания. Однако "нормандский формат" буксует в решении украинского конфликта, а в ливийском направлении Франция явно находится в тени России и Италии. Вот Макрон и решил выйти из тени. В момент правительственного кризиса в Риме он собрал срочную пресс-конференцию в Париже и, очевидно, попросту не захотел услышать неудобные вопросы.
Очень хотелось бы надеяться на то, что французские журналисты проявят цеховую солидарность с коллегами из RT. Ведь завтра подобное может случиться с каждым из них. Кирилл Котиков верно заметил: "С каких пор президент решает, кто является журналистом, а кто нет? Мы ведь даже не иностранные журналисты, мы французские журналисты с французскими пресс-картами"."борьбе с фейковыми новостями". Французская оппозиция вполне логично усмотрела в этом стремление накинуть удавку на свободу слова в стране.
То, что сейчас случилось с корреспондентами RT France, можно считать разминкой перед принятием спорного закона. Власти как бы проверяют, сможет ли президент (или глава его пресс-службы, или какой-то жандарм, или швейцар на входе) отныне решать, кто есть СМИ, а кто — нет, что — новость, а что — "фейк". И вот тогда мы увидим совершенно другую Францию. Многим французам она не понравится.