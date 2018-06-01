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Макрон теперь жандарм. Новая Франция не понравится французам

08:0001.06.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Корреспондента RT вновь не пустили в Елисейский дворец. Вновь безо всяких на то оснований. Конечно, можно списать это на очередное проявление особых чувств французского президента Эммануэля Макрона к российскому телеканалу. Но, похоже, инцидент свидетельствует о том, что меняется сама Франция. И, к сожалению, не в лучшую сторону.

Это произошло не на каком-то внутреннем собрании, а во время международной конференции по Ливии. То есть речь идет о событии, важном для разных стран. О событии, на которое были допущены все, кроме корреспондента RT France Кирилла Котикова.

Офис телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Симоньян допустила, что RT запретят арендовать студии в Германии
Судя по видеозаписи, сделанной журналистом, французские жандармы отказались пропустить его во дворец после долгих консультаций с пресс-службой Макрона. Хотя у Котикова была заранее согласованная аккредитация. "Президент был недвусмысленен относительно Russia Today", — заявил один из охранников.

История особой "любви" Макрона к каналам RT и Sputnik хорошо известна. Еще в ходе предвыборной кампании он обвинял их в "распространении лжи", а затем неоднократно выражал свои чувства в публичных выступлениях. В мае 2017 года на совместной конференции с президентом России Владимиром Путиным, проходившей в Париже, Макрон нашел время и для "теплых слов" в адрес российских каналов: дескать, они "действуют не как журналистские организации и журналисты, а как органы влияния и пропаганды".

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце

Затем последовала череда отказов журналистам RT в допуске на мероприятия с участием президента Франции. В январе это повторилось несколько раз, на что главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала так: "Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции".

Телевизионные камеры. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РФ разрабатывает методы борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе
Недавний визит Макрона в Петербург и встречи с Путиным, в ходе которых глава Французской Республики призывал к улучшению двусторонних отношений, казалось бы, давали основания для надежд на некоторое изменение позиции Парижа. Тем более что Макрон заинтересован в полном освещении его усилий в урегулировании ливийского конфликта — особенно после грандиозного скандала вокруг Николя Саркози, выявившего неприглядную роль Франции в разжигании этой кровавой войны. Но не тут-то было.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018

Макрон уже год пытается продемонстрировать, какой он важный человек на международной арене. Получив на старте значительный кредит доверия со стороны западных СМИ, французский президент отчаянно стремится оправдать связанные с ним ожидания. Однако "нормандский формат" буксует в решении украинского конфликта, а в ливийском направлении Франция явно находится в тени России и Италии. Вот Макрон и решил выйти из тени. В момент правительственного кризиса в Риме он собрал срочную пресс-конференцию в Париже и, очевидно, попросту не захотел услышать неудобные вопросы.

Очень хотелось бы надеяться на то, что французские журналисты проявят цеховую солидарность с коллегами из RT. Ведь завтра подобное может случиться с каждым из них. Кирилл Котиков верно заметил: "С каких пор президент решает, кто является журналистом, а кто нет? Мы ведь даже не иностранные журналисты, мы французские журналисты с французскими пресс-картами".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян ответила на каверзные вопросы шведского журналиста о работе RT
Добавим, что все это происходит на фоне бурных дебатов по поводу инициативы Макрона принять более чем спорный закон о "борьбе с фейковыми новостями". Французская оппозиция вполне логично усмотрела в этом стремление накинуть удавку на свободу слова в стране.

То, что сейчас случилось с корреспондентами RT France, можно считать разминкой перед принятием спорного закона. Власти как бы проверяют, сможет ли президент (или глава его пресс-службы, или какой-то жандарм, или швейцар на входе) отныне решать, кто есть СМИ, а кто — нет, что — новость, а что — "фейк". И вот тогда мы увидим совершенно другую Францию. Многим французам она не понравится.

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Комментарии
8 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Игорь Тармаев
Есть ещё наивные люди,которые верят про равноправные отношения между западными странами и Россией?Удивительно,что некоторые люди забывают,что "плохо быть врагом Запада,ещё хуже быть его другом".
08:20
01.06.2018
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Eugenius Lin
предлагаю не пускать французские СМИ никуда в России. Ответка адекватная.
09:17
01.06.2018
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