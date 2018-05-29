Стороны ливийского кризиса договорились провести выборы в стране 10 декабря

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Стороны ливийского кризиса на переговорах в Париже договорились провести выборы в стране 10 декабря, а не позднее 16 сентября подготовить для них конституционную базу, сообщил в Twitter советник премьер-министра Ливии Тахер ас-Сунни.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии проходит 29 мая в Париже. Встреча проводится под эгидой ООН при участии главы правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа, а также контролирующего восток страны маршала Халифы Хафтара.

"Консенсус между четырьмя ливийскими представителями о подготовке конституционной базы для выборов к 16 сентября и проведении президентских и парламентских выборов 10 декабря этого года", — написал ас-Сунни.

Четыре представителя, принимающие участие в переговорах в Париже — это глава правительства нацсогласия Саррадж, чьим советником является ас-Сунни, глава ВС маршал Хафтар, глава парламента на востоке страны Агила Салех и глава высшего госсовета в Триполи Халид аль-Мушри.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом в 2014 году парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.