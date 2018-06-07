Очень деньги нужны: США взялись за "нефтяных союзников" России

Дмитрий Лекух, для РИА Новости



Как стало известно из "утечки" агентства Bloomberg, США подсказали странам ОПЕК идею нарастить добычу на миллион баррелей в сутки. Просьба американцев активно обсуждалась на встрече профильных министров Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана в Эль-Кувейте в эту субботу. О самих переговорах известно немногое, но в совместном коммюнике по итогам мероприятия министры по факту заявили о необходимости "поддержать инвестиции в добывающую отрасль в условиях растущего спроса на нефть".

Переводим с дипломатического на русский: до конца пока не договорились, но "к сведению приняли". И решили приступить к действиям, позволяющим, если что, поднять уровень добычи в максимально короткий срок.

Почему это важно для США, которые уже и сами давно перешли из категории "импортеров" в куда более приятную категорию "экспортеров" нефти (и как-то несильно парятся при этом по поводу "нефтяной иглы") и которых рост нефтяных котировок должен только радовать?

Находясь в условиях текущей "экономической войны" и передела рынков, которые американцы вполне хладнокровно, в отличие от многочисленных желающих "встроиться" в прежнюю модель глобализации, признают, они привычно "стреляют по площадям". Ставя перед каждым своим действием целых комплекс задач и рассчитывая, что "хоть где-то да получится".

Во-первых, цены на бензин в США достигли уже трехлетнего максимума. И в преддверии предстоящих довыборов в конгресс это неприятно. Американская экономика — она же не из одних нефтяников состоит. И такая приятная для одних "расбалансировка" может привести к весьма негативным последствиям в других, не менее важных, отраслях.

При этом как-то иначе остановить рост цен на энергоресурсы в текущем тренде невозможно: США своими же руками частично уже вышибли с глобальных рынков одного из крупнейших производителей нефти — Иран. Они сделали это, просто заявив о том, что Америка выходит из "ядерной сделки", и пригрозив вернуть санкции против одного из крупнейших экспортеров. А заодно — и против третьих стран, которые участвуют в добыче и/или реализации персидской нефти.

Плюс, конечно, ситуация вокруг добычи в Венесуэле тоже не могла не сказаться на происходящем.

И нефтяные котировки — вполне логично и предсказуемо — рванули вверх. И только одной "американской добычи" (напомним, США прямо отказались участвовать в соглашении ОПЕК+) для того, чтобы удержать их рост в приемлемых для американской же экономики параметрах, оказалось явно недостаточно.

Вот и обратились к "союзникам".

Вторая "задача" также отчетлива и очевидна, хоть в данной ситуации и малореализуема, потому и второстепенна: внести определенную "смуту" в складывающийся "российско-арабский стратегический нефтяной альянс".

Конечно, вряд ли будет достигнут полный успех.

Арабы договариваются с русскими вовсе не оттого, что нежно любят друг друга: любви там нет. Просто им это на данном этапе настолько выгодно, что Америке для того, чтобы поломать этот складывающийся глобальный картель, просто нечего предложить.

Но — "попробовать-то бесплатно".

Кстати, этим мобильным, на грани беспринципности, глобальным экономическим решениям нашим коллегам американских управленцев имеет смысл поучиться.

Наша система управления в таких вопросах достаточно инерционна и реагирует на изменения мировой конъюнктуры с задержкой. Достаточно вспомнить, что вот уже и очень консервативный в прогнозах Всемирный банк повысил прогноз цены на нефть в 2018 году на 12 долларов — с 58 до 70 долларов за баррель. Мы же при этом продолжаем исходить из цены в 40 долларов, и, по сути, наш внутренний рынок (ну, кроме экспортеров нефти) по этой заложенной в бюджет цифре и живет.