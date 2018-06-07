Очень деньги нужны: США взялись за "нефтяных союзников" России

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Переводим с дипломатического на русский: до конца пока не договорились, но "к сведению приняли". И решили приступить к действиям, позволяющим, если что, поднять уровень добычи в максимально короткий срок.
Почему это важно для США, которые уже и сами давно перешли из категории "импортеров" в куда более приятную категорию "экспортеров" нефти (и как-то несильно парятся при этом по поводу "нефтяной иглы") и которых рост нефтяных котировок должен только радовать?
Во-первых, цены на бензин в США достигли уже трехлетнего максимума. И в преддверии предстоящих довыборов в конгресс это неприятно. Американская экономика — она же не из одних нефтяников состоит. И такая приятная для одних "расбалансировка" может привести к весьма негативным последствиям в других, не менее важных, отраслях.
Плюс, конечно, ситуация вокруг добычи в Венесуэле тоже не могла не сказаться на происходящем.
И нефтяные котировки — вполне логично и предсказуемо — рванули вверх. И только одной "американской добычи" (напомним, США прямо отказались участвовать в соглашении ОПЕК+) для того, чтобы удержать их рост в приемлемых для американской же экономики параметрах, оказалось явно недостаточно.
Вторая "задача" также отчетлива и очевидна, хоть в данной ситуации и малореализуема, потому и второстепенна: внести определенную "смуту" в складывающийся "российско-арабский стратегический нефтяной альянс".
Конечно, вряд ли будет достигнут полный успех.
Арабы договариваются с русскими вовсе не оттого, что нежно любят друг друга: любви там нет. Просто им это на данном этапе настолько выгодно, что Америке для того, чтобы поломать этот складывающийся глобальный картель, просто нечего предложить.
Но — "попробовать-то бесплатно".
Наша система управления в таких вопросах достаточно инерционна и реагирует на изменения мировой конъюнктуры с задержкой. Достаточно вспомнить, что вот уже и очень консервативный в прогнозах Всемирный банк повысил прогноз цены на нефть в 2018 году на 12 долларов — с 58 до 70 долларов за баррель. Мы же при этом продолжаем исходить из цены в 40 долларов, и, по сути, наш внутренний рынок (ну, кроме экспортеров нефти) по этой заложенной в бюджет цифре и живет.