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Очень деньги нужны: США взялись за "нефтяных союзников" России

08:4307.06.2018
(обновлено: 08:59 07.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНефтяной станок-качалка. Архивное фотоНефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Сотрудники нефтедобывающего предприятия
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Миллион "бочек" для Трампа. Почему Америка просит отменить соглашение ОПЕК+
Как стало известно из "утечки" агентства Bloomberg, США подсказали странам ОПЕК идею нарастить добычу на миллион баррелей в сутки. Просьба американцев активно обсуждалась на встрече профильных министров Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана в Эль-Кувейте в эту субботу. О самих переговорах известно немногое, но в совместном коммюнике по итогам мероприятия министры по факту заявили о необходимости "поддержать инвестиции в добывающую отрасль в условиях растущего спроса на нефть".

Переводим с дипломатического на русский: до конца пока не договорились, но "к сведению приняли". И решили приступить к действиям, позволяющим, если что, поднять уровень добычи в максимально короткий срок.

Почему это важно для США, которые уже и сами давно перешли из категории "импортеров" в куда более приятную категорию "экспортеров" нефти (и как-то несильно парятся при этом по поводу "нефтяной иглы") и которых рост нефтяных котировок должен только радовать?

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трамп объяснил введение торговых пошлин
Находясь в условиях текущей "экономической войны" и передела рынков, которые американцы вполне хладнокровно, в отличие от многочисленных желающих "встроиться" в прежнюю модель глобализации, признают, они привычно "стреляют по площадям". Ставя перед каждым своим действием целых комплекс задач и рассчитывая, что "хоть где-то да получится".

Во-первых, цены на бензин в США достигли уже трехлетнего максимума. И в преддверии предстоящих довыборов в конгресс это неприятно. Американская экономика — она же не из одних нефтяников состоит. И такая приятная для одних "расбалансировка" может привести к весьма негативным последствиям в других, не менее важных, отраслях.

Ни себе ни людям
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ни себе ни людям

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Россия в марте уступила мировое лидерство по добыче нефти США
При этом как-то иначе остановить рост цен на энергоресурсы в текущем тренде невозможно: США своими же руками частично уже вышибли с глобальных рынков одного из крупнейших производителей нефти — Иран. Они сделали это, просто заявив о том, что Америка выходит из "ядерной сделки", и пригрозив вернуть санкции против одного из крупнейших экспортеров. А заодно — и против третьих стран, которые участвуют в добыче и/или реализации персидской нефти.

Плюс, конечно, ситуация вокруг добычи в Венесуэле тоже не могла не сказаться на происходящем.

И нефтяные котировки — вполне логично и предсказуемо — рванули вверх. И только одной "американской добычи" (напомним, США прямо отказались участвовать в соглашении ОПЕК+) для того, чтобы удержать их рост в приемлемых для американской же экономики параметрах, оказалось явно недостаточно.

Буровая установка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия выиграет от роста цен на нефть из-за США и Ирана, заявил эксперт
Вот и обратились к "союзникам".

Вторая "задача" также отчетлива и очевидна, хоть в данной ситуации и малореализуема, потому и второстепенна: внести определенную "смуту" в складывающийся "российско-арабский стратегический нефтяной альянс".

Конечно, вряд ли будет достигнут полный успех.

Арабы договариваются с русскими вовсе не оттого, что нежно любят друг друга: любви там нет. Просто им это на данном этапе настолько выгодно, что Америке для того, чтобы поломать этот складывающийся глобальный картель, просто нечего предложить.

Но — "попробовать-то бесплатно".

Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: Россия продолжит сотрудничество с ОАЭ и ОПЕК на нефтяном рынке
Кстати, этим мобильным, на грани беспринципности, глобальным экономическим решениям нашим коллегам американских управленцев имеет смысл поучиться.

Наша система управления в таких вопросах достаточно инерционна и реагирует на изменения мировой конъюнктуры с задержкой. Достаточно вспомнить, что вот уже и очень консервативный в прогнозах Всемирный банк повысил прогноз цены на нефть в 2018 году на 12 долларов — с 58 до 70 долларов за баррель. Мы же при этом продолжаем исходить из цены в 40 долларов, и, по сути, наш внутренний рынок (ну, кроме экспортеров нефти) по этой заложенной в бюджет цифре и живет.

Санкции для своих
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Санкции для своих
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