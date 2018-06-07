Крымский мост — орудие угнетения: им давят российских знаменитостей

Виктор Мараховский

Скандальный актер дал интервью скандальному блогеру, в котором поделился своими скандальными соображениями о жизни, политике и Вселенной.

В СМИ попало соображение о Крыме: для замирения с Украиной необходимо отдать ей Крымский мост, чтобы она брала деньги за пользование им, а также в течение полутора десятилетий бесплатно поставлять газ. "И, может быть, Крым простят", — выразил надежду деятель культуры.

Судьба заявления была предсказуема. Оно повисло в топе "Яндекса", ему пришла отповедь из Совета Федерации, на него — в меру ехидности — отозвались граждане в соцсетях.

Мы сейчас вынесем за скобки сам факт того, что у подобных высказываний VIP-пропуск в топ новостей. СМИ деваться некуда: если две скандальные медиаперсоны взаимно опылились и родили скандал — придется ретранслировать. Потому что увернуться от освещения жизни творческого шапито — значит увернуться от читателей. А читатели, пусть и бранят СМИ за желтизну, тем не менее формируют их содержание, решительно голосуя глазами за одни темы и игнорируя другие.

Мы сейчас о другом.

Как мы знаем, главная претензия медиакласса к российской власти — ее "глухота к обществу". В качестве голоса общества медийный класс — от культурных деятелей до популярных журналистов — презентует, естественно, себя.

Но когда доходит до вопроса, что именно говорит этот самоназначенный голос общества, — мы слышим примерно следующее.

Самый титулованный кинорежиссер Андрей:

"Я не очень верю в перемены к лучшему… Вы спрашиваете меня, диссидент ли я. На самом деле я считаю, что я скорее похож на клоуна".

Самый гонимый режиссер-документалист Виталий:

"Каждый виновен и каждый обязан покаяться. Нельзя забывать, что воссоединение Крыма с Россией большинством граждан Российской Федерации было воспринято, мягко говоря, с достаточно высокой степенью энтузиазма и одобрения".

Самый оппозиционный рок-классик Андрей:

"Я не хочу ехать в Крым. Я считаю эту территорию оккупированной".

Второй самый оппозиционный рок-классик Юрий:

"Успокойтесь, бесы, долбаные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, которым ввод войск (в Крым. — Прим. авт.) окончательно развяжет руки. Опять кровушки братской захотели, этой виагры, чтобы и дальше у вас все стояло".

Самая научная журналистка Ася:

"Если человек склонен верить телевизору, то, скорее всего, он будет одновременно считать, и что Крым наш, и что оциллококцинум помогает от гриппа".

И так далее.

Последнее, что мы тут видим, — это желание быть голосом общества. А вот что мы видим точно — так это яростное желание общество унизить и выстебать, опустить до "телезрительского быдла", умножить вес его мнения на ноль, свести его мотивации к стыдной физиологии. При этом в слепой зоне у "голоса общества" оказывается на всякий случай и мнение двух миллионов крымчан — никто даже не пытается опровергнуть тот факт, что они воссоединению с Россией рады. Просто их, этих двух миллионов, не существует. Они недвижимость с нулевым весом, они оциллококцинумом лечатся, бугага. К черту их.

Тогда, может быть, медиакласс адресуется власти как равный? Может быть, надумав в отрыве от ничего не понимающего большинства какие-то серьезные мысли, он выдвигает власти какие-то реалистичные предложения?

Так нет же: он при первой любой возможности прячется за "формулу Константина Райкина" о том, что задача его — быть шутом, смело за казенный счет стебущим власть. И уже упомянутое предложение выдать Украине мост — из той же оперы: ну видно же, что человек стебется, какие к нему претензии?

…Таким образом, перед нами потрясающий по-своему феномен. С одной стороны, у нас есть отдельное сословие, в равной степени метко клюющее и государство, и большинство граждан. (Чтобы огненно сарказмить — мозга, кстати, вообще не нужно. Добавлять к любому заявлению оппонента "ага, дооо, конечно" куда энергосберегательнее, чем пытаться ему возразить по делу.)

С другой — это сословие как клещ вцепилось в две свои главные привилегии: право на безответственность и право на невежество. Потому что оно не устает подчеркивать: оно просто сословие-шут, сословие-клоун, его дело — критиковать, стебать и ехидничать. Нельзя от него ничего требовать, в особенности какой-либо реалистичности или ответственности. "Мы же не ракетчики, мы — филологи".

А с третьей стороны — это сословие постоянно оскорбленно бубнит о том, что его не слышат и не слушают.

Внимание, вопрос: кто виноват в том, что государство и общество прямо или косвенно кормят весь этот стебущийся класс, но в практических вопросах игнорируют?