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Американский посол пытается перекупить "адвоката Путина"

08:4006.06.2018
(обновлено: 08:47 06.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Австрии нашел общую базу для диалога с Путиным
Визит Владимира Путина в Вену далеко не случайно совпал с очень скандальным дипломатическим инцидентом, в котором был замешан посол США в Германии Ричард Гренелл. Американский дипломат, нарушая все нормы приличия, заявил о том, что его цель заключается в поддержке консервативных евроскептических политиков по всей Европе, а в качестве эталонного примера такого политика он упомянул канцлера Австрии Себастьяна Курца. "Знаете, я считаю Себастьяна Курца рок-звездой. Я его большой фанат", — заявил Гренелл. 

Мотивация американского посла — вполне прозрачная и прозаичная. Перед визитом Владимира Путина в Вену Вашингтон послал Себастьяну Курцу сигнал о том, что администрация Трампа готова оказать ему поддержку, но за эту поддержку придется заплатить. Цену американской поддержки угадать нетрудно. Например, в интервью государственной радиостанции Deutsche Welle профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт прямым текстом заявил, что "США оказывают давление, они пытались предотвратить и нынешний визит Владимира Путина" (в Австрию. — Прим. авт.).

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин провел переговоры с президентом и канцлером Австрии
Австрийскому канцлеру, которого очень сильно не любят в Берлине, Париже и Брюсселе за то, что он — евроскептик, действительно не помешала бы американская поддержка, однако в данном случае Вашингтон получил вежливый отказ, а визит российского президента дал повод немецким СМИ говорить о том, что "цель Путина — сделать Австрию адвокатом России в Евросоюзе". Впрочем, "адвокат" — это еще довольно мягкое определение, особенно если учитывать другие термины, которые используют западные СМИ. За желание несмотря ни на что налаживать контакты с Россией канцлера Курца уже назвали "корешем Путина", и есть подозрение, что до обвинения в прямой работе на Кремль остались считаные дни. Эмоции европейских и американских экспертов можно понять, ведь после австрийского визита российского президента использование столь любимого нашими западными оппонентами тезиса о "тотальной дипломатической изоляции от цивилизованного мира" будет крайне проблематичным. Прорыв "дипломатической блокады", который состоялся на недавнем форуме в Петербурге и стал совершенно очевидным в Вене, вызывает двойное раздражение из-за того, что в поддержание иллюзии изоляции были вложены серьезные дипломатические и медийные ресурсы, а теперь авторы этой стратегии выглядят не просто глупо, а довольно комично.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: Австрия занимает особую позицию по отношению к России
Российско-австрийские переговоры имели очень важный подтекст, который связан с уникальным окном возможностей в отношениях между Евросоюзом и Россией. Первого июля Австрия станет страной — председателем Евросоюза, и на 12 месяцев у канцлера Курца появятся дополнительные рычаги воздействия на европейскую дипломатию в целом. В контексте усиливающихся голосов сторонников снятия антироссийских санкций дополнительное австрийское влияние на выработку общеевропейской позиции может оказаться очень кстати. Сам Курц, видимо, решил окончательно испортить отношения с "вашингтонскими ястребами", которые выступают за усиление экономического давления на Россию, и заявил о желании поднять вопрос о пересмотре санкционной политики. "Ситуация взаимного выигрыша лучше ситуации взаимного проигрыша", — подчеркнул он. С учетом того, что стратегия Соединенных Штатов в вопросе взаимодействия с Россией сводится к формуле "мы будем давить Россию за счет ЕС", позиция австрийского лидера выглядит радикально проевропейской и довольно антиамериканской. Возможно, все дело в специфическом взгляде на геополитическую реальность, который свойственен австрийскому руководству в целом. Себастьян Курц не зря назвал Россию "сверхдержавой". Если исходить из того, что мир уже стал многополярным и США не являются глобальным гегемоном, то попытки Австрии взять на себя роль дипломатического и финансового "моста" между Европой и Россией уже не кажутся чудачеством венского истеблишмента, а наоборот, выстраиваются в очень рациональную долгосрочную стратегию. Сам Курц еще не предлагает снятия антироссийских санкций в качестве мести Дональду Трампу за торговую войну с Евросоюзом, но зато его ближайший политический союзник, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, уже высказался именно в этом ключе. Идея, что называется, "витает в воздухе" — и рано или поздно она начнет материализоваться в определенные политические решения.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Австрия позитивно оценивает проект "Северный поток – 2", заявил Путин
Среди конкретных результатов визита стоит особо отметить подписание контракта на поставку российского газа в Австрию. Важно, что контракт между австрийской OMV и "Газпромом" предусматривает поставки до 2040 года, что указывает на долгосрочный характер российско-австрийского сотрудничества. А также на то, что Австрия подтверждает свою "ставку на Россию" в национальной энергетической политике. Масла в огонь подлил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, который указал на экономическую нецелесообразность попыток продвинуть на европейский рынок дорогой американский газ за счет снижения доли российского. "При таких обстоятельствах мало смысла чисто с экономической точки зрения в том, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом", — подчеркнул он на совместной пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным. Очевидно, что американская кампания по блокированию "Северного потока — 2" не находит поддержки в Австрии. Более того, не находят поддержки и призывы к экономической изоляции России. Помимо долгосрочного контракта на поставку газа, в рамках визита были подписаны несколько контрактов о прямых инвестициях австрийских компаний в российские регионы, такие как Новгородская и Липецкая области. Российский президент в буквальном смысле возвращается из Вены с живыми деньгами, которые наглядно опровергают миф о "негостеприимном" инвестиционном климате России.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кризиса доверия в отношениях России и Европы нет, уверен Путин
Если смотреть на результаты визита не с экономической, а с политической точки зрения, то самым важным результатом, помимо окончательного прорыва "дипломатической блокады", стоит считать повторное появление в европейской информационной повестке российского предложения о возможном возвращении сирийских беженцев на родину — в том случае, если Евросоюз будет инвестировать в восстановление Сирии. Для Себастьяна Курца, который был избран в том числе благодаря антииммигрантской риторике, для венгерского премьера Виктора Орбана, а также для нового итальянского правительства, которое состоит из представителей евроскептических партий, такое предложение на вес золота, потому что позволяет сравнительно дешево решить острейшую социальную проблему "сирийских" мигрантов. Для Ангелы Меркель и других сторонников интеграции ближневосточных мигрантов любой ценой реактуализация этого предложения Путина — настоящий кошмар, потому что оно дает лидерам Австрии, Венгрии и Италии серьезный аргумент для отстаивания своих национальных интересов и защиты своего нежелания принимать миллионы мигрантов — так, как это сделала Германия. Российский президент дал европейским евроскептикам серьезный политический инструмент, которым они не преминут воспользоваться.

Россия в очередной раз демонстрирует свою способность предлагать жизнеспособные решения для сложных проблем, а также свою железную надежность в качестве поставщика жизненно важных для ЕС энергетических ресурсов. И в целом сотрудничество с Россией выглядит намного выгоднее, чем дорогостоящий и унизительный вассалитет в отношениях с США. Результаты визита Владимира Путина в Вену демонстрируют, что российская стратегия дает результаты. Как минимум — в Европе уже появляются политики, для которых сотрудничество с Россией является осознанной и долгосрочной целью.

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Корея, Крым и фото в "полуголом виде" — интервью Путина австрийскому телеканалу ORF
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