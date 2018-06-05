Президент Австрии не видит смысла отказываться от российского газа в Европе

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Сжиженный природный газ из США в два-три раза дороже российского газа, Европе нет смысла менять поставки из России на американские, заявил президент Австрии Александер ван дер Беллен.

"В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость Европейского союза от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа. И при таких обстоятельствах мало смысла в том, чисто с экономической точки зрения, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом", — сказал ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.