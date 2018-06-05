РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Следующий президент США начал спасать Европу от тайного плана России

08:3705.06.2018
028621
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе, заявил Путин
Накануне визита в Австрию президент России В. В. Путин сообщил местной прессе: наша страна совершенно не стремится разобщить Евросоюз. Напротив, она заинтересована, чтобы ЕС, ее важнейший торговый партнер, был един и по возможности процветал.

Что тут важно. Тезис о "России, стремящейся разобщить Европу", сейчас навязывается европейцам с дикой силой. В ведущих англоязычных СМИ это почти такая же очевидная истина, как то, что Россия убила блогера Бабченко, убила шпиона Скрипаля и сбила боинг.

Кстати, есть версия. После того как против "русской" версии гибели малайзийского Боинга взбунтовалась сама Малайзия — на рынке антироссийских кампаний наступило безрыбье. И именно поэтому передовые западные медиа так радостно вцепились в чудовищное убийство блогера в Киеве. И именно из-за того, что целый день покойного раскручивали отчаянно, на уровне "отравленного сирийского мальчика", — спешно проглотившие его СМИ так ругались наутро, осознав, что стали жертвами беспощадного украинского креатива.

Очистка символического сварного стыка Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"
"Старшего брата" больше нет. Россия перестала прощать
Но вернемся к России. Как ни парадоксально, главный поток предупреждений о российских планах по разделу Европы идет из Великобритании. То есть из государства, решившего выйти из ЕС и теперь пытающегося управлять его политикой со стороны.

Вот, например, о жажде России разделить Европу предупреждает глава британской спецслужбы MI5.

А вот о жажде России разделить Европу предупреждает Европейский совет внешних сношений (ECFR). Его название звучит вроде бы по-европейски — но это обманка, поскольку на самом деле это "мозговой центр" со штаб-квартирой в Лондоне, финансируемый оттуда же.

И так далее.

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Эксперт о поправке к бюджету Пентагона: русофобия – выгодный товар
Проблема тут, однако, в том, что главные "раскольнические" государства Европы являются также и самыми антироссийскими. Ни саму Великобританию, ни, скажем, Польшу нельзя заподозрить в недостатке официальной русофобии. При этом обе страны, каждая на свой лад, пытаются испортить "ядру ЕС" жизнь. Обе закрылись от приема беженцев; обе отважно воюют с газовыми "потоками", в принципе их не касающимися; Польша, получая по 17 миллиардов евро в год из европейского бюджета, дерзко требует у Германии репараций. Британия же, хлопнув дверью, чтобы не платить взносы в ЕС, храбро сражается с Брюсселем за то, чтобы сохранить "европейские" экономические льготы.

На этом фоне все большей проблемой предстает главный общий союзник — США. Потому что когда экономическую войну против России и Ирана развязывают за то, что эти государства плохие, а против европейских стран — потому, что очень деньги нужны, у европейцев логично встает вопрос: а в чем, черт возьми, тогда состоят общие ценности?

Полный назад
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Полный назад

Американские военные в Польше
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: желание Польши разместить базу США вызвано не только русофобией
По всем этим причинам в агитпропе, развернутом на Европу, картина мира выглядит сейчас так:

— главные враги Евросоюза — это по-прежнему Россия и Китай. Они, правда, хотят торговать с Европой и предлагают выгоды, но вестись на это нельзя. Потому что достоверно известно: они ведут с Европой гибридную, то есть невидимую и недоказуемую, войну. Россия воюет так хитро, что ничего не докажешь, — но надо верить.

— главный друг Евросоюза — это по-прежнему США. Правда, они сейчас в открытую пытаются раздеть друзей, но тут виноват только громила Трамп. Надо потерпеть: вот придет следующий президент, и он точно все исправит. Никто, правда, не может сказать, когда придет этот следующий президент, как его фамилия и что он будет делать. Все при этом помнят упорные попытки администрации добряка Обамы продавить Европу на совершенно колониальное "трансатлантическое партнерство" — но после Трампа все будет иначе, надо верить.

Прохожие на Вестминстерском мосту у Вестминстерского аббатства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Кремле рассказали, чем вызвана русофобия в Британии
И вот это "надо верить" в последнее время стало главным мотивом всего противороссийского агитпропа. Поскольку со шпионом, блогером и боингом не сложилось, доказательства злобности России все чаще переводятся в плоскость духовную. Как метко выражается Guardian — "не нужно видеть, как Россия травит людей, чтобы понять растущую угрозу общим ценностям со стороны враждебного, испорченного режима Путина".

…При этом объяснить, что в реальности, наоборот, России нужен единый, богатый и сильный Евросоюз — проще простого без всяких апелляций к Ценностям и "надо верить".

России нужен богатый ЕС, потому что богатый торговый партнер имеет высокую покупательную способность, а торговое сальдо с ЕС для нас положительное.

России нужен единый ЕС, потому что от единой Европы, централизованно заботящейся о своей безопасности, проблем у России будет куда меньше, чем от цепочки невменяемых "друзей США" вдоль ее западных границ.

России нужен суверенный ЕС, потому что экономически Евросоюзу совершенно не нужны антироссийские торговые санкции — и обретение Европой суверенитета с высокой вероятностью приведет к их отмене.

Осторожно, злой сосед
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Осторожно, злой сосед

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Австрия остается традиционным партнером России в Европе, заявил Путин
И неслучайно первой зарубежной страной, в которую отправляется после инаугурации В.В. Путин, стала Австрия.

Это страна: а) европейская, б) богатая, в) нейтральная и потому не входящая в НАТО, г) последовательно выступающая за сворачивание Европой антироссийской политики.

То есть в Австрии можно увидеть прообраз того самого независимого Евросоюза, с которым Россия хотела бы иметь дело в XXI веке.

И поэтому те, кто сейчас особенно яростно проповедует Общие Ценности и Западное Единство перед лицом коварных газопроводов и евразийского торгового пути, требуют от Европы покорности себе во вред. По сути, проповедники Ценностей и Единства ведут себя как отрицательные персонажи предперестроечного фильма "Гараж".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Лавров надеется, что ЕС перестанет идти на поводу у группы стран-русофобов
Те персонажи тоже нагло и корыстно нагибали членов гаражного кооператива с криками "у вас частнособственнические инстинкты!" и "Вы мешаете общему делу!". Вот только лозунгам, которыми они мастерски пользовались, оставалось жить несколько лет.

И есть основания полагать, что лозунгам про Ценности, Единство и Потерпеть тоже жить осталось недолго.

С такими друзьями враги не нужны
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
С такими друзьями враги не нужны
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена