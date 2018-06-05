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Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"

08:2305.06.2018
(обновлено: 09:27 05.06.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСтратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фотоСтратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Вильф
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Военный эксперт: Ан-124 уже давно стал российским
Как заявил член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник, российская авиастроительная отрасль уже в самое ближайшее время может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом.

Собственно, о чем идет речь.

Ан-124 "Руслан" — это советский дальний тяжелый транспортный самолет разработки киевского ОКБ "Антонов". Самый грузоподъемный самолет в мире, вполне востребованный на рынках и в наши дни.

И отнюдь не случайно. В октябре 2006 года Комитет по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской комиссии, работавший тогда под руководством еще Ющенко с украинской стороны и Путина с российской, принял решение продолжить реализацию проекта Ан-124. В том числе — имея в виду возможное возобновление серийного производства.

Грузовой самолет АН-124 Руслан
© РИА Новости / Василий Литош
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В России не исключили возобновления выпуска Ан-124 под новым брендом
По крайней мере, в августе 2007-го было подписано соглашение именно о возобновлении "серийки". Были и заказчики: компания "Волга — Днепр" планировала до 2030 года приобрести до сотни модернизированных Ан-124-100М-150.

И проект какое-то время даже довольно успешно, хоть и не без сложностей, развивался.

В июне 2008 года ОАК (российская Объединенная авиастроительная компания), получившая всю необходимую документацию, и Ernst & Young, отрабатывавший маркетинговую и торговую стратегии, завершили подготовку бизнес-плана проекта. В соответствии с этим документом для начала производства самолета требовалось получить подтвержденные предзаказы не менее чем на сорок машин, и эти заказы были получены. Самолеты должны были полностью производиться на Ульяновском заводе, с 2012 года — по паре лайнеров в год. Стоимость нового Ан-124 тогда, на 2008 год, составляла примерно 150-160 миллионов долларов.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Антон Денисов
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Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Военно-транспортный самолет Ан-26
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
"Трагический итог". Политолог прокомментировал жалобу Украины на Росавиацию
А потом в дело вмешались американцы.

И тогдашний директор Антонова Дмитрий Кива объявил, что возглавляемое им предприятие совместно с U.S. Aerospace допустили к участию в тендере Минобороны США на поставку самолетов-топливозаправщиков на 50 миллиардов долларов. КБ "Антонов" тогда представил на тендере три различные модели самолетов: Ан-112-KC, Ан-122-KC и Ан-124-KC. И поэтому совместная с русскими программа может идти лесом: с "новыми западными партнерами" Украине и без нее хорошо.

Тендер состоялся. И пусть КБ "Антонов" вполне предсказуемо вылетело из него в первом же туре — работа по совместной с русскими программе была "приостановлена" до 2016 года. И, как позднее выяснилось, до "никогда": в 2014 году Украина объявила о разрыве сотрудничества, да и "Антонов" фактически развалился до такой степени, что тот же Дмитрий Кива уехал оттуда в Азербайджан, где украинский академик, лауреат, профессор, доктор технических наук и даже Герой Украины тихо "пенсионерствует" в наши дни, подрабатывая советником главы местной гражданской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Самолет АН-124-100 Руслан авиакомпании Волга-Днепр
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мнение: НАТО придется срочно где-то "добывать" замену "Русланам"
Тем не менее сам по себе самолет Ан-124, несмотря на "несчастную политическую судьбу", реально шикарная машина. И отнюдь не случайно в СМИ ранее неоднократно сообщалось о "закрытых переговорах Объединенной авиастроительной по "Русланам" с "Антоновым".

Результаты (да и сам факт) тех "закрытых консультаций" нам, конечно, неведомы. Но очень похоже на то, что российская сторона решила на все плюнуть, модернизировать машину самостоятельно и выпустить под независимым брендом: и технические, и юридические основания у ОАК для этого есть.

Нет, безусловно, украинская сторона будет по-прежнему изо всех сил настаивать на том, что Россия не может и не имеет права.

Но вообще "Руслан" — это уже и сейчас по сути своей скорее российский (по оценкам экспертов — где-то на 95%) аппарат. Да в принципе и, так сказать, "метафизически", возобновление производства воздушных супертяжеловесов в России тоже будет просто справедливо.

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Соколы России принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новые крылья. Как изменится военная авиация России за ближайшие восемь лет
Потому что Украина, которая была едва ли не самой развитой советской республикой, с сильной промышленностью, энергетикой, крупнейшим на территории СССР транспортным узлом, свой формат будущего выбрала.

И этот формат отличается от российского так же, как самая большая в мире вышиванка от космодрома Восточный.

В его рамках Украина так долго и старательно отказывается от великого советского наследия, что и переход бывшего советского авиапрома под российский флаг выглядит более чем логичным.

Ибо каждое государство, перефразируя классика, само кузнец своего собственного счастья.

Потому и украинское небо стало для "Руслана", бывшего в свое время гордостью авиапрома УССР, чем-то совсем чужим. И не надо искать российских злодеев — это стало результатом коллективного героического рывка прочь от цивилизации на самой Украине.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан", перебросивший боевые вертолеты из Сибири на Урал, во время разгрузки на аэродроме "Кольцово"
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан", перебросивший боевые вертолеты из Сибири на Урал, во время разгрузки на аэродроме "Кольцово"
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Никола Базиль
Супер! От культуры "Зенитов", "Воевод", "Варягов", "Русланов" - к культуре "вышиванок" и трипольских горшков! "Назад в будущее" - по украински. Это - впечатляет.
08:36
05.06.2018
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akon001
"Это стало результатом коллективного героического рывка прочь от цивилизации на самой Украине"
Умыл! Нравится!
08:34
05.06.2018
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