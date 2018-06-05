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Любителям здесь не место: профессиональные клоуны сметут Порошенко

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Ситуация на Украине. Июнь 2018 (35)
08:5105.06.2018
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© AFP 2018 / Efrem LukatskyПресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фотоПресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт: угрозы Гройсмана уйти в отставку – "игра на нервах" Порошенко
Украина отметила очередную годовщину пребывания Петра Порошенко на посту президента. Критики его успехов ехидно тыкали в глаза главе государства список "фантастычных и переможных" обещаний четырехлетней давности, из которых выполнен только безвиз с ЕС. У так называемых  порохоботов в социальных сетях кипела настоящая страда, президентские телеканалы пахали на пределе возможностей, но и они затруднялись отбиваться от нападок. Ибо фантастические успехи страны имеются только в специфических фантазиях Петра Алексеевича.

Вот и соцопросы показывают катастрофическое падение президентского рейтинга вкупе с рекордным ростом антирейтинга. Некоторые социологические фирмы заявляют, оценивая электоральные симпатии к Порошенко, что речь идет о цифрах в пределах статистической погрешности.

До новых президентских выборов остался год. Времени, казалось бы, навалом, но будущие кандидаты уже в полный рост заявляют о своих амбициях воевать за украинский трон.

Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук выступает на концерте на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Щас спою". На политической сцене Украины начинается шоу
В списках — весь набор персонажей, оперировавших украинской политикой и экономикой до обоих "Майданов", между ними и после революции гидности: Тимошенко, Яценюк, Гриценко. Для удобства Порошенко в нем также представлена пара бывших регионалов в качестве спарринг-партнеров с заведомо мизерными шансами. Имеется пара официальных нацистов-депутатов вроде свободовца Тягнибока и главы правосеков Билецкого, а также фрик-радикал Олег Ляшко.

Но есть и новации. В поход за постом президента отправляется небольшой отряд украинских мытцов (определение "люди искусства" не вполне передает аромат этого слова). Небольшой, но крайне экзотического свойства. Часть претендентов уже учитывается в соцопросах, показывая значительно более убедительные рейтинги, чем действующий президент.

В глубь веков
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В глубь веков

Участники акции в Киеве с требованием проведения выборной реформы. 17 мая 2018
© РИА Новости
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Мнение: Порошенко стал очень неприятным человеком для собственного народа
Начнем, пожалуй, с новичка, заявившего о своих планах буквально на днях. Некто Иво Бобул, народный артист республики, долгие годы окучивавший преимущественно аграрные районы центральной и западной Украины в образе длиннокудрой демонической звезды 70-х, исполняющей лирические баллады в духе примерно Стаса Михайлова, но без его лоска. Малоизвестен за пределами своего региона, хотя и личный друг экс-президента Кучмы. Украинские рецензенты подчеркивают, что гениальный (!) вокал Бобула раскрывается только в украинских и западных песнях, русский же репертуар убивает певца наповал.

О своем будущем выдвижении Иво заявил уверенно и сразу отсек сомнения скептиков — мол, поведу Украину в светлое будущее. Несколько косноязычная речь и манера пререкаться с журналистами сразу сделала его любимым персонажем украинских СМИ — над ним можно безнаказанно и жирно стебаться, это вам не тягнибоки. Бобул дал несколько интервью, в которых сообщил, что он беден настолько, что ему часто нечем заплатить за квартиру и еду. Но скрыл источники финансирования своей будущей кампании: лишь слегка приоткрыл планы, указав, что обратится за финансовой помощью к Дональду Трампу. В интервью украинскому интернет-СМИ "Страна" Бобул объявил, что сделает Украину третьей по богатству и могуществу страной мира, но не объяснил, почему именно третьей. Высказался по судьбоносным вопросам развития страны, которые решит, в первую очередь запретив "фанеру" на эстраде, голотелых артистов и лживых журналистов, которым он открывает глаза и "вытаскивает бананы из ушей".

Ситуация в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мнение: у Порошенко – лишь одна возможность продлить пребывание у власти
Заверил, что его президентская программа написана еще два года назад, но просто так, за здорово живешь, он ее не раскроет. Конспективно ее основные положения выглядят так: нужно оставить хотя бы 40% стратегических предприятий, прекратить мечтать о ЕС и поднять национальную гиднисть (достоинство).

Значительная часть экспертов уверены, что Бобул — чей-то хитрый проект по троллингу Святослава Вакарчука, любимца американских грантодателей и Демпартии США. Мол, своим фриковством Бобул бросает зловещую тень на других представителей мира искусства, делая ничтожными их попытки ворваться в большую политику. Так или иначе, Иво Васильевич точно повышает свою узнаваемость и ликвидность ввиду будущих концертов. Собственно, как и прочие шоумены.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"США тасуют колоду". Политик о президентском рейтинге на Украине
Тем временем сам Вакарчук, кстати, весьма популярный и в России музыкант, фронтмен "Океана Эльзы", как-то затаился. Одно время он излагал глубокомысленные философические анализы в духе Пауло Коэльо, делал многообещающие заявления о будущем Украины, но в последние пару месяцев притих. Возможно, идет переформатирование проекта и подготовка к большому сенсационному антре. Последнее по времени выступление Святослава состоялось в оплоте сознательного украинства, Киево-Могилянской академии, еще в самом начале апреля. Музыкант год учился на политика в Стэнфордском университете и вернулся домой преисполненный реформаторских идей и свежих навыков нейролингвистического программирования. О своих президентских амбициях Славко, как называют его на Украине, впрямую не объявляет, но делает прозрачные намеки. Впереди концерт на День независимости Украины (24 августа), и многие ожидают, что там Вакарчук и сделает политический камингаут.

Приоритетное финансирование
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Приоритетное финансирование

Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук выступает на концерте на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вакарчук рассказал, как Украине вернуть "свои территории"
Эксперты говорят, что Вакарчука всерьез воспринимать не стоит, но нервы основным игрокам он непременно пощекочет. Ведь на роль западного выдвиженца и опекаемого кандидата претендует целый легион украинских политиков: Юлия Тимошенко, тратящая сотни тысяч долларов на оплату услуг американских лоббистов; Петр Порошенко, заплативший 600 тысяч долларов за организацию одной только краткой встречи с Трампом; Анатолий Гриценко, выученик Пентагона, годами назойливо именующий себя "первым непроходным", и даже бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, который тоже то и дело ездит к американцам за директивами и, возможно, ярлыком на президентский пост. Конкуренция, таким образом, жесточайшая, и тут уж точно "скрипач не нужен".

Однако украинская политическая нация в целом склонна к диссоциации мышления, воодушевлению и оторванным от реальности мечтаниям, так что может быть абсолютно все, если предположить на минуту, что будут выборы, а не прямое назначение смотрящего.

Актер Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Савченко предложила комику Зеленскому баллотироваться в президенты Украины
Наконец, третий представитель украинской творческой интеллигенции, имеющий виды на гетманскую булаву, — Владимир Зеленский. Хитрый, изворотливый персонаж украинского шапито, комик-стендапер, птенец гнезда Коломойского. Специализируется на сатирическом осмеянии украинского политикума, преимущественно сосредоточиваясь на главном враге своего патрона президенте Порошенко и его соратниках вроде Луценко — благо, оба ежедневно дают сочные поводы.

С началом карательной операции в Донбассе этот уроженец Юго-Восточной Украины рьяно поддержал добробаты и регулярную армию трудовой гривной. Был атакован патриотами в связи с тем, что сам в окопы не желал, уклоняясь от мобилизации в АТО, но откупился серьезными финансовыми подношениями и барабанной серией патриотических прокламаций. Сделавший карьеру в России, использовавший по полной программе емкий и отзывчивый российский рынок, Зеленский внезапно стал демонстративным русофобом. Способный лицедей успешно исполняет фрика, когда это необходимо, но инстинкт самосохранения и арифмометр всегда функционируют безотказно. Сегодня его рейтинг, по разным данным, колеблется от нуля до семи процентов, но данным украинских социологических фирм вполне доверять невозможно, ибо их выкладки всегда до изумления жестко и беззастенчиво отражают пожелания заказчика.

Юрий Луценко и Петр Порошенко в Раде. 12 мая 2016
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Кандидаты в президенты Украины рвутся в Вашингтон. Их там унижают
Пока что все эти "мытци" подшучивают над амбициями друг друга, а избиратели весело шутят на тему их перспектив, предлагая все новые и новые кандидатуры из числа самых одиозных шоуменов.

Неужели это реальные кандидаты? Вполне. В России ведь тоже о своих президентских амбициях заявляли поп-дивы, которые, однако, быстро ушли со сцены, оставив место только для одной. Примут ли реальное участие в гонке украинские комики и певцы, пока непонятно, но почему бы и нет?

Ведь политическое фриковство — общая родовая черта старых и новых персонажей украинского политического вертепа. Достаточно послушать Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Кличко и Гриценко, чтобы убедиться в этом лично. Каждый из них в запале несет такое, что люди думают — может, пусть уж лучше профессиональные комики, с тех и спроса нет, да и хуже все равно некуда.

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