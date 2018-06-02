Китай вооружается авианосцами для торговой войны с США

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В китайской печати разгорелся спор военных аналитиков по поводу ядерного перевооружения страны.

Сначала была публикация в гонконгской газете о том, что Пекин невиданно ускорил разработку ядерного оружия нового поколения, проводит в среднем до пяти испытаний в месяц, значительно обогнав по этой части США. Тестирования проводятся, конечно, в виде симуляции взрыва, для чего используются газовые пушки, так называемые импакторы и суперкомпьютеры. Реальные взрывы сегодня — это разве что для Северной Кореи, да и та от них вот-вот откажется. Но так или иначе речь у автора публикации идет о создании нового поколения ядерных вооружений, вдогон и перегон США.

В ответ военный эксперт пекинского издания сообщил: пять испытаний в месяц — это невероятно много, а главное — не очень нужно. Все проводят такие лабораторные пуски — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, и не только для разработки оружия "нового поколения", но и ради уточнения, не выходят ли из строя существующие заряды (у них ведь средний срок жизни — 30 лет).

И самое главное: Китай, напоминает пекинский специалист, обладает наименьшим количеством боеголовок из всех пяти перечисленных "официальных" ядерных держав и не намерен никого по этой части обгонять.

Здесь надо добавить, что начавшая дискуссию гонконгская газета —англоязычная South China Morning Post, владелец которой — звезда китайского бизнеса Джек Ма (создатель группы "Алибаба").

А из Пекина отвечала центральная пресса — англоязычная Global Times, а потом и флагманская "Жэньминь жибао". То есть перед нами авторитетная поправка, с общим смыслом: да, работы над ядерными боеголовками ведутся, но не надо преувеличений — все как обычно.

Но как всегда в таких случаях, подобные перепалки только обостряют интерес публики к теме в целом. А именно — к заметному росту китайской военной мощи.

Кстати, пекинские СМИ публикуют очень подробные материалы насчет создания китайского авианосного флота. Тем более что авианосец — он большой, его не скроешь, и как раз сейчас он ходит по южным морям у китайских берегов. Проходит первые испытания.

Сообщается, что по итогам тестирования авианосец "Ляонин" достиг "системной боевой готовности", может формировать авианосную группу и делать что требуется, в том числе работать в ночных условиях (летчики только что провели тренировку). В целом у Китая теперь два авианосца, третий строится и будет технологически более совершенным.

И главное, что говорит китайская пресса: стратегические потребности страны диктуют ей необходимость иметь три-четыре авианосные группы. Что и будет достигнуто, согласно большинству источников, к 2025 году.

Стратегические потребности — это самое интересное в историях как с ядерными боеголовками, так и с авианосцами. Суть дела здесь в том, что Китай начал программу перевооружения примерно в то же время, что и Россия, причем весь процесс идет при постоянных консультациях Москвы и Пекина. И причины, по которым это делается, у Москвы и Пекина одинаковы.

Жесткий нажим США, стартовавший примерно в 2012 году, шел не только против России. То же самое происходило и происходит с Китаем. И если ключевым рычагом для нажима на Россию служит Украина, то для Китая это спорные территории в Южно-Китайском море. Кстати, именно поэтому Пекин делает упор на создание авианосного флота и уже во вторую очередь работает с ядерными боеголовками. Российская программа перевооружения иная, поскольку у нас иная ситуация.

На днях был очередной заход военных кораблей США в спорные воды: отгоняли их китайские истребители. Все было как всегда — за исключением того, что рядом как раз выходил на первое полноценное испытание "Ляонин".

И кстати, тут есть еще один аспект. На днях свою фирменную непредсказуемость продемонстрировал президент США Дональд Трамп, пытающийся силой заставить Китай покупать больше американских товаров, чтобы выровнять убийственный для США торговый баланс.

Совсем, вроде бы, недавно (20 мая) второй тур американо-китайских переговоров привел к соглашению, что торговой войны не будет, ни одна сторона не введет на товары другой запретительные пошлины. И вдруг непредсказуемый Трамп сообщает: нет, пошлины будут. На товары общей суммой в 50 миллиардов долларов — список будет опубликован 15 июня. И санкции против китайских компаний, касающиеся высоких технологий, тоже применят. О чем бы раньше ни договаривались.

Как в этой ситуации вообще иметь дело с США? Конечно, переговоры так и будут тянуться, стороны продолжат вымогать друг у друга уступки, потом Америка опять откажется от своего слова.

И понятно: если игра идет настолько жесткая, то с ядерными зарядами нужного уровня, и еще с авианосцами, играть в нее как-то спокойнее.