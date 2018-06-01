Между ангелом и бесом. В чем секрет непредсказуемости Трампа

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Дональд Трамп утвердил с сегодняшнего дня пошлины на импорт в США стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Кроме того, на этой неделе он объявил о введении в июне импортных пошлин на ряд товаров из Китая, несмотря на достигнутые две недели назад договоренности о прекращении торговой войны между США и КНР. Есть ли у американского президента внешнеэкономическая стратегия и как она формируется — в материале РИА Новости.

Распоряжение об импортных пошлинах на стальную и алюминиевую продукцию Дональд Трамп подписал в конце марта под предлогом обеспечения национальной безопасности. Как пояснили в Белом доме, дешевые импортные металлы наносят ущерб американским оборонным предприятиям.

Для Евросоюза, Мексики, Южной Кореи и Канады действие этой меры отложили до 1 июня, что, разумеется, там расценили как приглашение к переговорам об условиях сохранения беспошлинной торговли. Однако ни попытки договориться, ни апелляция к нормам Всемирной торговой организации и принципам свободного рынка не дали результата.

Правда, Трамп выразил готовность отменить пошлины на европейский металл, если Германия откажется от строительства газопровода "Северный поток — 2" и начнет вместо российского газа закупать американский. Евросоюз согласился обсуждать расширение двухсторонней торговли.

Так, в итоговом документе майского саммита ЕС в Софии указывалось, что при бессрочной отмене пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза Брюссель "мог бы обратиться к позитивной повестке", состоящей из четырех позиций: углубленные отношения в энергетической области, в частности по американскому сжиженному газу; усиление сотрудничества между регулирующими инстанциями, совместная работа по реформированию ВТО, допуск к европейскому рынку американских автомобилей и запчастей к ним, а также доступ к государственным рынкам.

Однако Вашингтон отказался рассматривать компромиссные варианты, и надежды на то, что Трамп в очередной раз поменяет решение, рухнули. Теперь убытки предстоит подсчитывать не только торговым партнерам США, но и американским компаниям. Европа и Мексика уже сообщили, что введут зеркальные пошлины на товары из США, Канада вчера тоже предупредила об ответных шагах.

Россия на прошлой неделе направила в ВТО уведомление о введении ответных пошлин на американские товары на общую сумму более полумиллиарда долларов. Жалобы на протекционистские действия США подали в ВТО также Индия, Турция и Япония.

Примечательно, что торговые партнеры США, в соответствии с правилами ВТО, потребовали консультаций по новым пошлинам, однако Вашингтон отказал всем, кроме Китая. И вроде бы переговоры дали результат.

Вашингтон и Пекин условились не вводить заградительные тарифы и укрепить торговое сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельхозпродукция, высокотехнологичная продукция и финансы. "Мы поставили торговую войну на паузу", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин 20 мая после второго раунда китайско-американских торговых консультаций.

Пауза продлилась недолго: на этой неделе Дональд Трамп сообщил о решении обложить китайские товары пошлиной в размере 25% на общую сумму 50 миллиардов долларов. Конкретный список объявят к 15 июня.

Главнокомандующий по хаосу

Политологи и журналисты во всем мире задаются вопросом: есть ли у Вашингтона какая-то внешнеполитическая стратегия или действия Трампа определяются исключительно сиюминутными порывами? Китайский государственный таблоид Global Times считает, что у США просто "галлюцинации".

Западные СМИ выражаются вежливее, но не менее обидно. "Трамп быстро превратился из потенциального лауреата Нобелевской премии мира в главнокомандующего по хаосу", — отметил лауреат Нобелевской премии мира Джексон Дил в статье, опубликованной The Washington Post. По его мнению, "Трамп просто неспособен понять всю сложность международных отношений".

"От него нельзя ожидать, что он будет серьезно взвешивать все потери и приобретения или идти на непростые компромиссы. Он годится на то, чтобы бушевать, нагнетать ожидания и делать яркие жесты, но не больше. Трамп, возможно, худший переговорщик-президент в современной истории", — полагает нобелевский лауреат.

В качестве примера он ссылается на рассказ европейского чиновника, принимавшего участие в переговорах с Трампом по иранской ядерной сделке. "Он производил впечатление человека, совсем не знакомого с деталями документа", — утверждает Дил.

Американские СМИ приходят к тем же выводам, объясняя, что непоследовательность Трампа во внешнеторговых решениях объясняется борьбой группировок в его ближайшем окружении. В одну входят "голуби", настроенные на переговоры и компромиссы, такие как министр финансов США Стивен Мнучин и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

В другую — "ястребы"-протекционисты, возглавляемые советником Белого дома по торговле Питером Наварро и торговым представителем США Робертом Лайтерзером. Наварро выражает интересы сырьевиков, Лайтерзер — производителей электроники.

Пользуясь некомпетентностью Трампа, лидеры этих группировок навязывают ему те или иные решения, причем с переменным успехом. Результат — непоследовательность и непредсказуемость американского президента.

Во время первого раунда китайско-американских торговых консультаций, состоявшихся в апреле в Пекине, в делегацию США входили и Мнучин, и Наварро. Раунд закончился безрезультатно. Во втором, вашингтонском туре консультаций 17-20 мая Наварро не участвовал, и сторонам удалось "поставить торговую войну на паузу".

Теперь же протекционисты взяли реванш, убедив Трампа, что майские договоренности выгодны только Китаю, даже несмотря на обязательства Пекина существенно увеличить закупки американской сельхозпродукции, нефти и газа.

Прямая и явная угроза

По мнению "ястребов", Китай все равно бы так сделал, поскольку эти товары необходимы его экономике. Вашингтон же, избавив Пекин от угрозы американских пошлин, лишался важного рычага давления.

КНР сейчас реализует национальную стратегию "Сделано в Китае — 2025", предполагающую, что через семь лет китайские компании должны лидировать в десяти ключевых отраслях, среди которых — робототехника, биотехнологии и искусственный интеллект. С этой целью правительство выделило 160 миллиардов долларов на приобретение передовых западных технологий и высокотехнологичных компаний.

Реализация китайских замыслов сулит США большие проблемы. Полупроводниковые приборы занимают четвертое место в списке самых доходных американских экспортных товаров. Только в прошлом году Китай купил американских микросхем на 2,6 миллиарда долларов.

Потеря такого рынка вкупе с появлением мощного конкурента в лице китайских фирм грозит американской полупроводниковой промышленности грандиозным кризисом, а самим США — утратой глобального технологического лидерства.

"Ястребы" убедили Трампа в реальности этого сценария, поэтому в заявлении о новых пошлинах, которые Вашингтон собирается ввести против Пекина, упоминаются товары, "содержащие промышленно важные технологии, в том числе входящие в программу "Сделано в Китае — 2025". Кроме того, Белый дом обещает 30 июня представить список лиц и компаний, связанных с "приобретением промышленно значимых технологий", — против них предполагаются дополнительные ограничения.