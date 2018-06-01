"Боинг": почему Малайзия не признает вину России

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Малайзии считают, что следственная группа, разбирающаяся в Нидерландах насчет судьбы лайнера MH17 (сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года), не представила материалы, свидетельствующие о причастности Москвы к трагедии. Работники этой группы "не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию". Так считает министр транспорта Малайзии Энтони Лок.

Напомним здесь три вещи.

Во-первых. На прошлой неделе голландские следователи представили публике обломки ракеты, якобы сбившей малайзийский "Боинг", со словами о том, что она произведена в России, принадлежала российской военной части, была контрабандой ввезена на украинскую территорию и запущена по самолету… В общем, виновата Россия как государство. О чем затем официально заявили два правительства — Нидерландов и Австралии (на борту MH17 погибли граждане обеих стран). Но правительство Малайзии, заметим, ничего такого не заявляло.

Во-вторых: малайзийцы участвуют в работе той самой комиссии в Нидерландах. И высказывание министра транспорта этой страны означает, что они, хорошо знакомые с ходом расследования, воспринимают его, мягко говоря, не совсем так, как "активисты" из той же комиссии, устроившие шоу с обломками загадочной ракеты.

И в-третьих: лайнер, повторим, был малайзийский (и на нем погибло 44 гражданина этой страны), но все эти годы в Малайзии не прозвучало ни единого официального обвинения в адрес Москвы.

В конце 2014 года мы писали о том, что, с точки зрения малайзийцев, следствие получалось довольно странное. И что они поэтому сделали то, что по "загадочным" причинам сегодня отказываются делать те самые расследователи. То есть малайзийцы, отдельно от следственной комиссии, обратились в Москву за фактами. И получили их, и продолжали получать.

В итоге в стране сложилось довольно четкое общественное мнение — что с расследованием что-то не так. А что вы хотите — работающие с голландцами малайзийские члены комиссии тоже люди, они вполне могли рассказать родным и друзьям о всех возникавших в их работе странностях. Например, о том, что украинские вбросы принимаются мгновенно, а все, что исходит от России, оказывается за бортом. И дальше эта информация расходилась по стране кругами.

Кстати, вот и сейчас упомянутая новость из Нидерландов в СМИ Малайзии или слабо прослеживалась, или вызывала явные сомнения.

Но официально (посмотрим, например, на заявление прежнего министра транспорта от 17 июля прошлого года) до сего дня не говорилось практически ничего, кроме общих слов о необходимости найти и наказать виновных.

Потому что в наши дни в нашем мире для маленьких, да и многих больших стран сказать то, что думаешь, — неслыханная роскошь. Интересно, сколько еще в мире есть государств, которые хотели бы высказать очевидные вещи по многим поводам, про Россию и не только про нее, но хорошо знают, что им за это будет.

Можно только догадываться, какое давление и кем конкретно оказывалось на прежнее правительство, возглавлявшееся премьер-министром Наджибом Разаком. Картина осложнялась тем, что против него было начато расследование в США по поводу коррупции — в Малайзии оказался разворован фонд национального развития и Америка нашла удобным распространить на нее свое правосудие. Но Наджиб сохранил устойчивость, сблизившись с Китаем. Тем не менее в отношениях с Россией ощущалась то ли двусмысленность, то ли прохлада.

И тут пришел День Победы — 9 мая этого года, когда на выборах партию Наджиба буквально смела оппозиция во главе с автором "малайзийского экономического чуда", бывшим (а теперь уже и нынешним) премьер-министром Махатхиром Мохамадом. И в стране начались настоящие потрясения.

Среди таковых — вынос полицией нескольких шкафов с наличностью из квартир, которые занимал Наджиб, и запрет на его выезд за рубеж. Вынесли также драгоценности и невиданное множество модных сумочек его жены. Дело разворованного фонда начали расследовать заново. Самое страшное было дальше — оказалось, что внешний долг Малайзии намного больше, чем считалось (получилось, что около 250 миллиардов долларов). Это уникальный случай в современной истории — долг, о котором знал только предельно узкий круг людей.

Страна переживает шок, катарсис, что-то невиданное в своей истории. В такие моменты свободно звучат слова, которых раньше тот или иной чиновник высокого ранга избегал всеми силами: пришло время, когда все говорится в открытую.

Заявление Энтони Лока, министра транспорта нового правительства, из таких вот "извержений правды". Заметим, что здесь не какая-то спланированная акция, а случайность. Лок просто отвечал на вопрос журналиста и сказал то, что считает очевидным и что считают очевидным многие другие: против России нет фактов, предъявлять ей обвинения невозможно. А все эти шоу с обломками ракет и любительские видео из интернета — не факты.

© AP Photo / Sadiq Asyraf Министр транспорта Малайзии Энтони Лок на пресс-конференции в Путраджайе. 30 мая 2018 © AP Photo / Sadiq Asyraf Министр транспорта Малайзии Энтони Лок на пресс-конференции в Путраджайе. 30 мая 2018

Это потом члены нового правительства разберутся со свалившимся на них наследием и научатся дозировать каждое слово по острым темам. Ведь если говорить, что против России нет фактов, то возникнут последствия со стороны тех стран, которые заявляют: "весьма вероятно", что Россия виновата во всем и всегда. А это страны посильнее Малайзии.

Собственно говоря, новым властям пока вообще не до внешней политики. Дай бог разобраться со свалившимся на них тайным долгом, порезать множество программ в целях экономии — просто выжить. Пока что трудно найти хоть одно заявление нового премьера или его министров по каким-либо сюжетам, кроме чисто внутренних. То, что сказал Лок, — редкое исключение, да и то здесь скорее внутренняя для страны тема.

Более того, вполне можно себе представить, что если на прежнее правительство страны давили без пощады, то на это будут давить еще сильнее, а сопротивляться ему будет труднее. Так что никто не удивится, если вдруг нынешнее правительство заявит, что разделяет позицию Нидерландов насчет того, кто сбил самолет. Но ровно столько же шансов за то, что малайзийцы скажут "расследователям": хватит, ребята, так не работают, комиссию по расследованию надо создавать заново. И еще больше шансов за то, что в очередной раз по этому вопросу в стране воцарится тишина. Потому что, повторим, говорить что думаешь в сегодняшнем мире — это роскошь.