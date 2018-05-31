Малайзия считает обвинения против России по делу MH17 бездоказательными

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении пассажирского Боинга бездоказательными, сообщает ChannelNews Asia.

Ранее Международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования. По мнению следствия, Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В Минобороны отметили, что выводы JIT основаны на непроверенной информации из соцсетей. В Москве также подчеркивают, что следствие проигнорировало показания очевидцев и данные российской стороны.

По мнению министра, следствие не представило каких-либо доказательств, позволяющих утверждать о причастности России к трагедии.

"Ответственные (за расследование – Прим. ред) не имеют право просто взять и указать пальцем на Россию", — заявил он.

Лок также рассказал, что окончательный отчет по расследованию пропавшего в марте 2014 года Боинга будет опубликован в июле.

В марте года авиалайнер Boeing 777-200, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана.

Министр допустил, что правительство может возобновить поиски новых улик по делу об исчезновении MH370.

"В случае появления достоверных свидетельств, конечно, я предложу кабинету министров возобновить поиски, но на данный момент команда проинформировала меня, что сделала все возможное", — отметил он.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области. На борту самолета находились 298 человек. Эксперименты ведущего предприятия по производству систем ПВО "Алмаз-Антей подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая контролировалась украинской армией.