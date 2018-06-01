Россия без боя занимает Африку

Евгений Крутиков, для РИА Новости
Центрально-Африканская Республика "захвачена российскими наемниками". Мозамбик "перезапускает" отношения с Россией и рассматривает перечень вооружений, который хочет получить. ДР Конго предлагает России "зайти" через военное сотрудничество. Где-то далеко ведутся переговоры о постройке российской военной базы в Джибути.
Все это не параноидальные заголовки ВВС или CNN. Это — реальность последних двух месяцев. Она не так близка нашей общественности, как, скажем, события в Киеве, и остается где-то на периферии внимания. Но наши американские и европейские партнеры уже всерьез обеспокоились "российским вторжением" в Черную Африку, которое по географическому охвату уже превысило памятные времена пика советского влияния. И строится совсем по другому принципу.
Вскорости выяснилось, что белые охранники полностью контролируют президентскую администрацию, гараж президента и бронетехнику, имеют неограниченный доступ к его передвижениям и к ключевым фигурам из окружения Туадеры. На улицах Банги появились белые патрули, а европейского вида советники были замечены в воинских частях ЦАР уже не только в столице. Французы, озабоченные своей исторической ответственностью за бывшие колонии, стали бить в колокола. И тут президент Туадера все объяснил.
Уже 31 марта президент Туадера принимал парад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии, которая была полностью перевооружена на российские образцы вооружений, одета в российский камуфляж, и командовали парадом тоже россияне. Вообще договоренность о российском перевооружении армии ЦАР были достигнуты в октябре прошлого года в Сочи, куда прилетал Туадера. Он изначально просил подготовить два батальона (1,5 тысячи человек) со стрелковым вооружением, гранатометами и бронетехникой. Для этого требовалось снять ограничения ООН на поставку вооружений в ЦАР. Через месяц ООН согласилась частично снять для Москвы эти ограничения, и 26 января первый Ил-76 военно-транспортной авиации приземлился в Банги.
"Мы ничего не можем сделать. Русские ждут реакции Америки. К тому же они пользуются методами, которыми мы не пользуемся, — говорит один неназванный французский дипломат в ЦАР. — Они беззастенчиво подкупают всех, кто открывает перед ними двери".
(Кто бы говорил. Франция в ЦАР исторически жила только на взятках — причем давались и брались они в оба направления. Французы, кстати, пробовали сделать президентом своего ставленника — женщину, мэра Банги Катрин Самба-Пенза. Но в феврале 2016 года решительную победу на президентских выборах одержал ректор местного университета Фостен-Арканж Туадера, и французы стали постепенно улетать в Габон и Мали.)
Пока нет никаких данных о том, под чей контроль перешли действующие алмазные копи и урановый рудник. Обычно это происходит довольно быстро и бескровно. Другое дело, что физический контроль над месторождениями и промыслами не означает юридический переход собственности. Для президента Туадеры более важна эффективность действий приглашенного контингента по охране границ, уничтожению самого факта угрозы со стороны мусульманских отрядов и окончательное восстановление безопасности на всей территории страны, начиная со столицы. И если французы с этим справиться были не в состоянии, то почему бы не попробовать россиянам.
Затем (22 декабря 2015 года) был подписан полноценный договор о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающий поставки в Мозамбик российских вооружений, техники и обучение персонала. А прямо сейчас — 28 мая 2018 года — глава МИД Мозамбика Жозе Пашеку заявил, что обсуждается номенклатура этих поставок. "Это соглашение в военной сфере — часть общего процесса запуска двусторонних отношений между Мозамбиком и Россией, — отметил он. — Среди приоритетов — подготовка кадров, а также поставки различной экипировки". "Мы находимся в процессе обсуждения с Россией технических вопросов, чтобы определить, что именно нужно Мозамбику и как профинансировать эти закупки".
А 27 мая этого года, то есть тоже на днях, конвенция была реанимирована. В новом договоре предусматриваются поставки российских вооружений, техники и прочего специфического оборудования. Кроме того, там оговаривается присутствие российских советников и обучение военных специалистов из Конго в России. "Сегодня мы находимся в новой парадигме, в противостоянии с Западом, и раз Россия интересуется Африкой, мы видим ее присутствие в ЦАР, мы "обновляем" старый документ", — сказал один из конголезских политиков.
Отдельной строкой проходят переговоры с нефтеносным Южным Суданом, которому срочно требуется бронетехника и тяжелая артиллерия, и Джибути, которое оптом и в розницу торгует своей стратегически важной территорией под строительство иностранных военных баз.
Американцы утверждают, что неожиданное и массированное российское проникновение на черный континент — начало масштабной "битвы на Африку", в которой в отличие от "прокси"-войн холодной войны будут использоваться не только чисто вооруженные методы, но и политтехнологические. Утверждается, что существует некий российский "африканский проект".
Есть он или нет — сказать трудно. Но уже сейчас можно утверждать, что Черная Африка почти наверняка станет еще одной "конкурентной зоной", как любят в последнее время выражаться наши американские партнеры.