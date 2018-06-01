Россия без боя занимает Африку

Евгений Крутиков, для РИА Новости

Центрально-Африканская Республика "захвачена российскими наемниками". Мозамбик "перезапускает" отношения с Россией и рассматривает перечень вооружений, который хочет получить. ДР Конго предлагает России "зайти" через военное сотрудничество. Где-то далеко ведутся переговоры о постройке российской военной базы в Джибути.

Все это не параноидальные заголовки ВВС или CNN. Это — реальность последних двух месяцев. Она не так близка нашей общественности, как, скажем, события в Киеве, и остается где-то на периферии внимания. Но наши американские и европейские партнеры уже всерьез обеспокоились "российским вторжением" в Черную Африку, которое по географическому охвату уже превысило памятные времена пика советского влияния. И строится совсем по другому принципу.

Сильно нервничать на Западе начали после 30 марта, когда в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) отмечали (на стадионе в столице Банги) вторую годовщину избрания на президентский пост Фостена-Арканжа Туадеры. Президент прибыл на стадион, построенный когда-то французами, в сопровождении подозрительно белой охраны в камуфляжах без знаков различия. Формально охрану таких мероприятий должны были нести руандийцы из остатков миротворческих сил ООН в ЦАР. Но за неделю до этого ранее неизвестные, но хорошо вооруженные и организованные белые люди заменили руандийские патрули на улицах города.

Вскорости выяснилось, что белые охранники полностью контролируют президентскую администрацию, гараж президента и бронетехнику, имеют неограниченный доступ к его передвижениям и к ключевым фигурам из окружения Туадеры. На улицах Банги появились белые патрули, а европейского вида советники были замечены в воинских частях ЦАР уже не только в столице. Французы, озабоченные своей исторической ответственностью за бывшие колонии, стали бить в колокола. И тут президент Туадера все объяснил.

Его администрация официально сообщила, что отныне "существует отряд российских спецподразделений для усиления безопасности президента". В структуре президентской администрации появилась новая должность — "директор по безопасности" из числа российских офицеров, который отвечает в том числе и за работу "группы телохранителей". Французы утверждают, что этот же офицер является и "ключевым посредником для контактов ЦАР и России в оборонной и экономической сфере".

Уже 31 марта президент Туадера принимал парад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии, которая была полностью перевооружена на российские образцы вооружений, одета в российский камуфляж, и командовали парадом тоже россияне. Вообще договоренность о российском перевооружении армии ЦАР были достигнуты в октябре прошлого года в Сочи, куда прилетал Туадера. Он изначально просил подготовить два батальона (1,5 тысячи человек) со стрелковым вооружением, гранатометами и бронетехникой. Для этого требовалось снять ограничения ООН на поставку вооружений в ЦАР. Через месяц ООН согласилась частично снять для Москвы эти ограничения, и 26 января первый Ил-76 военно-транспортной авиации приземлился в Банги.

© Фото : Présidence Centrafrique Парад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии. 31 марта 2018 © Фото : Présidence Centrafrique Парад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии. 31 марта 2018

Американцев особенно возмутил тот факт, что президент Туадера распорядился передать "русским" штат автомобилей "Форд", которые ранее были поставлены Пентагоном в ЦАР в рамках военной помощи. Полтора миллиона долларов оказались в руках россиян, которые "бессовестно разъезжают" на этих "Фордах" по Банги. Затем Туадера передал российским военным советникам для проживания и в качестве штаба "дворец Беренго" — бывшую резиденцию печально известного диктатора Бокассы, стоящую заброшенной в пригороде Банги.

"Мы ничего не можем сделать. Русские ждут реакции Америки. К тому же они пользуются методами, которыми мы не пользуемся, — говорит один неназванный французский дипломат в ЦАР. — Они беззастенчиво подкупают всех, кто открывает перед ними двери".

(Кто бы говорил. Франция в ЦАР исторически жила только на взятках — причем давались и брались они в оба направления. Французы, кстати, пробовали сделать президентом своего ставленника — женщину, мэра Банги Катрин Самба-Пенза. Но в феврале 2016 года решительную победу на президентских выборах одержал ректор местного университета Фостен-Арканж Туадера, и французы стали постепенно улетать в Габон и Мали.)

Одной из главных претензий местных к французским десантникам была их полная бесполезность. Они быстро взяли под контроль те алмазные копи и урановый рудник, которые оставались еще формально во французской концессии, а на улицах Банги не делали ничего. Их даже стали обвинять в содействии геноциду, сопоставляя то, что происходило в последние годы в Банги, с Руандой. И тут появились "эти русские".

Пока нет никаких данных о том, под чей контроль перешли действующие алмазные копи и урановый рудник. Обычно это происходит довольно быстро и бескровно. Другое дело, что физический контроль над месторождениями и промыслами не означает юридический переход собственности. Для президента Туадеры более важна эффективность действий приглашенного контингента по охране границ, уничтожению самого факта угрозы со стороны мусульманских отрядов и окончательное восстановление безопасности на всей территории страны, начиная со столицы. И если французы с этим справиться были не в состоянии, то почему бы не попробовать россиянам.

А вот недавнее российское соглашение с Мозамбиком осталось менее замеченным в западных СМИ. Сперва министры обороны России и Мозамбика подписали соглашение о свободном заходе российских военных кораблей в мозамбикские порты. По этому соглашению российские военные корабли могут по упрощенной схеме останавливаться в мозамбикских портах на обслуживание и дозаправку, что превращает эту южноафриканскую страну практически в базу для ВМФ России. Это, конечно, не полноценная база, как в сирийском Тартусе, но близко к тому.

Затем (22 декабря 2015 года) был подписан полноценный договор о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающий поставки в Мозамбик российских вооружений, техники и обучение персонала. А прямо сейчас — 28 мая 2018 года — глава МИД Мозамбика Жозе Пашеку заявил, что обсуждается номенклатура этих поставок. "Это соглашение в военной сфере — часть общего процесса запуска двусторонних отношений между Мозамбиком и Россией, — отметил он. — Среди приоритетов — подготовка кадров, а также поставки различной экипировки". "Мы находимся в процессе обсуждения с Россией технических вопросов, чтобы определить, что именно нужно Мозамбику и как профинансировать эти закупки".

Неожиданным прорывом стала страна, в которой не было даже советского присутствия, несмотря на постоянные попытки СССР закрепиться в Центральноафриканском регионе — ДР Конго. Конвенция о военном сотрудничестве между Москвой и Браззавилем была подписана еще в 1999 году, но оставалась "мертвой бумагой" по политическим соображениям (договор так и не вступил в силу из-за прозападной позиции правительства Конго).

А 27 мая этого года, то есть тоже на днях, конвенция была реанимирована. В новом договоре предусматриваются поставки российских вооружений, техники и прочего специфического оборудования. Кроме того, там оговаривается присутствие российских советников и обучение военных специалистов из Конго в России. "Сегодня мы находимся в новой парадигме, в противостоянии с Западом, и раз Россия интересуется Африкой, мы видим ее присутствие в ЦАР, мы "обновляем" старый документ", — сказал один из конголезских политиков.

Отдельной строкой проходят переговоры с нефтеносным Южным Суданом, которому срочно требуется бронетехника и тяжелая артиллерия, и Джибути, которое оптом и в розницу торгует своей стратегически важной территорией под строительство иностранных военных баз.

Переговоры о постройке в Джибути российской военной базы рядом с уже работающей китайской и невдалеке от американской шли давно, но прервались из-за финансового кризиса. В действиях властей Джибути вообще нет никакой идеологии, для них иностранные базы — исключительно вопрос финансового оборота. При этом Россия хотела бы получить немедленный доступ к аэродрому и морскому порту уже на стадии постройки базы в чистом поле (по-джибутийски, "в чистой пустыне"). Этому сопротивляются американцы, которые на этом аэродроме живут и делить его с россиянами не хотят. Но переговоры все-таки идут.

Американцы утверждают, что неожиданное и массированное российское проникновение на черный континент — начало масштабной "битвы на Африку", в которой в отличие от "прокси"-войн холодной войны будут использоваться не только чисто вооруженные методы, но и политтехнологические. Утверждается, что существует некий российский "африканский проект".

Есть он или нет — сказать трудно. Но уже сейчас можно утверждать, что Черная Африка почти наверняка станет еще одной "конкурентной зоной", как любят в последнее время выражаться наши американские партнеры.