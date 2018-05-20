Спасти "Северный поток — 2": Европа выбирает свою судьбу

Иван Данилов, для РИА Новости
Это очень примитивная и довольно неточная оценка окружающей реальности. Перед лидерами Европейского союза действительно встал ребром вопрос о том, насколько далеко они готовы зайти в своей борьбе за независимость от США. Но вот контекст этого выбора гораздо менее однозначен, чем может показаться на первый взгляд.
В данном случае многие российские аналитики вообще не понимают, что конфликт по линии Вашингтон — Брюссель не сводится к выбору того, что для европейцев важнее, — российский газ или американский рынок сбыта. Речь идет о фундаментальном выборе — между увеличением экономического суверенитета и полной потерей экономического и политического суверенитета в угоду политическим амбициям команды Трампа. Если бы европейские элиты и бизнес были готовы легко отказаться от своих планов на независимость, то они могли это сделать в 2015 году и не отрезать себе пути к отступлению, поднимая дипломатический бунт, отказываясь выходить из "иранской сделки" и заявляя о том, что Европе пора взять свою судьбу в свои руки.
Некоторые эксперты и комментаторы разочарованы якобы "беззубым" ответом Евросоюза на разрыв "иранской сделки" и указывают на то, что европейские корпоративные гиганты, такие как Total и Maersk, уходят из Ирана, несмотря на протесты европейских политиков. На самом деле действия европейских политиков могут показаться беззубыми только тем, кто привык воспринимать геополитику как матч в дворовый футбол, а не многомерную стратегическую игру, более напоминающую смесь покера и шахмат. Еще до неформального саммита ЕС в Софии мы писали о наиболее эффективном методе противодействия американцам в иранском вопросе: "Есть очень много европейских, китайских, японских и других компаний среднего размера, в силу объективных причин (к которым сейчас добавился протекционизм Дональда Трампа) доступа на американский рынок в любом случае не имеющих. Они боятся ограничений только из-за возможной потери контактов с международными банками и долларового финансирования для внешнеэкономической деятельности. Если же будет создана схема, позволяющая им использовать исключительно евро, юани, йены или рубли для внешней торговли и при этом с ними будут работать крупные (государственные или специализированные) банки, для которых такие клиенты не будут "токсичными", то американские санкции сразу же потеряют смысл".
Поразительно, но почти все российские и западные СМИ и эксперты пропустили мимо ушей это заявление и сконцентрировались на обсуждении вопроса эффективности других европейских контрмер, таких как использование "Блокирующей директивы ЕС", принятой в 1996 году как раз для противодействия американским санкциям.
Между тем вышеописанный подход к обнулению эффекта американских санкций уже работает, и первый пример такого подхода тоже оказался вне поля зрения российского медиасообщества. Радио "Голос Америки", которое сложно заподозрить в симпатиях к Тегерану, сообщает, что, несмотря на санкции, 18 мая британский (!) нефтяной консорциум Pergas подписал с иранской государственной нефтяной компанией соглашение на добычу 655 миллионов баррелей нефти в течении десяти лет на месторождении Керанж. Особую пикантность этой истории придает участие посла Великобритании в Иране в церемонии подписания контракта. На фоне ухода французского гиганта Total, у которого обнаружилось слишком много уязвимостей перед США и большая зависимость от долларовой системы, консорциум из 14 нефтяных и нефтесервисных компаний, у которого нет ни одного проекта в США, смотрится именно как пример обхода санкций.
При обсуждении конфликта между США и ЕС нужно помнить, что европейские политики не занимаются самодеятельностью. Те, кто заявляют, что у Европы сейчас нет политического лидера, способного бросить вызов США, просто не понимают, что в европейской политической реальности, в отличие от России, номинальная власть (президенты, премьеры, депутаты) является лишь инструментом обладателей реальной власти — "старых европейских семей", которые крепко держат в своих руках финансовые потоки, контрольные пакеты акций европейских банков и корпораций. Искать в Эммануэле Макроне политическую волю и какие-то бойцовские качества, а потом делать из этого какие-то далеко идущие выводы — невероятная глупость, потому что Макрон по сути (а не по форме) является всего лишь пресс-секретарем сил, которые за время своего существования видели много американских президентов и на которых Трамп и его методы политического шантажа вряд ли производят особое впечатление. Когда Макрон (экс-банкир дома Ротшильдов) и британский The Economist (издание, принадлежащее дому Ротшильдов) в один голос осуждают Трампа — они вряд ли занимаются вербальной самодеятельностью. Они выражают позицию, которая свойственна как минимум значительной части европейской политической и экономической элиты.
Позиция Ангелы Меркель, которую она озвучила после встречи с Владимиром Путиным, идеально вписывается в европейскую стратегию противодействия США. Эта стратегия заключается в том, что Европа будет все делать по-своему, но при этом не забывать периодически заявлять о желании дружить с Вашингтоном. Немецкий канцлер отказалась блокировать строительство "Северного потока — 2", но заявила о необходимости предоставить Украине гарантии продолжения получения средств за транзит российского газа. При этом Меркель не обозначила желаемый объем транзита и, очевидно, сделала это специально. "Газпром" уже неоднократно говорил о готовности прокачивать через Украину 10-15 миллиардов кубометров газа, что формально выполняет немецкие пожелания, но сокращает доходы Украины в разы и, самое главное, превращает украинскую ГТС в сугубо убыточный "актив", так уровень ее рентабельности требует двух- или даже трехкратно большего объема.
Китайское государственное телевидение CGTN сообщает, что "ЕС уведомил руководство Всемирной торговой организации (ВТО) о намерении принять встречные меры в ответ на повышение ввозных пошлин со стороны США. Европейская комиссия собирается ввести с 20 июня пошлины в размере 25% на ввоз ряда товаров из США". Если эта угроза будет приведена в исполнение, значит, Евросоюз собрался драться дальше.
Несмотря на все сложности в отношениях Евросоюза и России, в данном случае нашим европейским соседям стоит пожелать удачи. Как правильно подозревают эксперты западных СМИ, Россия от сложившейся ситуации только выиграет.