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Большой промах: США по ошибке нанесли удар по нефтедоллару

09:0516.05.2018
162820
© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа. Архивное фотоПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Европейская месть Трампу: создатель ЕС заявил, что Америку пора заменить
Главное отличие текущей международной ситуации от того, что происходило в мире еще 10-15 лет назад, заключается в том, что Евросоюз активно ищет способы невыполнения требований Вашингтона. Если раньше ближайшие союзники США предпочитали брать под козырек, то сейчас наоборот — идет поиск способов ликвидировать свои собственные уязвимости перед самоуправством американских чиновников и политиков. Например, окончательное превращение американской финансовой системы в оружие геолитического подавления оппонентов только на первый взгляд кажется очень хорошей идеей с точки зрения желания подчинить весь мир воле Вашингтона.

Дело в том, что угрозы оштрафовать, а потом еще и "отключить от долларовой системы", для европейских компаний, которые занимаются бизнесом в Иране или покупают нефть, имели бы смысл только в том случае, если бы не существовало никаких альтернатив американской валюте и американской финансовой системе. Десять или пятнадцать лет назад о реальном разнообразии выбора говорить было сложно, но сейчас действия США приводят к тому, что политики Старого Света, не говоря уже об их коллегах из Поднебесной, начинают всеми силами продвигать "дедолларизацию" мировой торговли. Первой жертвой этого процесса вполне может оказаться "нефтедолларовая система" — без нее статус американской валюты как главной мировой может быть поставлен под серьезное сомнение.

Введение санкций против Ирана привело к очень интересному побочному эффекту, который остался практически незамеченным отечественными СМИ. Из-за этих мер объем торгов нефтью на Шанхайской товарной бирже (КНР) резко вырос и сейчас составляет эквивалент 12 процентам глобального потребления нефти, о чем с удивлением сообщает агентство Рейтер, связывающее рост объема торгов именно с действиями США. Это важно потому, что нефть на бирже в Шанхае торгуется за юани, а не за доллары. А сами сделки "непрозрачны" для американских финансовых регуляторов. Что дает возможность китайским (и не только китайским) потребителям использовать Шанхай в качестве "черного ящика", откуда можно доставать иранскую нефть без боязни американских санкций.

Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министра транспорта Китая Ли Сяопэна и министра транспорта США Элейн Лан Чао. Архивное фото
© AFP 2018 / Jason Lee/Pool
Ультиматум Трампа: Китай должен снова стать отсталым
Пока этим подходом пользуются в основном покупатели Поднебесной, но это лишь вопрос времени, когда такой обход американских санкций станет популярным среди европейских приобретателей иранской нефти. Причем китайские власти могут даже ускорить этот процесс, слегка изменив (или дополнив) спецификацию юаневого нефтяного фьючерса таким образом, чтобы он лучше соответствовал составу конкретно иранской нефти. Показательно, что еще в прошлом году США было бы намного легче "задушить" иранскую торговлю черным золотом — ведь тогда вообще не существовало альтернативных финансовых площадок для обхода санкций.

Заварил кашу
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Заварил кашу

Сувенирная купюра американского доллара с портретом Дональда Трампа. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Трамп ввел санкции против доллара
А теперь они есть.

Одновременно с "юаневой схемой" вполне может быть запущена и "евросхема". Она годится не только для нефтяных компаний, но и вообще для всех европейских предприятиятий, которые делают бизнес в Иране. Хавьер Бласс, корреспондент энергетической редакции агентства Блумберг, сообщает, что французское правительство продвигает идею использования европейских государственных финансовых структур для обеспечения иранских сделок, а в качестве исполнителей предполагается привлечь ЕЦБ или Европейский инвестиционный банк — государственное кредитное учреждение Европейского союза, первоначально созданное для помощи развитию отсталых европейских регионов. Прослеживается следующая логика — американцы вряд ли посмеют ввести санкции или оштрафовать государственные финансовые структуры Евросоюза. А если и попробуют это сделать, то, помимо дипломатического скандала, столкнутся с бессмысленностью своих действий: ведь этим структурам не нужно вести бизнес в США и не нужны доллары, у них есть неограниченный доступ к ликвидности в евро.

Легко заметить, что в этом случае тоже получается финансовая схема, снижающая потребность в долларах в международной торговле и легко применяемая для других случаев, тем самым минимизируя риски от американских санкций, которые могут быть введены против других стран. Стоит также отметить, что как минимум две страны ЕС — Франция и Италия — еще с января начали готовиться к возвращению антииранских санкций.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп объявил войну нефтяному рынку и российскому бюджету: удар нанесен
Французский государственный инвестиционный банк Bpifrance анонсировал намерение предоставить экспортные гарантии для компаний, работающих в Иране. Гарантии, конечно же, будут предоставляться в евро, и, как отмечает государственный телеканал France24, позволят "обойти любую связь с США". Аналогичную схему на пять миллиардов евро, но уже с использованием государственного инвестиционного агентства Invitalia, с Тегераном уже обсудило итальянское правительство.

Главным аргументом сторонников теории о том, что все европейское сопротивление закончится ничем, выступает тезис "американский рынок важнее иранского". А значит — европейские, китайские, японские и другие компании массово решат подчиниться американским санкциям, просто следуя собственным экономическим интересам. Это очень примитивный, можно даже сказать, "по-вашингтонски примитивный" взгляд на вещи, который не учитывает несколько важных факторов. Есть очень много европейских, китайских, японских и других компаний среднего размера, в силу объективных причин (к которым сейчас добавился протекционизм Дональда Трампа) доступа на американский рынок в любом случае не имеющих. Они боятся ограничений только из-за возможной потери контактов с международными банками и долларового финансирования для внешнеэкономической деятельности. Если же будет создана схема, позволяющая им использовать исключительно евро, юани, йены или рубли для внешней торговли, и при этом с ними будут работать крупные (государственные или специализированные) банки, для которых такие клиенты не будут "токсичными", то американские санкции сразу же потеряют смысл.

Подстава для своих
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Подстава" для своих

Пуск ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эксперты заявили о росте военных расходов в мире
Да, небольшие европейские или китайские предприятия вряд ли смогут своими силами организовать поставку в Иран 100 аэробусов, контракт на которые сейчас "подвис" из-за действий Вашингтона. Но они вполне в состоянии выступить в качестве посредников: купить авиалайнеры (или другие "санкционные товары") и переправить их в Иран. Если американцы будут упорствовать в своих заблуждениях, то через некоторое время в мире будут существовать две параллельные системы финансирования и организации международной торговли. Одна — для работы с США, другая — для всего остального мира. Проблема Америки в том, что американская экономическая стабильность, как справедливо замечают даже аналитики "Мудис", требует, чтобы доллар сохранил статус главной валюты международной торговли, в том числе той ее части, в которой Штаты не участвуют напрямую. В случае же создания эффективной параллельной системы международной торговли в обход американцев, их финансовой системы и валюты, доллар станет не просто ненужным: он станет токсичным для участников международной торговли.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар, Калифорния
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Tia Dufour
Трамп продает армию США. На очереди — слабые союзники
В этих условиях, которые предполагают резкое сокращение внешнего спроса за доллары, перед руководством США встанет сложный выбор.

Или сокращать собственный бюджет, что приведет к экономическому кризису. Или объявлять дефолт по своим многочисленным долгам. Или включить на полную мощность печатный станок с неизбежной гиперинфляцией.

Возможно, вашингтонскому руководству кажется, что сейчас у него есть последний шанс доказать всему миру свое право на мировую гегемонию. Но скорее всего, история запомнит иранскую эскападу Трампа в качестве прекрасного примера того, как мировой гегемон сам подпилил ножку своего шатающегося трона.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Kapralnk
Я давно уже пытаюсь понять почему настолько большая и богатая страна делает столько нелепостей во внешней политике и управлении кадрами, и иногда не способна просчитать даже на 2 шага вперёд. Страна с лучшими ВУЗами, лучшими условиями жизни и работы для тружеников интеллектуальных профессий...а в гос.органах работают Псаки и Науэрт, политики-исключительно шоумены... Наверное так и не пойму никогда.
09:31
16.05.2018
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