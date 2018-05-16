Большой промах: США по ошибке нанесли удар по нефтедоллару

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Дело в том, что угрозы оштрафовать, а потом еще и "отключить от долларовой системы", для европейских компаний, которые занимаются бизнесом в Иране или покупают нефть, имели бы смысл только в том случае, если бы не существовало никаких альтернатив американской валюте и американской финансовой системе. Десять или пятнадцать лет назад о реальном разнообразии выбора говорить было сложно, но сейчас действия США приводят к тому, что политики Старого Света, не говоря уже об их коллегах из Поднебесной, начинают всеми силами продвигать "дедолларизацию" мировой торговли. Первой жертвой этого процесса вполне может оказаться "нефтедолларовая система" — без нее статус американской валюты как главной мировой может быть поставлен под серьезное сомнение.
Введение санкций против Ирана привело к очень интересному побочному эффекту, который остался практически незамеченным отечественными СМИ. Из-за этих мер объем торгов нефтью на Шанхайской товарной бирже (КНР) резко вырос и сейчас составляет эквивалент 12 процентам глобального потребления нефти, о чем с удивлением сообщает агентство Рейтер, связывающее рост объема торгов именно с действиями США. Это важно потому, что нефть на бирже в Шанхае торгуется за юани, а не за доллары. А сами сделки "непрозрачны" для американских финансовых регуляторов. Что дает возможность китайским (и не только китайским) потребителям использовать Шанхай в качестве "черного ящика", откуда можно доставать иранскую нефть без боязни американских санкций.
Одновременно с "юаневой схемой" вполне может быть запущена и "евросхема". Она годится не только для нефтяных компаний, но и вообще для всех европейских предприятиятий, которые делают бизнес в Иране. Хавьер Бласс, корреспондент энергетической редакции агентства Блумберг, сообщает, что французское правительство продвигает идею использования европейских государственных финансовых структур для обеспечения иранских сделок, а в качестве исполнителей предполагается привлечь ЕЦБ или Европейский инвестиционный банк — государственное кредитное учреждение Европейского союза, первоначально созданное для помощи развитию отсталых европейских регионов. Прослеживается следующая логика — американцы вряд ли посмеют ввести санкции или оштрафовать государственные финансовые структуры Евросоюза. А если и попробуют это сделать, то, помимо дипломатического скандала, столкнутся с бессмысленностью своих действий: ведь этим структурам не нужно вести бизнес в США и не нужны доллары, у них есть неограниченный доступ к ликвидности в евро.
Легко заметить, что в этом случае тоже получается финансовая схема, снижающая потребность в долларах в международной торговле и легко применяемая для других случаев, тем самым минимизируя риски от американских санкций, которые могут быть введены против других стран. Стоит также отметить, что как минимум две страны ЕС — Франция и Италия — еще с января начали готовиться к возвращению антииранских санкций.телеканал France24, позволят "обойти любую связь с США". Аналогичную схему на пять миллиардов евро, но уже с использованием государственного инвестиционного агентства Invitalia, с Тегераном уже обсудило итальянское правительство.
Главным аргументом сторонников теории о том, что все европейское сопротивление закончится ничем, выступает тезис "американский рынок важнее иранского". А значит — европейские, китайские, японские и другие компании массово решат подчиниться американским санкциям, просто следуя собственным экономическим интересам. Это очень примитивный, можно даже сказать, "по-вашингтонски примитивный" взгляд на вещи, который не учитывает несколько важных факторов. Есть очень много европейских, китайских, японских и других компаний среднего размера, в силу объективных причин (к которым сейчас добавился протекционизм Дональда Трампа) доступа на американский рынок в любом случае не имеющих. Они боятся ограничений только из-за возможной потери контактов с международными банками и долларового финансирования для внешнеэкономической деятельности. Если же будет создана схема, позволяющая им использовать исключительно евро, юани, йены или рубли для внешней торговли, и при этом с ними будут работать крупные (государственные или специализированные) банки, для которых такие клиенты не будут "токсичными", то американские санкции сразу же потеряют смысл.
Или сокращать собственный бюджет, что приведет к экономическому кризису. Или объявлять дефолт по своим многочисленным долгам. Или включить на полную мощность печатный станок с неизбежной гиперинфляцией.
Возможно, вашингтонскому руководству кажется, что сейчас у него есть последний шанс доказать всему миру свое право на мировую гегемонию. Но скорее всего, история запомнит иранскую эскападу Трампа в качестве прекрасного примера того, как мировой гегемон сам подпилил ножку своего шатающегося трона.