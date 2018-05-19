Украина выбила из рук Америки инструмент мягкой силы

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Но начать с таких новостей мы не можем. Потому что никакой бури возмущения в западных СМИ нет. И требований об освобождении нет. И вообще большинство основных западных СМИ об аресте Вышинского просто молчат.
Причем дело не в том, что им забыли сообщить или не донесли важность случившегося. Им не забыли и донесли. Сотрудники международного информагентства Sputnik после обысков в РИА Новости Украина и задержания Вышинского отправили запросы представителям десятков самых популярных медиа США, Великобритании, Франции и Германии.
В подавляющем большинстве случаев на запросы — в том числе официальные письменные — ответа так и нет. Почему — яснее всего объяснил интернет-редактор газеты Bild: "У РИА Новости нет журналистов, а лишь солдаты информационной войны".
И поэтому читатели англоязычной BBC так и не узнали ничего об аресте журналиста. И читатели CNN тоже ничего не узнали. И читатели большинства других ведущих СМИ, рисующих для Запада потрет сегодняшнего мира, тоже не узнали ничего. И даже чрезвычайно озабоченное правами "Радио свобода" в европейском своем издании упомянуло лишь в самых нейтральных выражениях, что на Украине разоблачен очередной русский.
Реакция же от организаций, вроде как следящих за соблюдением всеобщих прав человека на глобусе, украинскую власть может только бодрить. Поскольку выражение ими Киеву "солидарности с обеспокоенностью" в переводе на человеческий язык означает "продолжайте, за русских вам ничего не будет".
…Тут вот что интересно. Арест Вышинского и международный отклик на него наглядно показывают одну простую вещь. А именно — как и почему произошла потеря Западом той самой мировой гегемонии, о которой они теперь так шумно грустят.
Дело в том, что в гегемонию (ну или в "глобальное лидерство") нужно постоянно и систематически вкладываться. Как и вообще в любое лидерство.
В силовом первенстве эти вложения означают своевременную модернизацию вооружений и тактики, подготовку новых военных специалистов и содержание военных баз по всей планете, ну и так далее.
А в первенстве гуманитарном — где главным призом является глобальный моральный авторитет — вкладываться надо в принципиальность. Ибо инструментом воздействия на человечество любые "Свободные СМИ" и "международные правозащитные организации" могут быть только тогда, когда у них есть авторитет в глазах человечества. А он, этот авторитет, может быть заработан только случаями, когда СМИ и организации не тупо отрабатывают заказ и интерес главных спонсоров — но и идут на принцип. И вступаются за идейных и политических оппонентов. И требуют, например, освобождения российского журналиста или призывают кого-нибудь к ответу за вторжение в Йемен, бомбардировки афганских госпиталей и свадеб или полное разрушение сирийских и иракских городов в ходе освободительных миссий.
И самое интересное, что в годы холодной войны такие "вложения в репутацию" западными СМИ и организациями делались. И поэтому они пользовались авторитетом даже у идеологических противников в странах советского блока.
И так продолжалось до тех пор, пока ситуация в мире драматически не изменилась. А когда изменения произошли — обладатели вчерашних "инструментов мягкой силы" вдруг обнаружили, что сила исчезла.
И вот уже руководитель "Репортеров без границ" пишет: "После принятия резолюции Европарламента, направленной против российской пропаганды, руководитель RT написала мне и попросила нашу организацию их защитить, ссылаясь на статью 19 Всеобщей декларации прав человека! Мы живем в эпоху, когда враги журналистики пользуются теми принципами, которые некогда служили для того, чтобы защищать журналистику".
То есть это все то же: "Русские — не настоящие люди". Их нужно вынести за скобки, исключить из правил, которые не для их защиты писались.
Понятно, что с таким подходом моральный авторитет не может не обнулиться.
И только логично, что киевский режим, созданный и выживший, что характерно, во многом благодаря западной "мягкой силе", сейчас способствует тому, чтобы остатки ее международного влияния рассеялись. И чтобы вражеская Русская Пропаганда могла писать о бывших моральных гегемонах издевательские статьи.
Вроде той, что вы только что прочли.