Украина выбила из рук Америки инструмент мягкой силы

Виктор Мараховский, для РИА Новости



Начать бы хотелось с новостей о том, что арест главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызвал бурю возмущения в западных СМИ. И что к ним присоединились международные правозащитные организации, и все дружно потребовали от Киева немедленного освобождения Вышинского.

Но начать с таких новостей мы не можем. Потому что никакой бури возмущения в западных СМИ нет. И требований об освобождении нет. И вообще большинство основных западных СМИ об аресте Вышинского просто молчат.

Причем дело не в том, что им забыли сообщить или не донесли важность случившегося. Им не забыли и донесли. Сотрудники международного информагентства Sputnik после обысков в РИА Новости Украина и задержания Вышинского отправили запросы представителям десятков самых популярных медиа США, Великобритании, Франции и Германии.

В подавляющем большинстве случаев на запросы — в том числе официальные письменные — ответа так и нет. Почему — яснее всего объяснил интернет-редактор газеты Bild: "У РИА Новости нет журналистов, а лишь солдаты информационной войны".

Не все, разумеется, объясняются с такой же нордической прямотой. Но сама реакция так называемого международного сообщества в сотый раз поясняет для непонятливых: российские граждане им за пределы "полноценных людей" выведены. И там, где у "полноценных" свобода слова, у русских может быть только пропаганда. А в ситуации, когда за арест "полноценных" людей Госдеп и прочие "репортеры без границ" требовали бы безусловного срочного освобождения и грозили последствиями, мы слышим (в лучшем случае если вообще что-нибудь слышим) выражения безусловной солидарности в борьбе с Русской Пропагандой плюс учтивые призывы бороться с ней "в рамках закона".

И поэтому читатели англоязычной BBC так и не узнали ничего об аресте журналиста. И читатели CNN тоже ничего не узнали. И читатели большинства других ведущих СМИ, рисующих для Запада потрет сегодняшнего мира, тоже не узнали ничего. И даже чрезвычайно озабоченное правами "Радио свобода" в европейском своем издании упомянуло лишь в самых нейтральных выражениях, что на Украине разоблачен очередной русский.

И это притом что когда надо — вообще все западные мейнстримные СМИ дружно взрываются одинаковыми передовицами. С одними и теми же заголовками и фотографиями.

Реакция же от организаций, вроде как следящих за соблюдением всеобщих прав человека на глобусе, украинскую власть может только бодрить. Поскольку выражение ими Киеву "солидарности с обеспокоенностью" в переводе на человеческий язык означает "продолжайте, за русских вам ничего не будет".

…Тут вот что интересно. Арест Вышинского и международный отклик на него наглядно показывают одну простую вещь. А именно — как и почему произошла потеря Западом той самой мировой гегемонии, о которой они теперь так шумно грустят.

Дело в том, что в гегемонию (ну или в "глобальное лидерство") нужно постоянно и систематически вкладываться. Как и вообще в любое лидерство.

В силовом первенстве эти вложения означают своевременную модернизацию вооружений и тактики, подготовку новых военных специалистов и содержание военных баз по всей планете, ну и так далее.

В первенстве экономическом — вложения означают своевременное и универсальное лоббирование, подкуп чиновников конкурирующих стран, разработку новых систем управления производством и логистикой, маркетингом и прочее.

А в первенстве гуманитарном — где главным призом является глобальный моральный авторитет — вкладываться надо в принципиальность. Ибо инструментом воздействия на человечество любые "Свободные СМИ" и "международные правозащитные организации" могут быть только тогда, когда у них есть авторитет в глазах человечества. А он, этот авторитет, может быть заработан только случаями, когда СМИ и организации не тупо отрабатывают заказ и интерес главных спонсоров — но и идут на принцип. И вступаются за идейных и политических оппонентов. И требуют, например, освобождения российского журналиста или призывают кого-нибудь к ответу за вторжение в Йемен, бомбардировки афганских госпиталей и свадеб или полное разрушение сирийских и иракских городов в ходе освободительных миссий.

И самое интересное, что в годы холодной войны такие "вложения в репутацию" западными СМИ и организациями делались. И поэтому они пользовались авторитетом даже у идеологических противников в странах советского блока.

А потом враждебный советский блок был победно разрушен. И с западной моральной гегемонией случилось то же, что и с остальными видами западного лидерства. Держатели контрольного пакета моральных ценностей просто расслабились. И перестали вкладываться: зачем идти на принцип и на конфликт со спонсорами? Ведь можно просто пинать, кого прикажут. Один черт в мире нет силы, которая могла бы что в информационном, что в реальном пространстве оказать нам сопротивление.

И так продолжалось до тех пор, пока ситуация в мире драматически не изменилась. А когда изменения произошли — обладатели вчерашних "инструментов мягкой силы" вдруг обнаружили, что сила исчезла.

И что самое дикое: СМИ и "стражи свобод" реагируют на данный внезапный вызов, яростно отрицая наличие у себя проблем. Объясняя, что это не они стали хуже, обнаглели и обленились — нет, просто враги Свободы стали хитрее.

И вот уже руководитель "Репортеров без границ" пишет: "После принятия резолюции Европарламента, направленной против российской пропаганды, руководитель RT написала мне и попросила нашу организацию их защитить, ссылаясь на статью 19 Всеобщей декларации прав человека! Мы живем в эпоху, когда враги журналистики пользуются теми принципами, которые некогда служили для того, чтобы защищать журналистику".

То есть это все то же: "Русские — не настоящие люди". Их нужно вынести за скобки, исключить из правил, которые не для их защиты писались.

Понятно, что с таким подходом моральный авторитет не может не обнулиться.

И только логично, что киевский режим, созданный и выживший, что характерно, во многом благодаря западной "мягкой силе", сейчас способствует тому, чтобы остатки ее международного влияния рассеялись. И чтобы вражеская Русская Пропаганда могла писать о бывших моральных гегемонах издевательские статьи.

Вроде той, что вы только что прочли.