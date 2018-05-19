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Украина выбила из рук Америки инструмент мягкой силы

08:3119.05.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкАкция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Репортеры без границ" обеспокоены задержанием Вышинского на Украине
Начать бы хотелось с новостей о том, что арест главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызвал бурю возмущения в западных СМИ. И что к ним присоединились международные правозащитные организации, и все дружно потребовали от Киева немедленного освобождения Вышинского.

Но начать с таких новостей мы не можем. Потому что никакой бури возмущения в западных СМИ нет. И требований об освобождении нет. И вообще большинство основных западных СМИ об аресте Вышинского просто молчат.

Причем дело не в том, что им забыли сообщить или не донесли важность случившегося. Им не забыли и донесли. Сотрудники международного информагентства Sputnik после обысков в РИА Новости Украина и задержания Вышинского отправили запросы представителям десятков самых популярных медиа США, Великобритании, Франции и Германии.

В подавляющем большинстве случаев на запросы — в том числе официальные письменные — ответа так и нет. Почему — яснее всего объяснил интернет-редактор газеты Bild: "У РИА Новости нет журналистов, а лишь солдаты информационной войны".

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назвал задержание Вышинского "беспрецедентным"
Не все, разумеется, объясняются с такой же нордической прямотой. Но сама реакция так называемого международного сообщества в сотый раз поясняет для непонятливых: российские граждане им за пределы "полноценных людей" выведены. И там, где у "полноценных" свобода слова,  у русских может быть только пропаганда. А в ситуации, когда за арест "полноценных" людей Госдеп и прочие "репортеры без границ" требовали бы безусловного срочного освобождения и грозили последствиями, мы слышим (в лучшем случае если вообще что-нибудь слышим) выражения безусловной солидарности в борьбе с Русской Пропагандой плюс учтивые призывы бороться с ней "в рамках закона".

И поэтому читатели англоязычной BBC так и не узнали ничего об аресте журналиста. И читатели CNN тоже ничего не узнали. И читатели большинства других ведущих СМИ, рисующих для Запада потрет сегодняшнего мира, тоже не узнали ничего. И даже чрезвычайно озабоченное правами "Радио свобода" в европейском своем издании упомянуло лишь в самых нейтральных выражениях, что на Украине разоблачен очередной русский.

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© РИА Новости
Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Захарова прокомментировала статью "Новой газеты" об аресте Вышинского
И это притом что когда надо — вообще все западные мейнстримные СМИ дружно взрываются одинаковыми передовицами. С одними и теми же заголовками и фотографиями.

Реакция же от организаций, вроде как следящих за соблюдением всеобщих прав человека на глобусе, украинскую власть может только бодрить. Поскольку выражение ими Киеву "солидарности с обеспокоенностью" в переводе на человеческий язык означает "продолжайте, за русских вам ничего не будет".

…Тут вот что интересно. Арест Вышинского и международный отклик на него наглядно показывают одну простую вещь. А именно — как и почему произошла потеря Западом той самой мировой гегемонии, о которой они теперь так шумно грустят.

Дело в том, что в гегемонию (ну или в "глобальное лидерство") нужно постоянно и систематически вкладываться. Как и вообще в любое лидерство.

В силовом первенстве эти вложения означают своевременную модернизацию вооружений и тактики, подготовку новых военных специалистов и содержание военных баз по всей планете, ну и так далее.

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© Ruptly
Супруга Вышинского рассказала, как сотрудники СБУ задержали ее мужа

Арестованный Кирилл Вышинский после заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
Украина бросила вызов диктаторам и суперзлодеям
В первенстве экономическом — вложения означают своевременное и универсальное лоббирование, подкуп чиновников конкурирующих стран, разработку новых систем управления производством и логистикой, маркетингом и прочее.

А в первенстве гуманитарном — где главным призом является глобальный моральный авторитет — вкладываться надо в принципиальность. Ибо инструментом воздействия на человечество любые "Свободные СМИ" и "международные правозащитные организации" могут быть только тогда, когда у них есть авторитет в глазах человечества. А он, этот авторитет, может быть заработан только случаями, когда СМИ и организации не тупо отрабатывают заказ и интерес главных спонсоров — но и идут на принцип. И вступаются за идейных и политических оппонентов. И требуют, например, освобождения российского журналиста или призывают кого-нибудь к ответу за вторжение в Йемен, бомбардировки афганских госпиталей и свадеб или полное разрушение сирийских и иракских городов в ходе освободительных миссий.

И самое интересное, что в годы холодной войны такие "вложения в репутацию" западными СМИ и организациями делались. И поэтому они пользовались авторитетом даже у идеологических противников в странах советского блока.

Кирилл Вышинский
© Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook
Журналисты по всему миру осудили задержание Вышинского
А потом враждебный советский блок был победно разрушен. И с западной моральной гегемонией случилось то же, что и с остальными видами западного лидерства. Держатели контрольного пакета моральных ценностей просто расслабились. И перестали вкладываться: зачем идти на принцип и на конфликт со спонсорами? Ведь можно просто пинать, кого прикажут. Один черт в мире нет силы, которая могла бы что в информационном, что в реальном пространстве оказать нам сопротивление.

И так продолжалось до тех пор, пока ситуация в мире драматически не изменилась. А когда изменения произошли — обладатели вчерашних "инструментов мягкой силы" вдруг обнаружили, что сила исчезла.

Свобода слова по-украински карикатура Виталий Подвицкий
© Виталий Подвицкий
Свобода слова по-украински

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Аресты, убийства, депортация. Почему быть журналистом на Украине опасно
И что самое дикое: СМИ и "стражи свобод" реагируют на данный внезапный вызов, яростно отрицая наличие у себя проблем. Объясняя, что это не они стали хуже, обнаглели и обленились — нет, просто враги Свободы стали хитрее.

И вот уже руководитель "Репортеров без границ" пишет: "После принятия резолюции Европарламента, направленной против российской пропаганды, руководитель RT написала мне и попросила нашу организацию их защитить, ссылаясь на статью 19 Всеобщей декларации прав человека! Мы живем в эпоху, когда враги журналистики пользуются теми принципами, которые некогда служили для того, чтобы защищать журналистику".

То есть это все то же: "Русские — не настоящие люди". Их нужно вынести за скобки, исключить из правил, которые не для их защиты писались.

Понятно, что с таким подходом моральный авторитет не может не обнулиться.

И только логично, что киевский режим, созданный и выживший, что характерно, во многом благодаря западной "мягкой силе", сейчас способствует тому, чтобы остатки ее международного влияния рассеялись. И чтобы вражеская Русская Пропаганда могла писать о бывших моральных гегемонах издевательские статьи.

Вроде той, что вы только что прочли.

Акция журналистов в поддержку Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа акцию в поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян во время акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На акцию в поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАкция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Акция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПикет был согласован властями Москвы.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского и координатора движения Волонтеры победы Елены Одновол. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пикет был согласован властями Москвы.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖурналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкХерсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Херсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУкраинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Украинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа акцию в поддержку журналистов, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины пришли порядка 200 человек.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На акцию в поддержку журналистов, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины пришли порядка 200 человек.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУчастница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.
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