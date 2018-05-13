РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Европейские СМИ: Россия стала последней надеждой Запада

08:2513.05.2018
(обновлено: 08:27 13.05.2018)
266593
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Единству конец: Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа на иранской войне
Вначале — актуальная аналитика. The Washington Post констатирует, что эра американской гегемонии завершилась — просто еще не все это поняли.

"Европе еще понадобится время на то, чтобы обойти американские санкции против Ирана", — пишет издание. — "Арабским государствам еще понадобится время на то, чтобы понять, что теперь не нужно советоваться с США перед началом очередной войны. Американской экономической политике еще предстоит стать настолько дурной, чтобы остальные отказались от доллара как резервной валюты… Но рано или поздно этот момент придет".

По меркам истории, отмечает автор (старая солдат инфовойны, специалистка по России и лауреатка Пулитцеровской премии), гегемония Америки продлилась недолго. Она началась в 1991-м с развалом СССР, достигла пика в 2001 году, а затем, при Буше-младшем и Обаме, неуклонно скользила вниз. Почему? Потому что Америка "недостаточно инвестировала" в свое глобальное царство. Недостаточно вторгалась, недостаточно поддерживала своих сторонников в разных странах, недостаточно вкладывалась в управление Европой.

Кстати, по версии WP, Трамп со своим желанием "восстановить гегемонию недорого" только ускорил процесс. Но не он его начал — процесс шел давно.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
"Это угроза войны". Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном
И вот — сегодня признаки утраты могущества налицо. В Европе это ощущается особенно. Вот после выхода США из иранской сделки его превосходительство американский посол в Германии велит через твиттер: "Все германские компании должны немедленно свернуть свою деятельность в Иране", а Германия и Европа в ответ начинают обсуждать, как бы им проигнорировать приказ. А простые немцы пишут его превосходительству обидные комментарии.

И даже одно из самых проамериканских СМИ Германии Spiegel (основанное некогда британскими оккупационными силами) пишет, изо всех сил пытаясь усидеть на двух стульях: "Европа должна стремиться избегать провоцировать Вашингтон. Она может демонстрировать Ирану, что она хочет продолжения действия ядерной сделки и вдохновлять небольшие компании без американских клиентов делать бизнес с Ираном. Может быть, ЕС сможет найти и пути для защиты компаний побольше. <…> Важно найти баланс между последовательностью и тактичностью. Победа антиамериканизма столь же опасна, как и капитуляция". Но даже "Шпигель" признает, что "Запада на данный момент, пока Трамп президент США, больше нет".

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Европейская месть Трампу: создатель ЕС заявил, что Америку пора заменить
В самой Америке, впрочем, не уверены, что после Трампа единство Запада удастся сшить. Именно потому, что не Трамп начал распад западного мира. Та же The Washington Post писала о необходимости "усилить НАТО" и "вкладываться в американскую гегемонию" (да, одно и то же явление в американских СМИ называется гегемонией, а в европейских "западным единством") еще до всяких Трампов, в 2015-м.

В общем, сегодня как никогда остро стоит вопрос: что может теперь спасти союз?

Так вот. Пока что единственный озвученный ответ — Россия.

Это, например, сообщил в минувшую пятницу в эфире главного польского телеканала TVN24 генерал Бен Ходжес — до нынешней зимы командующий вооруженными силами США в Европе, а ныне глава американского "Центра анализа европейской политики". На вопрос польского ведущего "как же нам теперь быть, на чем основывать союз" он ответил: "Россия остается единственной державой, способной уничтожить США и их союзников, она остается угрозой номер один. Я в любом случае не доверяю русским, и не только из-за их агрессивной политики и непрозрачности, но и учитывая историю России. Она нарушала все договоры, которые когда-либо заключала".

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Меркель призвала Европу перестать полагаться на США
Ну и так далее.

Что тут интересно. Штука вся в том, что Агрессивная Россия — не сама наша страна, а ее образ — имеет смысл только в уходящей, "американской" модели мира. У Агрессивной России в ней имеется четкий список функций: оправдывать европейские выплаты США, размещение в Европе американских военных баз и периодические пиар-облавы на "пророссийских" (читай — не проамериканских) политиков.

При этом до сих пор параллельно этой вымышленной России всегда существовало представление о России реальной: сильной, но имеющей массу собственных проблем стране, стремящейся с Европой не воевать, а торговать.

Это параллельное сосуществование двух Россий привело к специфической шизофрении. Страны ЕС исправно участвовали в политических фестивалях "отпора российской угрозе" — но параллельно расширяли год за годом экономическое сотрудничество с Россией. Те же, кто принимал политическую русофобию слишком близко к сердцу, вошли в историю как меганеудачники. Тут особенно отличились две страны. Сначала руководство Болгарии, в 2014-м отказавшееся от получения 400 млн долларов в год за транзит газа через "Южный поток" — как выяснилось позже, в пользу Турции и Германии. А потом был былинный французский президент Олланд, удачно расторгший сделку по "Мистралям". В результате Россия, как мы помним, получила полную документацию на французские вертолетоносцы, миллиард евро компенсации и миллиардный же контракт с Египтом на поставку ему вертолетов. А Франция, соответственно, понесла имиджевые и финансовые убытки.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Подарок от Трампа. Что даст России выход США из сделки с Ираном
Но сейчас ситуация другая. Америка, фигурально говоря, требует, чтобы болгарами и олландами стали все европейцы. На фоне вводимых против Европы американских санкций (они так не называются, но это их единственное отличие от антироссийских); на фоне хамских приказов "свернуть сотрудничество" от американских послов; на фоне простодушных призывов "отказаться от Северного потока — 2" и начать платить США десятки миллиардов в год за "крышу" — Европе предлагается смириться, "потому что агрессивная Россия агрессивна, вы же сами ее постоянно в этом обвиняете".

Это для европейских политиков тяжкий момент. Потому что одно дело — беззаботно обличать российскую угрозу, пока Америка платит за все. И совсем другое дело — когда Америка уже не платит, но настойчиво требует денег и покорности.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© AFP 2018 / Evan Vucci
В Китае прокомментировали выход США из ядерной сделки по Ирану
Разумеется, не стоит ожидать, что европейские элиты — почти поголовно воспитанные в мире американской гегемонии — так просто возьмут и придумают себе новое мировоззрение. Нет, скорее они продолжат вещать в рамках прежней идеологии — очень постепенно приводя риторику в соответствие с реальностью.

Будут еще и призывы сплотиться перед лицом нашей угрозы, и уверения в верности общим ценностям, и призывы потерпеть, пока Трамп в Белом доме.

Но между началом перестройки в СССР и распадом Варшавского договора тоже прошел не один день. Сначала социалистические братья несколько лет рассказывали с трибун о необходимости строить социализм с человеческим лицом.

Так вот: призывы строить новый Запад — с европейским лицом — звучат уже вовсю.

Комментировать
Мнение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Марк Розенфельд
Дай Бог, настанет день, когда о владычестве США будут вспоминать, как о неудачном прошлом в истории цивилизации.
08:52
13.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена