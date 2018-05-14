Самое молодое правительство: кто теперь управляет Арменией

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Обозреватель Sputnik Армения Ашот Сафарян, специально для РИА Новости

Разразившийся в Армении с середины апреля внутриполитический кризис, приведший к смене власти, приблизился к развязке. Занявший кресло премьер-министра и фактического руководителя государства лидер протестов Никол Пашинян 12 мая завершил формирование нового правительства — по его формулировке, "правительства национального доверия".

Однако это лишь промежуточный этап в процессе полного переформатирования власти.

Промежуточный, поскольку одна из ветвей власти — парламент — все еще отражает допротестную политическую ситуацию. Большинством в Национальном собрании остается Республиканская партия Армении, которая после избрания Пашиняна премьером 8 мая объявила об уходе в оппозицию.

Это, строго говоря, политический нонсенс. Не может быть оппозицией сила, которая обладает большинством мандатов — раз — и портфелями спикера парламента и двух вице-спикеров — два. Следовательно, в задачи нового премьера входит проведение внеочередных выборов и смена нынешней властной конфигурации. В противном случае Армении угрожает двоевластие, чреватое перманентными политическими кризисами.

Для внеочередных выборов (которые могут состояться как минимум до конца текущего года) Пашиняну нужно сохранить тот политический капитал, который он приобрел в результате протестов. У нового премьера сейчас замечательные стартовые условия — абсолютная легитимность внутри страны и за ее пределами. Достаточно прочитать поздравительные телеграммы зарубежных лидеров или посмотреть видеозапись встречи премьера с армянской общиной Сочи.

© Sputnik / Арам Нерсесян Перейти в фотобанк Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018 © Sputnik / Арам Нерсесян Перейти в фотобанк Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Но сможет ли Пашинян сохранить эту планку до выборов — зависит от созданного им правительства. Имена новых министров не были однозначно восприняты в обществе. В соцсетях можно встретить массу откликов и комментариев как в поддержку кадровой политики нового премьера, так и против нее.

Основной аргумент критиков — "чрезмерно" молодой возраст некоторых министров. Они, безусловно, интеллектуалы, но у них зачастую нет управленческого опыта в доверенных им сферах. Имена многих назначенцев широкая публика и вовсе слышит впервые. "Открытием" стали, к примеру, Лилит Макунц, возглавившая Министерство культуры; Арсен Торосян, назначенный министром здравоохранения; Артур Хачатрян, которому доверили Министерство транспорта, связи и информационных технологий. Двумя вице-премьерами Пашиняна стали его ближайшие соратники — Арарат Мирзоян и Тигран Авинян, которые все дни протестного движения находились рядом с ним. И если лица этих двоих обществу знакомы благодаря митингам, то третьего вице-премьера — Мгера Григоряна, который оставил пост председателя правления одного из банков ради работы в госсистеме — знают разве что банкиры.

Назначение 34-летней Макунц руководителем Минкульта выглядит совсем "экзотичным": сферу культуры Пашинян доверил своему репетитору английского языка. Министром образования и науки стал востоковед Араик Арутюнян.

Что побудило премьера пойти на такое резкое омоложение кабинета министров? Напрашивается несколько ответов. Во-первых, личное доверие. Очевидно, что в нынешней ситуации Пашиняну требуются люди, максимально преданные непосредственно ему и способные стать опорой в непростых политических условиях. В данном случае профессиональные качества, возможно, сыграли второстепенную роль.

Во-вторых, перед Пашиняном стоит задача сохранения своего командного рейтинга вплоть до проведения предстоящих внеочередных парламентских выборов. Учитывая, что объявленную им "бархатную революцию" сделала в основном молодежь, у кадровых решений есть свой конкретный адресат — та самая молодежь. В конечном итоге самому премьеру еще не исполнилось и сорока трех. Новые назначения — некий месседж Пашиняна о масштабном обновлении государственной системы и о том, что судьбу государства отныне вершат во всех смыслах "новые" люди, не замешанные в каких-либо скандалах и историях с криминальным оттенком.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Сторонники оппозиции ожидают итогов специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018 © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Сторонники оппозиции ожидают итогов специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018

Третья возможная причина таких решений лежит на поверхности. Это элементарный кадровый голод. Нужно учесть, что победа "бархатной революции" стала для самого лидера протестного движения сюрпризом. По всей видимости, в расчеты Пашиняна не вписывался столь быстрый уход прежней власти в лице Республиканской партии и ее лидера Сержа Саргсяна. Соответственно, формировать полноценную команду профессионалов и опытных управленцев сходу было невыполнимой задачей.

Нужно, однако, отметить, что некоторые ведомства премьер все же отдал вполне подкованным управленцам. Так, Министерство финансов возглавил главный казначей страны, прежний замминистра Атом Джанджугазян. Министерство экономического развития и инвестиций доверили Арцвику Минасяну, который обладает колоссальным опытом работы как в правительстве, так и в парламенте. В 2016 году Минасян несколько месяцев уже возглавлял данное ведомство, после чего был назначен министром охраны природы. Кроме того, Минасян в армянском парламенте четвертого и пятого созывов был заместителем комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Еще одним успешным кадровым решением Пашиняна считается назначение главой МИД постпреда Армении в ООН, выпускника МГИМО, дипломата с почти 30-летним стажем — Зограба Мнацаканяна. В 2011-2014 годы он был заместителем министра Эдварда Налбандяна.

И, конечно, нельзя не упомянуть оборонное ведомство. Страна, которая находится в затяжном противостоянии с Азербайджаном и где армия считается самым прочным государственным институтом, не может позволить себе роскоши кадровых экспериментов в Министерстве обороны. Пашинян, прекрасно понимая это, назначил главой ведомства профессионального военного Давида Тонояна. В 2010-2017 годы он был первым заместителем министра обороны, затем возглавил МЧС республики. В военных кругах Тоноян пользуется большим авторитетом. Желание премьера вернуть его в Минобороны многие считают наиболее удачным кадровым решением. Таким образом, ключевые для жизни государства ведомства — Минобороны, Минфин, Минэкономики, МИД — премьер отдал "старожилам". Остальные, "вспомогательные" министерства доверил менее опытным.

Назначение вчерашних программистов, востоковедов и экономистов на столь высокие должности, очевидно, призвано продемонстрировать и то, что в государстве отныне запущены "социальные лифты".

В конце концов, невозможность реализации молодежью своего потенциала и неспособность увидеть собственное будущее в Армении вывело тысячи людей на улицы. Этот протестный фактор Пашинян и пытается сейчас устранить.