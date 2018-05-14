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Самое молодое правительство: кто теперь управляет Арменией

17:1814.05.2018
(обновлено: 17:28 14.05.2018)
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© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкНикол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Обозреватель Sputnik Армения Ашот Сафарян, специально для РИА Новости

Разразившийся в Армении с середины апреля внутриполитический кризис, приведший к смене власти, приблизился к развязке. Занявший кресло премьер-министра и фактического руководителя государства лидер протестов Никол Пашинян 12 мая завершил формирование нового правительства — по его формулировке, "правительства национального доверия".

Однако это лишь промежуточный этап в процессе полного переформатирования власти.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 14 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин впервые встретился с новым премьер-министром Армении Пашиняном
Промежуточный, поскольку одна из ветвей власти — парламент — все еще отражает допротестную политическую ситуацию. Большинством в Национальном собрании остается Республиканская партия Армении, которая после избрания Пашиняна премьером 8 мая объявила об уходе в оппозицию.

Это, строго говоря, политический нонсенс. Не может быть оппозицией сила, которая обладает большинством мандатов — раз — и портфелями спикера парламента и двух вице-спикеров — два. Следовательно, в задачи нового премьера входит проведение внеочередных выборов и смена нынешней властной конфигурации. В противном случае Армении угрожает двоевластие, чреватое перманентными политическими кризисами.

Для внеочередных выборов (которые могут состояться как минимум до конца текущего года) Пашиняну нужно сохранить тот политический капитал, который он приобрел в результате протестов. У нового премьера сейчас замечательные стартовые условия — абсолютная легитимность внутри страны и за ее пределами. Достаточно прочитать поздравительные телеграммы зарубежных лидеров или посмотреть видеозапись встречи премьера с армянской общиной Сочи.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкНикол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Сторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Но сможет ли Пашинян сохранить эту планку до выборов — зависит от созданного им правительства. Имена новых министров не были однозначно восприняты в обществе. В соцсетях можно встретить массу откликов и комментариев как в поддержку кадровой политики нового премьера, так и против нее.

Основной аргумент критиков — "чрезмерно" молодой возраст некоторых министров. Они, безусловно, интеллектуалы, но у них зачастую нет управленческого опыта в доверенных им сферах. Имена многих назначенцев широкая публика и вовсе слышит впервые. "Открытием" стали, к примеру, Лилит Макунц, возглавившая Министерство культуры; Арсен Торосян, назначенный министром здравоохранения; Артур Хачатрян, которому доверили Министерство транспорта, связи и информационных технологий. Двумя вице-премьерами Пашиняна стали его ближайшие соратники — Арарат Мирзоян и Тигран Авинян, которые все дни протестного движения находились рядом с ним. И если лица этих двоих обществу знакомы благодаря митингам, то третьего вице-премьера — Мгера Григоряна, который оставил пост председателя правления одного из банков ради работы в госсистеме — знают разве что банкиры.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Назначение 34-летней Макунц руководителем Минкульта выглядит совсем "экзотичным": сферу культуры Пашинян доверил своему репетитору английского языка. Министром образования и науки стал востоковед Араик Арутюнян.

Что побудило премьера пойти на такое резкое омоложение кабинета министров? Напрашивается несколько ответов. Во-первых, личное доверие. Очевидно, что в нынешней ситуации Пашиняну требуются люди, максимально преданные непосредственно ему и способные стать опорой в непростых политических условиях. В данном случае профессиональные качества, возможно, сыграли второстепенную роль.

Во-вторых, перед Пашиняном стоит задача сохранения своего командного рейтинга вплоть до проведения предстоящих внеочередных парламентских выборов. Учитывая, что объявленную им "бархатную революцию" сделала в основном молодежь, у кадровых решений есть свой конкретный адресат — та самая молодежь. В конечном итоге самому премьеру еще не исполнилось и сорока трех. Новые назначения — некий месседж Пашиняна о масштабном обновлении государственной системы и о том, что судьбу государства отныне вершат во всех смыслах "новые" люди, не замешанные в каких-либо скандалах и историях с криминальным оттенком.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанк Сторонники оппозиции ожидают итогов специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сторонники оппозиции ожидают итогов специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018

Третья возможная причина таких решений лежит на поверхности. Это элементарный кадровый голод. Нужно учесть, что победа "бархатной революции" стала для самого лидера протестного движения сюрпризом. По всей видимости, в расчеты Пашиняна не вписывался столь быстрый уход прежней власти в лице Республиканской партии и ее лидера Сержа Саргсяна. Соответственно, формировать полноценную команду профессионалов и опытных управленцев сходу было невыполнимой задачей.

Никол Пашинян. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Нужно, однако, отметить, что некоторые ведомства премьер все же отдал вполне подкованным управленцам. Так, Министерство финансов возглавил главный казначей страны, прежний замминистра Атом Джанджугазян. Министерство экономического развития и инвестиций доверили Арцвику Минасяну, который обладает колоссальным опытом работы как в правительстве, так и в парламенте. В 2016 году Минасян несколько месяцев уже возглавлял данное ведомство, после чего был назначен министром охраны природы. Кроме того, Минасян в армянском парламенте четвертого и пятого созывов был заместителем комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Еще одним успешным кадровым решением Пашиняна считается назначение главой МИД постпреда Армении в ООН, выпускника МГИМО, дипломата с почти 30-летним стажем — Зограба Мнацаканяна. В 2011-2014 годы он был заместителем министра Эдварда Налбандяна.

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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И, конечно, нельзя не упомянуть оборонное ведомство. Страна, которая находится в затяжном противостоянии с Азербайджаном и где армия считается самым прочным государственным институтом, не может позволить себе роскоши кадровых экспериментов в Министерстве обороны. Пашинян, прекрасно понимая это, назначил главой ведомства профессионального военного Давида Тонояна. В 2010-2017 годы он был первым заместителем министра обороны, затем возглавил МЧС республики. В военных кругах Тоноян пользуется большим авторитетом. Желание премьера вернуть его в Минобороны многие считают наиболее удачным кадровым решением. Таким образом, ключевые для жизни государства ведомства — Минобороны, Минфин, Минэкономики, МИД — премьер отдал "старожилам". Остальные, "вспомогательные" министерства доверил менее опытным. 

Назначение вчерашних программистов, востоковедов и экономистов на столь высокие должности, очевидно, призвано продемонстрировать и то, что в государстве отныне запущены "социальные лифты".

В конце концов, невозможность реализации молодежью своего потенциала и неспособность увидеть собственное будущее в Армении вывело тысячи людей на улицы. Этот протестный фактор Пашинян и пытается сейчас устранить.

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