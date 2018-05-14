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Глава МИД Германии унизил Прибалтику и Украину "русской трубой"

08:4314.05.2018
01691
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фотоТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

У наших прибалтийских и украинских соседей по медиапространству случился праздник — министр иностранных дел Германии, судя по заголовкам европейских СМИ, пообещал "учесть замечания Балтии по Северному gотоку — 2". Из этого был немедленно сделан вывод о том, что позиция Германии по газопроводу наконец-то изменилась и теперь Газпром будет буквально обречен и дальше платить Украине за транзит газа, который покупают европейские потребители. Однако если прочитать само заявление главы немецкой дипломатии, то его невозможно воспринимать иначе как плохо завуалированную издевку над европейскими оппонентами проекта.

Рабочий на территории компрессорной станции Портовая, где была запущена в эксплуатацию вторая ветка магистрального газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
"Нафтогаз" похвалил планы экологов сорвать прокладку "Северного потока — 2"

Дело в том, что в пятницу на пресс-конференции журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил буквально следующее: "Я буду иметь в виду, что есть потребность в более подробной информации, более подробных дискуссиях по этому вопросу". Сложно себе представить, через какой процесс логических рассуждений можно прийти к выводу о том, что "Глава МИД Германии обещает учесть замечания Балтии по Nord Stream 2", как уже написали некоторые СМИ. По сути, герр Маас пообещал прибалтийским политикам и их украинским союзникам всего лишь дополнительные и довольно нудные лекции о том, насколько Европе выгоден российский газопровод.

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Посол США в Германии раскритиковал "Северный поток — 2"
Самое интересное в этой истории — то, что Германия применяет типично американский подход к дипломатии. Точнее, к превращению дипломатии из высокого искусства поиска компромиссов с помощью угроз и обмана в нудный ритуал перечисления причин, по которым все вокруг должны платить и каяться. После распада СССР Госдеп в принципе отбросил саму идею компромиссов и уступок, и теперь максимум, на что готова американская дипломатия, — это снова и снова разъяснять свою позицию, видя в этом единственную возможную и допустимую цель переговоров с "низшими странами". Видимо, Германии, которая только что получила от Трампа наглядную демонстрацию такого подхода в вопросе иранских санкций, показалось, что пора перенимать этот метод и использовать его в "диалоге" с американскими вассалами в Евросоюзе. Оттого министр иностранных дел Германии обещает латвийским, эстонским, литовским, польским и даже украинским дипломатам новые раунды дискуссий и разъяснений, а больше ничего.

Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Труба под давлением. Евробюрократы пытаются перекрыть "Северный поток — 2"
Самое интересное в этой истории то, что Германия применяет типично американский подход к дипломатии. Точнее, к превращению дипломатии из высокого искусства поиска компромиссов с помощью угроз и обмана в нудный ритуал перечисления причин, по которым все вокруг должны платить и каяться. После распада СССР Госдеп в принципе отбросил саму идею компромиссов и уступок, и теперь максимум, на что готова американская дипломатия — это снова и снова разъяснять свою позицию, видя в этом единственную возможную и допустимую цель переговоров с "низшими странами". Видимо, Германии, которая только что получила от Трампа наглядную демонстрацию такого подхода в вопросе иранских санкций, показалось, что пора перенимать этот метод и использовать его в "диалоге" с американскими вассалами в Евросоюзе. Оттого министр иностранных дел Германии обещает латвийским, эстонским, литовским, польским и даже украинским дипломатам новые раунды дискуссий и разъяснений, а больше ничего.

Парадоксально, но иранская эксапада Дональда Трампа, который самовольно разорвал "ядерную сделку" без соблюдения даже минимума дипломатических приличий, очень сильно поможет европейским сторонникам сотрудничества с Газпромом. Если называть вещи своими именами, то санкции США против Ирана, так же как и санкции США против России, являются антиевропейскими, и это восприятие постепенно выходит в европейский информационный мейнстрим.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Трубный запах. Как Россия оставит Украину без транзита газа
Как еще можно воспринимать ситуацию, в которой Евросоюз пытаются последовательно лишить доступа к двум из главных источников углеводородов — России и Ирану? После снятия санкций европейские нефтяные компании ринулись осваивать иранские месторождения и покупать иранскую нефть, а действия США ставят под угрозу и инвестиции, и поставки. Нужно быть слепым, чтобы не увидеть в этом параллель с тем, как американские сенаторы пытались ввести санкции против "Северного потока — 2" с целью принуждения Евросоюза к покупке американского СПГ. Как правильно отмечают топовые иностранные и российские аналитики, Евросоюз изменился — и теперь принципиально занимается не исполнением приказов Вашингтона, а демонстративной организацией схем обхода санкций. И даже больше — превращает вопрос о неподчинении желаниям Дональда Трампа в вопрос европейской независимости. Министр иностранных дел Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европа не должна мириться с тем, что США играют роль "мирового экономического полицейского", а потом поставил вопрос ребром в истинно французском стиле: "Хотим ли мы быть вассалами, которые исполняют решения США и держатся за резинку их трусов?" А ведь еще несколько лет назад то, что министр назвал "держаться за резинку американских трусов", называлось "поддерживать евроатлантическую солидарность Запада". Другие времена — другой язык европейской дипломатии. По большому счету прибалтийским тиграм, а также польским и украинским дипломатам, которые специализируются на "противодействии российской газовой экспансии", крупно повезло, что с ними работает скучный и терпеливый немецкий МИД, а не эмоциональные парижане, которые могли бы им предложить много креативных идей на тему того, куда европейские вассалы США могут направить свои ценные предложения и пожелания.

На этом фоне особо комично смотрятся отчаянные попытки остановить строительство "Северного потока — 2" с помощью судебных разбирательств. Антимонопольный регулятор Польши (UOKiK) заявил о возбуждении дела против Газпрома и его пяти европейских партнеров, которые участвуют в строительстве газопровода, и нет сомнений, что следующим этапом станут штрафы за нарушение конкуренции с украинской ГТС или за нарушение права Вашингтона заставлять немецкую промышленность покупать американский СПГ.

Здание МИД Украины в Киеве. Архивное фото
© Fotolia / Leonid Andronov
МИД Украины предрек Германии привилегии из-за "Северного потока — 2"
Против российского газопровода выступила также еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которая, как и многие еврочиновники, видимо, никак не может смириться с тем, что Берлин договаривается с Россией в обход Еврокомиссии. В самой Германии немецким Союзом защиты природы (NABU) был подан иск, требующий срочной приостановки строительства "Северного потока — 2" из-за экологической угрозы, которую он якобы представляет. Рано или поздно все претензии, штрафы и протесты такого рода окажутся в европейских судах, и с большой долей вероятности их постигнет та же участь, что и недавний иск украинского "Нафтогаза", который пытался запретить использование на полную мощность уже действующего "Северного потока — 1".

Впрочем, все недовольные могут смело рассчитывать на одно достижение. А именно на то, что немецкий министр иностранных дел, как и обещал, обеспечит им дополнительные возможности для дискуссий и еще много раз объяснит, почему Германия все делает правильно и с этим нужно смириться.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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