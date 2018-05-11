Россия начала выигрывать ирано-израильский конфликт

Ирина Алкснис, для РИА Новости
В политико-дипломатическом словаре есть термин, который вызывает смешанную, но по большей части отрицательную реакцию в российском обществе. Речь идет о "многовекторности".
Причины такого отношения вполне понятны. Слишком часто этим словом характеризовали (и продолжают это делать) свою политику государства, исконно близкие России, однако оборачивалась эта их политика шагами, которые в нашей стране воспринимались как предательство.
Однако прямо сейчас Кремль дает настоящий мастер-класс многовекторной политики в одном из самых острых геополитических конфликтов — ирано-израильском.
При этом Россия последние годы развивает партнерские и даже дружественные отношения с обеими странами, успешно лавируя между существующими противоречиями и занимая позицию над схваткой, отказываясь принять ту или иную сторону.
Среди прочего это обернулось взаимными ударами Тель-Авива и Тегерана в ночь на 10 мая. Израиль заявил, что иранские военные запустили ракеты по Голанским высотам, а в ответ он нанес удары по иранским объектам, расположенным на сирийской территории. Правда, сам Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Россия же на эскалацию ограничилась подсчетом сбитых сирийскими ПВО ракет, выражением озабоченности и комментарием министра иностранных дел Сергея Лаврова в стиле "ребята, давайте жить дружно".
Все это произошло спустя несколько часов после участия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в праздновании Дня Победы в Москве, где в очередной раз были продемонстрированы прекрасные отношения как между странами, так и между лидерами двух государств.
Это, в свою очередь, заставило многих задаться вопросом, неужели Москва отказалась от своего привычного нейтралитета и заняла произраильскую позицию в вопросе ирано-израильских трений?
Главным вопросом в текущей ситуации является будущее "ядерной сделки", поскольку именно ее срыв обеспечит Тель-Авиву желаемый уровень давления на Тегеран.
Однако тут ситуация не в пользу Израиля. Фактически США с крайне незначительной группой поддержки, куда входит и Тель-Авив, оказались в изоляции в данном вопросе, поскольку остальной мир, включая Европу, отказывается пересматривать соглашение. Позиция России также осталась прежней — СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) должен остаться в силе.
Так что максимум, который удалось получить Биньямину Нетаньяху в результате общения с Владимиром Путиным, — это невмешательство Москвы в ирано-израильские стычки на сирийской территории, то есть просто сохранение статус-кво, поскольку России с начала своей военной операции в Сирии занимает данную позицию.
Забавно, что повод обидеться на Москву в этой ситуации есть не только у Тель-Авива, но и у Тегерана. Россия и Иран фактически являются союзниками в деле поддержки сирийских властей, однако Москва подчеркнуто отстраняется в случаях ирано-израильских обострений, как бы говоря: "с евреями разбирайтесь сами".
Самое же смешное, что наиболее прозорливые из западных аналитиков предвидят, что, если США при поддержке Израиля и Саудовской Аравии пойдут на радикальные шаги против Ирана, главным выгодополучателем станет именно Россия, чей статус и возможности на Ближнем Востоке взлетят до небес, поскольку все остальные еще сильнее станут зависеть от ее услуг, возможностей и поддержки.
Играть в многовекторность могут все. Но когда эту стратегию принимает на вооружение такая страна, как Россия, результаты могут быть крайне неожиданными.