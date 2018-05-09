Путин, Нетаньяху и Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного солдата

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. 9 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. 9 мая 2018

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, премьер Израиля Биньями Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Глава государства после завершения Парада Победы на Красной площади пешком прошел в Александровский сад.

В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, а также приехавший с визитом в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр России Дмитрий Медведев, и.о. главы администрации Кремля Антон Вайно, председатель конституционного суда Валерий Зорькин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, исполняющие обязанности министров и представители общественных организаций.

Во время перехода Путина с Красной площади в Александровский сад на церемонию возложения венка произошел небольшой инцидент. Охрана, обеспечивающая безопасность президента, оттолкнула ветерана, который пытался пройтись рядом с главой государства. Путин, обратив внимание на эту ситуацию, подошел к ветерану и пригласил его на церемонию возложения венка.

Путин, а также Вучич и Нетаньяху, которые приехали в Москву на День Победы, возложили венки у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. pic.twitter.com/okqa08sxA4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 мая 2018 г.

Солдаты Президентского полка установили венки от имени президента России, премьера Израиля и главы Сербии у Вечного огня. Затем Путин, Нетаньяху и Вучич подошли к ним и почтили память погибших в войне минутой молчания.

Церемония завершилась гимнами РФ, Израиля и Сербии, а также маршем роты Почетного караула. Затем российский лидер, Нетаньяху и Вучич возложили цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.

Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.