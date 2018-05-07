"Россия завоевывает наши рынки": Запад об итогах санкций

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Со слегка паническим материалом выступил на днях французский отраслевой (при этом достаточно авторитетный) информационный портал Farm-connexion. Его специалисты, ссылаясь на данные Российской ассоциации производителей специализированной техники, отмечают "мощный рост экспорта" сельскохозяйственного оборудования, произведенного в России.
Например, в прошлом году российские производители продали за рубеж товаров в общей сложности на 7,9 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше, чем в предыдущем. А в 2016-м, соответственно, больше, чем в 2015-м. При этом в 2017 году Россия расширила свою географию продаж почти до 45 стран мира. Среди покупателей не только бывшие советские республики и Монголия, но и Европейский союз, США и, что самое удивительное, даже Канада. Более того. Издание отмечает: "эксперты сходятся во мнении", что "техника и технология в России добились больших успехов" именно в те годы, когда страна находилась под американскими и европейскими санкциями. Что и привело "к возобновлению интереса к тракторам, оборудованию для почвообработки и посева". В результате только в прошедшем году на уровень серийного производства на российских заводах вышло более ста пятидесяти новых видов машин.
Но и это еще не все.
Что тут можно сказать.
Во-первых, паниковать французам (равно как и нам радостно рапортовать об успехах) еще несколько рановато. Ибо "экспортные" 7,9 миллиарда рублей — это пока совсем незначительные с точки зрения мирового отраслевого оборота 103 миллиона евро. Да и "резкий рост" прогнозируется в текущем году хоть и побольше, чем упомянутый "троекратный", но всего лишь до 390 миллионов евро. Что по меркам глобальных рынков статистическая погрешность.
Тут все просто.
Но при этом, безусловно, именно санкции и, главное, оказавшиеся весьма продуктивными сельскохозяйственные контрсанкции позволили этим изменениям перейти из количества в качество.
Дело в другом.
Как бы ни возмущались и не хорохорились торговые сети, привыкшие к определенным стандартам, как бы ни пытались совместно с отдельными представителями "дружественных стран-партнеров" торговать теми же "белорусскими креветками и авокадо", им все-таки пришлось переориентироваться. Да, это было с точки зрения истинно прогрессивных экономистов произведено не совсем "рыночными методами". О чем нам и напоминали неустанно любители французских сыров и балтийских шпрот. Ну, так и роль государства как регулятора даже в самых дистиллированных "рыночных демократиях" тоже никто не отменял. И сельское хозяйство в этих "образцовых рыночных демократиях" повсюду пользуется никем не скрываемой государственной поддержкой не только за счет финансов, но и за счет квотирования, что, по сути, и есть тот самый махровый протекционизм. В чем сейчас, кстати, весьма наглядно и на собственной шкуре убедились сельхозпроизводители соседней "прогрессивной" Украины, которых как бы "допустили на рынки ЕС".
И вот именно поэтому резкий рост экспорта продукции российского сельскохозяйственного машиностроения не может не радовать. Но праздновать пока рано: рынки необъятны, а работы пока что еще непочатый край.