РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Россия завоевывает наши рынки": Запад об итогах санкций

09:0507.05.2018
894402
© РИА Новости / Илья ПиталевКормоуборочный комбайн DON 680M. Архивное фотоКормоуборочный комбайн DON 680M. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Со слегка паническим материалом выступил на днях французский отраслевой (при этом достаточно авторитетный) информационный портал Farm-connexion. Его специалисты, ссылаясь на данные Российской ассоциации производителей специализированной техники, отмечают "мощный рост экспорта" сельскохозяйственного оборудования, произведенного в России.

Зерновой ток в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой

Например, в прошлом году российские производители продали за рубеж товаров в общей сложности на 7,9 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше, чем в предыдущем. А в 2016-м, соответственно, больше, чем в 2015-м. При этом в 2017 году Россия расширила свою географию продаж почти до 45 стран мира. Среди покупателей не только бывшие советские республики и Монголия, но и Европейский союз, США и, что самое удивительное, даже Канада. Более того. Издание отмечает: "эксперты сходятся во мнении", что "техника и технология в России добились больших успехов" именно в те годы, когда страна находилась под американскими и европейскими санкциями. Что и привело "к возобновлению интереса к тракторам, оборудованию для почвообработки и посева". В результате только в прошедшем году на уровень серийного производства на российских заводах вышло более ста пятидесяти новых видов машин.

Но и это еще не все.

Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Россия подкосила Америку. США проиграли нам "пшеничную войну"
Согласно действующей стратегии развития экспорта в секторе сельскохозяйственных машин и оборудования с 2020 по 2025 год Россия планирует увеличивать экспорт в подобных темпах и далее. Так, уже в нынешнем, 2018 году, Москва нацелена на двадцать новых стран-клиентов и трехкратное увеличение выручки от продажи сельхозтехники за рубеж.

Что тут можно сказать.

Во-первых, паниковать французам (равно как и нам радостно рапортовать об успехах) еще несколько рановато. Ибо "экспортные" 7,9 миллиарда рублей — это пока совсем незначительные с точки зрения мирового отраслевого оборота 103 миллиона евро. Да и "резкий рост" прогнозируется в текущем году хоть и побольше, чем упомянутый "троекратный", но всего лишь до 390 миллионов евро. Что по меркам глобальных рынков статистическая погрешность.

Уральский завод тяжелого машиностроения
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
"Страна гибнущей промышленности". Почему люди не знают об успехах России
Но конечно, для нашего отраслевого сельскохозяйственного машиностроения, еще совсем недавно выступавшего исключительно в позиции "мальчика для битья" и служившего почвой для разного рода анекдотов, это реальный прорыв. Он и вправду был бы, скорее всего, невозможен без того самого "санкционного давления", в результате действий российского государства (на удивление системных) обратившегося в своеобразный "как бы вынужденный" протекционизм.

Тут все просто.

Презентация сельскохозяйственной техники на агропромышленном фестивале День Балтийского поля-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
WSJ: рекордный урожай пшеницы в России угрожает американским фермерам
Изменения в отечественном сельском хозяйстве, благодаря которым Российская Федерация, в частности, стала очевидным мировым лидером в экспорте зерновых, безусловно, связаны не только с санкциями. Такие вещи на "тяп-ляп" и "быстро-быстро" не делаются: тут нужны годы системных изменений и вдумчивого, далеко не аврального труда. В частности, автор этих строк еще со второй половины нулевых, проезжая на автомобиле из Москвы на свою любимую рыбалку в Астрахань, имел честь даже визуально, на вполне бытовом зрительном уровне, наблюдать, как год за годом меняется окружающая действительность. Как распахиваются и засеиваются зерновыми еще недавно бывшие пустырями поля. Как едва ли не каждый свободный клочок желтеет теперь подсолнухами. Как ровными рядами уходят куда-то в бесконечность свежие посадки молодых фруктовых деревьев ближе к югу: а ведь еще, глянь-ка, в позапрошлом году тут останавливались перекусить — и не было вообще ничего.

Но при этом, безусловно, именно санкции и, главное, оказавшиеся весьма продуктивными сельскохозяйственные контрсанкции позволили этим изменениям перейти из количества в качество.

Склад сельскохозяйственной продукции в Лионе, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Jean-Philippe Ksiazek
Еврокомиссия оценила ущерб европейской экономике от российского продэмбарго
Дело тут даже не в высвобождении рынков сбыта и не в "недобросовестной конкуренции" с европейской продукцией. С той же Индией, например, у нас прекрасные отношения и никаких санкций-контрсанкций, но кто сейчас вспомнит, что еще буквально несколько лет назад едва ли не треть своего сегмента розницы занимали на наших полках именно индийские маринованные огурцы?

Дело в другом.

Как бы ни возмущались и не хорохорились торговые сети, привыкшие к определенным стандартам, как бы ни пытались совместно с отдельными представителями "дружественных стран-партнеров" торговать теми же "белорусскими креветками и авокадо", им все-таки пришлось переориентироваться. Да, это было с точки зрения истинно прогрессивных экономистов произведено не совсем "рыночными методами". О чем нам и напоминали неустанно любители французских сыров и балтийских шпрот. Ну, так и роль государства как регулятора даже в самых дистиллированных "рыночных демократиях" тоже никто не отменял. И сельское хозяйство в этих "образцовых рыночных демократиях" повсюду пользуется никем не скрываемой государственной поддержкой не только за счет финансов, но и за счет квотирования, что, по сути, и есть тот самый махровый протекционизм. В чем сейчас, кстати, весьма наглядно и на собственной шкуре убедились сельхозпроизводители соседней "прогрессивной" Украины, которых как бы "допустили на рынки ЕС".

Уборка пшеницы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СМИ: Россия возвращает себе статус житницы мира, пока Запад терпит убытки
А дальше все просто. Было бы странно вслед за сельхозпроизводством не подтянуться и "смежникам" — не только представителям сельскохозяйственного машиностроения, но и тем же переработчикам, например.

И вот именно поэтому резкий рост экспорта продукции российского сельскохозяйственного машиностроения не может не радовать. Но праздновать пока рано: рынки необъятны, а работы пока что еще непочатый край.

Комментировать
Мнение
Комментарии
6 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Василий Сапрыкинquake1211
quake1211, мне кажется при написании вы перепутали слово "Россия" (именно с большой буквы) и "европа" (именно с маленькой). толерантность с гастарбайтерами это у вас там в "це европе".
09:39
07.05.2018
ОтветитьНе отвечать
bigglenquake1211
quake1211, единственное, в чем преуспели навальныши, это в слюнявом визге на предоставленные цифры и факты.
09:40
07.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена