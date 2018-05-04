Илон Маск разработал супероружие, разрушающее мозг

Руслан Карманов
В мире прорывного хайтеха за последние дни появилась целая пачка новостей, касающихся великого инноватора современности Илона Маска и заслуживающих рассмотрения в комплексе. А именно:
— "Тесла" обвинена в краже наработок в области электрического тягача;подорожает до 150 с лишним миллионов долларов США.
Если вы приготовились к обсуждению денег — то нет, речь идет несколько о другом.
С деньгами-то как раз все просто — на этот случай у верующих в "магию хай-тека" есть заготовленные заклинания вида: "А ну и что, что убытки, — главное, что Маск нас двигает вперед. Он нас развивает, а мы сидим да наблюдаем, обновляя сайты с новостями про то, как он за нас самих нас продвигает. И вообще, это не убытки, а исключительно капвложения. Миллиард убытков — хорошо, этот миллиард в будущее вложен, без вариантов. Десять миллиардов — о, еще лучше, десять миллиардов в будущее вложено. И что с того, что ни один параметр итогового продукта не соответствует обещанному. Но ведь что-то же там работает — так? А значит, доделают. А значит, сидим и ждем. Мы привыкли обновлять ПО на планшете и телефоне, а значит, и у машин, самолетов, станков и реакторов все точно так же".
Эта защита поклонников Маска от реальности очень устойчива.
Но давайте отойдем от вопроса денег и поговорим про прорывы.
И тут оказывается что-то странное.
Черепица со встроенными фотоэлементами, вырабатывающая электричество и стоящая, по словам Маска, за квадратный метр дешевле обычной, так же перевернула мировую строительную отрасль. В том смысле, что этого переворота тоже никто не заметил. А ведь банальная замена обычной черепицы на такую — даже если не подключать к электросети — уже должна быть очевидной выгодой. Уникальные прорывные технологии уникальной черепицы и солнечные элементы с особенно высоким КПД — в том же состоянии, что и в предыдущих случаях.
Компания SpaceX, которая создавалась для удешевления запусков в космос и, предположительно, должна была продвигать "огромное число прорывных стартапов", тихо замяв вопросы про "а почем все же обходится шоу с посадкой ступеней и почему вы их производите в том же количестве, что и раньше, если действительно повторно используете те, которые вернули?", вышла на ценник в 150+ миллионов долларов США за запуск и работает на ниве бюджета НАСА. Стартовало все, напомню, с утверждения "возвращаемая ступень снизит ценник на запуски в разы, а то и на порядок", а также "частный космос уничтожит "Роскосмос".
Где прорывные технологии, которые должны были выглядеть как ощутимое, прорывное удешевление, — смотри выше.
…И вот что тут главное. Получается — если отбросить вопрос денег и не существующих в реальности прорывов — совершенно неприглядная картинка.
Легенда, в которой "святой белый человек несет нас, неразумных и априори неспособных к развитию, в светлый мир — поэтому давайте тихо сидеть и ждать, все равно мы не сравнимы с ним по возможностям", оказывается всего лишь одной из схем "навязанной беспомощности".
В каком-то смысле эта технология — супероружие. Она нужна, чтобы рядовой потребитель с восторженными глазами выключился из созидательного процесса и перешел в пассивно-ждущий. Все унавоживание дискурса мантрами "мы безнадежно отстали лет на 50-100" — это ковровая бомбардировка по тем, кто мог бы теоретически этот созидательный процесс осуществлять.
Эти несостоявшиеся созидатели переходят в состояние пассивного ожидания чуда, обрастая мифами вместо знаний и образуя секту верующих в некий виртуальный хай-тек, который все время вот-вот наступает, а по факту — наглухо прихвачен болтами к линии горизонта.
Речь не о том, что настенная батарейка, зарабатывающая деньги, — чушь. Это было понятно на моменте ее объявления. Речь о том, что есть люди, которые три года ее прождали и продолжают ждать. Потому что белый господин в пробковом шлеме в их сознании несет их, неразумных, к ослепительным вершинам прогресса — и надо лишь подождать еще немного.
Сотворенный же ими кумир в ответ на просьбу пояснить, почему же убытки все больше и больше, на прошедшей на днях пресс-конференции просто убежал от проблемы, сказав, что вопрос глупый и ему скучно, чем поставил многоточие в этой сложной (в первую очередь с моральной стороны) ситуации.
Британский математик по фамилии Додсон, более известный как Льюис Кэррол, в юмористической манере описал этот подход к реальности, используя вымышленные фигуры Безумного Шляпника и Мартовского Зайца, бесконечно пьющих чай за бесконечным столом. Этим героям хотелось обмануть время.
Время, однако, имело на это свою точку зрения.