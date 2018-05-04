Илон Маск разработал супероружие, разрушающее мозг

Руслан Карманов

В мире прорывного хайтеха за последние дни появилась целая пачка новостей, касающихся великого инноватора современности Илона Маска и заслуживающих рассмотрения в комплексе. А именно:

— рекордные убытки "Теслы";

— "Тесла" обвинена в краже наработок в области электрического тягача;

— запуск SpaceX для NASA подорожает до 150 с лишним миллионов долларов США.

Если вы приготовились к обсуждению денег — то нет, речь идет несколько о другом.

С деньгами-то как раз все просто — на этот случай у верующих в "магию хай-тека" есть заготовленные заклинания вида: "А ну и что, что убытки, — главное, что Маск нас двигает вперед. Он нас развивает, а мы сидим да наблюдаем, обновляя сайты с новостями про то, как он за нас самих нас продвигает. И вообще, это не убытки, а исключительно капвложения. Миллиард убытков — хорошо, этот миллиард в будущее вложен, без вариантов. Десять миллиардов — о, еще лучше, десять миллиардов в будущее вложено. И что с того, что ни один параметр итогового продукта не соответствует обещанному. Но ведь что-то же там работает — так? А значит, доделают. А значит, сидим и ждем. Мы привыкли обновлять ПО на планшете и телефоне, а значит, и у машин, самолетов, станков и реакторов все точно так же".

Эта защита поклонников Маска от реальности очень устойчива.

Но давайте отойдем от вопроса денег и поговорим про прорывы.

И тут оказывается что-то странное.

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Так, компания "Тесла" за скоро уж как полуторадесятилетнюю историю разработала примерно ноль прорывных технологий. Рост пробега у более новых Model S обеспечивается линейным ростом объема батарей — до той степени, что последняя весит почти 2,5 тонны — как микроавтобус. "Теслой" не создано ни батарей с превосходящими относительно имеющихся на рынке характеристиками (элементарно — батареи, которые при прочих равных условиях имеют хотя бы на десять процентов более высокую плотность хранения энергии, смели бы с рынка все другие производители электротранспорта), ни двигателей с хоть каким-то прорывным — черт с ним, с прорывным, хотя бы на измеримое число процентов лучшим параметром. Хоть одним. На данный момент о выпуске электрокаров или гибридов заявила масса производителей — от Jaguar до BMW, при этом все они показывают параметры не хуже, а то и лучше "Теслы". И ни один из них не базируется на технологиях, разработанных "Теслой", а также не покупает комплектующие у "Теслы". Патенты у "Теслы" есть, да вот загвоздка — от патентования затейливого дизайна отдельных деталей, отличающегося от других, самопроизвольно не образуется ни технологичность, ни прорыв в хай-теке. Патенты есть, спроса на них нет, и при разработке своего решения ни один автопроизводитель их не нарушает. Странная ситуация с точки зрения соответствия легенде, согласно которой "десять с лишним лет одиночный производитель двигает прогресс вперед, разрабатывая и создавая уникальное, штучное, прорывное". Если все убытки "Теслы" за это время — суть строго вложения в будущее, то где результаты? Можно ли купить патент на тесла-батарейки или тесла-движки, обладающие измеримыми, постоянно улучшающимися и прорывными характеристиками, — ну или хотя бы увидеть его?

Волшебная и наделавшая много шума тесловская "Гигафабрика", которая с 2016 года якобы начала производить продукцию объемом, равным "половине мирового объема батарей", сейчас, в середине 2018-го, тихо выпала из новостей (хотя в реальности выход на мировой рынок даже дополнительных пяти процентов объема батарей сильно бы его изменил). Ситуация с уникальными прорывными технологиями уникальных прорывных батарей — аналогичная "Тесле". Их нет.

Черепица со встроенными фотоэлементами, вырабатывающая электричество и стоящая, по словам Маска, за квадратный метр дешевле обычной, так же перевернула мировую строительную отрасль. В том смысле, что этого переворота тоже никто не заметил. А ведь банальная замена обычной черепицы на такую — даже если не подключать к электросети — уже должна быть очевидной выгодой. Уникальные прорывные технологии уникальной черепицы и солнечные элементы с особенно высоким КПД — в том же состоянии, что и в предыдущих случаях.

© AP Photo / ﻿Jeff Chiu Рабочие на заводе Tesla в Фримонте, Калифорния © AP Photo / ﻿Jeff Chiu Рабочие на заводе Tesla в Фримонте, Калифорния

© AP Photo / Damian Dovarganes Генеральный директор SpaceX Илон Маск © AP Photo / Damian Dovarganes Генеральный директор SpaceX Илон Маск

Ситуация с настенной батарейкой Powerwall (которая должна была и экономить электричество, и даже торговать им на бирже, покупая дешевую энергию ночью и продавая обратно в сеть дорогую днем, стоить три тысячи долларов и обеспечивать потребности индивидуального дома) также с момента объявления — конец апреля 2015-го, более трех лет тому назад — как-то затихла. Жаль: я лично любил читать на юмористических сайтах "про хай-тек" комментарии ребят, которые собирались продать родительскую квартиру, накупить батареек и лежать на диване, посмеиваясь и глядя в мобильное приложение, где на счет деньги капают. С прорывными технологиями относительно настенной батарейки — ситуация та же, что и выше.

Компания SpaceX, которая создавалась для удешевления запусков в космос и, предположительно, должна была продвигать "огромное число прорывных стартапов", тихо замяв вопросы про "а почем все же обходится шоу с посадкой ступеней и почему вы их производите в том же количестве, что и раньше, если действительно повторно используете те, которые вернули?", вышла на ценник в 150+ миллионов долларов США за запуск и работает на ниве бюджета НАСА. Стартовало все, напомню, с утверждения "возвращаемая ступень снизит ценник на запуски в разы, а то и на порядок", а также "частный космос уничтожит "Роскосмос".

Где прорывные технологии, которые должны были выглядеть как ощутимое, прорывное удешевление, — смотри выше.

Список можно продолжать и далее — от всемирного бесплатного гигабитного интернета до тоннелей для машин, где машины будут возить специальные тележки. Но и там, в прочих областях "маскономики", все так же — разве что обсуждение (с серьезными лицами) меню марсианской ракеты, ведущееся на специальных ресурсах, способно затронуть даже самые черствые сердца.

…И вот что тут главное. Получается — если отбросить вопрос денег и не существующих в реальности прорывов — совершенно неприглядная картинка.

Легенда, в которой "святой белый человек несет нас, неразумных и априори неспособных к развитию, в светлый мир — поэтому давайте тихо сидеть и ждать, все равно мы не сравнимы с ним по возможностям", оказывается всего лишь одной из схем "навязанной беспомощности".

© AP Photo / Refugio Ruiz Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса во время Международной астронавтической конференции в Мексике © AP Photo / Refugio Ruiz Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса во время Международной астронавтической конференции в Мексике

В каком-то смысле эта технология — супероружие. Она нужна, чтобы рядовой потребитель с восторженными глазами выключился из созидательного процесса и перешел в пассивно-ждущий. Все унавоживание дискурса мантрами "мы безнадежно отстали лет на 50-100" — это ковровая бомбардировка по тем, кто мог бы теоретически этот созидательный процесс осуществлять.

Мог бы, но зачем, если проще обновлять ленты новостей и следить за тем, какие чудеса постоянно творятся, успевай только охать.

Эти несостоявшиеся созидатели переходят в состояние пассивного ожидания чуда, обрастая мифами вместо знаний и образуя секту верующих в некий виртуальный хай-тек, который все время вот-вот наступает, а по факту — наглухо прихвачен болтами к линии горизонта.

Речь не о том, что настенная батарейка, зарабатывающая деньги, — чушь. Это было понятно на моменте ее объявления. Речь о том, что есть люди, которые три года ее прождали и продолжают ждать. Потому что белый господин в пробковом шлеме в их сознании несет их, неразумных, к ослепительным вершинам прогресса — и надо лишь подождать еще немного.

Сотворенный же ими кумир в ответ на просьбу пояснить, почему же убытки все больше и больше, на прошедшей на днях пресс-конференции просто убежал от проблемы, сказав, что вопрос глупый и ему скучно, чем поставил многоточие в этой сложной (в первую очередь с моральной стороны) ситуации.

Поставим его и мы.

Британский математик по фамилии Додсон, более известный как Льюис Кэррол, в юмористической манере описал этот подход к реальности, используя вымышленные фигуры Безумного Шляпника и Мартовского Зайца, бесконечно пьющих чай за бесконечным столом. Этим героям хотелось обмануть время.

Время, однако, имело на это свою точку зрения.