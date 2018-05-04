Китаю приказано победить Америку в "войне на удушение"

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Это не о России, это о Китае. Я рассказываю о выступлении главы китайского государства Си Цзиньпина во время очередной поездки по стране.
Впрочем, китайцы китайцами, но чем это не наши задачи — разве России не нужно вести битву, к примеру, за очищение дорог, лесов, пригородов от мусора и дымящихся свалок? Разве не пора устанавливать умные производства, которые не просто уничтожают отходы, а еще и делают это с прибылью?
В Китае борьба за чистую окружающую среду начиналась с воздуха, задымленного промышленными отходами. Очистить воздух требовали жители ведущих городов. И сейчас уже очевидно, что эта битва идет успешно, воздух в некоторых местах улучшается, то есть люди знают — победа возможна. Вдобавок нация приобрела что-то вроде экологического мышления и заинтересовалась реками и каналами, мусорными свалками. (Кстати, то же происходит в Индии — очищение большой страны, включая ее главные реки, стало одним из главных программных пунктов правительства Нарендры Моди. Есть его фотографии — премьер-министр с метлой чистит улицы.)выведено из нищеты 68 миллионов человек. Сейчас работают программы комплексного развития отдаленных деревень, где нищета в основном и сосредоточена, — нужны дороги, продажа продукции по интернету и многое другое. Здесь в успехе особых сомнений нет.
А третья задача формулируется загадочно — "предвидение и предотвращение крупных рисков". То есть умение быть заранее готовыми к очень большим неприятностям, которые еще вчера казались невероятными.
И мы даже знаем, о чем речь. Похоже, никто из высшего руководства страны не ожидал, что США запретят экспорт в Китай своих микросхем. Ведь это удар по американскому же производителю, да еще на невероятные суммы, 230 миллиардов долларов в год. Кто мог подумать, что Дональду Трампу не жалко владельцев и работников корпораций в (чересчур демократической, впрочем) Калифорнии, где эти чипы производят?
И вот сейчас битва за чиповую независимость началась всерьез. Собственно, этой теме была посвящена чуть ли не вся поездка Си Цзиньпина — он, в частности, выступал в городе Ухань, где производятся собственные китайские чипы и еще расположено самое большое в мире предприятие по оптоволокну (одно такое волокно проводит одновременно 6,75 миллиарда телефонных звонков).
Сказано главой государства там было следующее: независимость по части ключевых технологий будущего — вопрос выживания. Стране необходима возможность доминирования в промышленном развитии. Поэтому надо срочно локализовать всю элементную базу.
Например, в 1990-е годы японские стратеги решили, что полупроводники по всему миру находятся в упадке, так что не надо в них инвестировать, проще покупать в США. А стратеги из Южной Кореи пришли к противоположным выводам и инвестировали несколько лет в отрасль, которая и правда в глобальном масштабе находилась на спаде. Японские мыслители думали, что корейцы не смогут обогнать их даже за 15 лет. Но корейцы сделали это за десять лет и вышли в ряды мировых лидеров (речь идет скорее о технологическом уровне, чем об объемах производства).
Кстати, то же касается необходимости создания в Китае собственных операционных систем.
Здесь надо напомнить, что даже большие экономики не могут делать вообще все на своей территории, каких-то ресурсов все равно будет не хватать. Но очень большие экономики, подобные китайской, имеют хороший шанс свести зависимость к минимуму.
"Предвидение" означает вообще умение просчитать любые угрожающие ситуации. То есть страна должна уметь заранее защищаться от любых внешних попыток взять себя за горло.