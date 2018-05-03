Армения шагнула в неизвестность: какие проблемы могут быть у России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В первые дни майских праздников в сюжете "Кто станет премьер-министром Армении" произошло аж два крутых виража. Один можно было в принципе предугадать во время просмотра предыдущих апрельских серий: 1 мая депутаты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) отказались утвердить "народного премьер-министра" Никола Пашиняна настоящим премьером. Лишь один депутат из РПА проголосовал "по совести" за Пашиняна, в результате чего тот набрал лишь 45 голосов из 53 необходимых — не получив при этом даже изначально обещанных ему 47 голосов консолидированной оппозиции из числа трех остальных фракций, две из которых ("Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн") стали этой оппозицией только после отставки Сержа Саргсяна. Один депутат от "Дашнаков" тоже решил голосовать "по совести" — в этом случае против Пашиняна, — а другой депутат (от "Блока Царукяна") просто не пришел в парламент. Видимо, опять же по совести.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян разговаривает с лидером оппозиции в Армении Николом Пашиняном во время возобновившихся акций протеста в Ереване. 2 мая 2018 © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян разговаривает с лидером оппозиции в Армении Николом Пашиняном во время возобновившихся акций протеста в Ереване. 2 мая 2018

Аргументы партии власти были простыми и законными — пусть имя будущего премьера определит народ, но не на улицах, а на досрочных парламентских выборах. Пока же страной должен управлять технический премьер, назначенный партией, которая выиграла предыдущие выборы, то есть РПА.

Однако Пашиняна это не устроило — ему нужно кресло премьера здесь и сейчас, в ином случае, по словам самого "народного кандидата", произойдет реванш прежней власти, которая устроит фальсифицированные выборы и выиграет их. Поэтому он призвал своих сторонников начать всеобщую транспортную блокаду в стране до тех пор, пока парламент не проголосует "в соответствии с народной волей". То есть за него.

Второе голосование должно было пройти 8 мая, и если на нем снова не был бы избран премьер, то парламент распускался и назначались бы досрочные выборы. Техническим премьером оставался бы нынешний и.о. главы правительства Карен Карапетян. Так что, по сути, власти нужно было выдержать всего семь дней.

Однако она не продержалась и двух. Второй вираж состоялся вечером 2 мая, когда РПА заявила о капитуляции. Лидер ее фракции в парламенте Ваграм Багдасарян призвал прекратить блокаду и дал понять, что его фракция поддержит Пашиняна на выборах 8 мая. После чего Пашинян призвал сторонников временно прекратить акции протеста, отдохнуть и собраться на митинг 8-го числа. На случай, если власти решат их надуть.

С чем связана эта капитуляция правящей партии? По одним данным, власть и оппозиция достигли определенного компромисса, частью которого будет назначение Пашиняна премьером. По другим, никакого компромисса не было и республиканцы после суток блокады (а в стране даже встало железнодорожное сообщение) не увидели для себя никаких шансов на успешный эндшпиль. По третьим же, свое веское слово сказала Москва — в Кремле настойчиво посоветовали Сержу Саргсяну (который ушел с поста премьера, но еще контролирует РПА) прекратить хаос.

На протяжении кризиса Россия действительно молчала очень громко. С самого начала протестов российские власти не стали занимать ничью сторону в конфликте, назвав его "внутренним делом самих армян". Как пишет The Washington Post, Москва просто пожертвовала Саргсяном для того, чтобы сохранить Армению в своей зоне влияния.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018 © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018

В итоге в Армении сложилась новая реальность, которая должна быть как-то кодифицирована в соответствии с законом и правом. Оптимальным вариантом для Москвы (как, в общем-то, и для Еревана) стало бы назначение настоящего технического премьер-министра. Не представителя РПА, но кого-либо из числа уважаемых властью и оппозицией армян, чьей задачей была бы лишь подготовка страны к честным и прозрачным досрочным выборам без дальнейшего личного участия в них. А затем — формирование нового правительства на основании итогов голосования. Однако жажда власти "здесь и сейчас", которую демонстрирует Пашинян, спутала все карты. Политика понять можно: он осознает, что люди вышли на улицы не за него, а против Сержа Саргсяна. И если он сейчас не оседлает волну и не влетит на ней в кресло премьера, то через несколько месяцев его популярность резко упадет и выборы он может проиграть. Поэтому "народный кандидат" стремится до оглашения воли народа монетизировать свой рейтинг — и, судя по всему, ему это удается.

Насколько устроит Россию Пашинян в роли временного премьер-министра? И у оптимистов, и у скептиков есть свои аргументы.

Если исходить из риторики Пашиняна до этих протестов, то она была, конечно, антироссийской и антиевразийской. Политик выступал за выход из Евразийского союза и как минимум за ослабление связей с Россией. Да, сейчас он в прыжке переобулся: в своих многочисленных интервью Пашинян уверяет, что из ОДКБ и Евразийского союза выходить не собирается, а лишь хочет "усилить позиции Армении" в этих организациях. Оптимисты склонны ему верить, ведь, по их мнению, после прихода к власти он вынужден будет учитывать реальность. А она такова, что альтернатив тесному союзу с Россией у Армении нет — как минимум потому, что лишь Москва способна гарантировать безопасность страны и статус-кво в карабахском вопросе. Кое-кто из оптимистов даже уверяет, что на самом деле Пашинян не русофоб — он лишь подгонял свою риторику под официальную линию партии "Елк" (в переводе "Выход" — понятно откуда), в которой состоял.

Пессимисты же советуют посмотреть на пример другого проевропейски настроенного кавказского лидера — Михаила Саакашвили. Тот тоже после "революции роз" обещал сохранять хорошие отношения с Россией, но слово свое, мягко говоря, не сдержал. Да, можно сказать, что армянское общество более пророссийски настроено, чем грузинское, и не позволит Пашиняну развернуть страну спиной к России и лицом к гибели. Однако полагаться на здравый смысл населения опасно — особенно в нынешний век технологий по промывке мозгов (см. Украину или Молдавию). Пашинян опирается на молодежь, антироссийские настроения среди которой с каждым месяцем растут — во многом благодаря западному информационному влиянию и пропаганде местных националистов, обвиняющих Кремль во всех неудачах Армении и требующих от МИД и АП защищать армянские интересы в мире в ущерб российским.

Что же касается перспектив внутренней политики Пашиняна на посту технического премьера, то тут тоже множество рисков и возможностей. С одной стороны, у него будет огромный кредит доверия и инструменты для излечения Армении от системных болезней — запредельной коррупции и монополизации экономики. Оппозиционер уже обещает заняться этим сразу после прихода к власти. По его словам, уже на следующий день "в стране не будет экономической монополии". Однако, с другой стороны — будет ли он выполнять свои обещания? Вряд ли, ведь, во-первых, коррупционеров и олигархов нельзя просто перестрелять, а во-вторых, как можно бороться с теми, кто привел его к власти? Например, с одним из крупнейших олигархов Гагиком Царукяном, без голосов которого Пашиняну не избраться и с которым, вероятно, уже заключены закулисные соглашения.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Участники митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018 © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Участники митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018

Проблема Пашиняна тут в том, что у него нет полного премьерского срока для реализации своих обещаний. Ему потребуются конкретные результаты на посту премьера в считаные месяцы или даже недели, дабы с ними выйти на досрочные выборы. И это становится проблемой, поскольку вместо столь сложной борьбы с коррупцией популист Пашинян может для сиюминутного поднятия рейтинга начудить на внешнеполитическом поле. Например, признать независимость Нагорного Карабаха, открыть Степанакертский аэропорт или предпринять иные действия, которые приведут к резкой эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Тем самым он может создать России множество проблем, которые придется решать на фоне колоссальной занятости Москвы на других участках. Серж Саргсян, может, и не "борол коррупцию", но во внешнеполитическом плане вел себя абсолютно реалистично и адекватно. Хватит ли такой адекватности у Пашиняна — покажет его премьерство.