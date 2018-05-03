РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Армения шагнула в неизвестность: какие проблемы могут быть у России

Сюжет:
Ситуация в Армении (408)
08:0003.05.2018
(обновлено: 10:52 03.05.2018)
2536632
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна перекрывают автодорогу в районе площади Республики. Архивное фотоСторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна перекрывают автодорогу в районе площади Республики. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В первые дни майских праздников в сюжете "Кто станет премьер-министром Армении" произошло аж два крутых виража. Один можно было в принципе предугадать во время просмотра предыдущих апрельских серий: 1 мая депутаты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) отказались утвердить "народного премьер-министра" Никола Пашиняна настоящим премьером. Лишь один депутат из РПА проголосовал "по совести" за Пашиняна, в результате чего тот набрал лишь 45 голосов из 53 необходимых — не получив при этом даже изначально обещанных ему 47 голосов консолидированной оппозиции из числа трех остальных фракций, две из которых ("Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн") стали этой оппозицией только после отставки Сержа Саргсяна. Один депутат от "Дашнаков" тоже решил голосовать "по совести" — в этом случае против Пашиняна, — а другой депутат (от "Блока Царукяна") просто не пришел в парламент. Видимо, опять же по совести.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЗаместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян разговаривает с лидером оппозиции в Армении Николом Пашиняном во время возобновившихся акций протеста в Ереване. 2 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян разговаривает с лидером оппозиции в Армении Николом Пашиняном во время возобновившихся акций протеста в Ереване. 2 мая 2018

Аргументы партии власти были простыми и законными — пусть имя будущего премьера определит народ, но не на улицах, а на досрочных парламентских выборах. Пока же страной должен управлять технический премьер, назначенный партией, которая выиграла предыдущие выборы, то есть РПА.

Однако Пашиняна это не устроило — ему нужно кресло премьера здесь и сейчас, в ином случае, по словам самого "народного кандидата", произойдет реванш прежней власти, которая устроит фальсифицированные выборы и выиграет их. Поэтому он призвал своих сторонников начать всеобщую транспортную блокаду в стране до тех пор, пока парламент не проголосует "в соответствии с народной волей". То есть за него.

Второе голосование должно было пройти 8 мая, и если на нем снова не был бы избран премьер, то парламент распускался и назначались бы досрочные выборы. Техническим премьером оставался бы нынешний и.о. главы правительства Карен Карапетян. Так что, по сути, власти нужно было выдержать всего семь дней.

Однако она не продержалась и двух. Второй вираж состоялся вечером 2 мая, когда РПА заявила о капитуляции. Лидер ее фракции в парламенте Ваграм Багдасарян призвал прекратить блокаду и дал понять, что его фракция поддержит Пашиняна на выборах 8 мая. После чего Пашинян призвал сторонников временно прекратить акции протеста, отдохнуть и собраться на митинг 8-го числа. На случай, если власти решат их надуть.

Сторонники армянской оппозиции блокируют дорогу в аэропорт
© AP Photo / Sergei Grits
В Армении назрела угроза поставкам продовольствия
С чем связана эта капитуляция правящей партии? По одним данным, власть и оппозиция достигли определенного компромисса, частью которого будет назначение Пашиняна премьером. По другим, никакого компромисса не было и республиканцы после суток блокады (а в стране даже встало железнодорожное сообщение) не увидели для себя никаких шансов на успешный эндшпиль. По третьим же, свое веское слово сказала Москва — в Кремле настойчиво посоветовали Сержу Саргсяну (который ушел с поста премьера, но еще контролирует РПА) прекратить хаос.

На протяжении кризиса Россия действительно молчала очень громко. С самого начала протестов российские власти не стали занимать ничью сторону в конфликте, назвав его "внутренним делом самих армян". Как пишет The Washington Post, Москва просто пожертвовала Саргсяном для того, чтобы сохранить Армению в своей зоне влияния.

Сотрудники полиции у здания министерства образования в Ереване, Армения. 2 мая 2018
© Sputnik / Ashot Safaryan
В Ереване протестующие заблокировали входы в несколько министерств
В итоге в Армении сложилась новая реальность, которая должна быть как-то кодифицирована в соответствии с законом и правом. Оптимальным вариантом для Москвы (как, в общем-то, и для Еревана) стало бы назначение настоящего технического премьер-министра. Не представителя РПА, но кого-либо из числа уважаемых властью и оппозицией армян, чьей задачей была бы лишь подготовка страны к честным и прозрачным досрочным выборам без дальнейшего личного участия в них. А затем — формирование нового правительства на основании итогов голосования. Однако жажда власти "здесь и сейчас", которую демонстрирует Пашинян, спутала все карты. Политика понять можно: он осознает, что люди вышли на улицы не за него, а против Сержа Саргсяна. И если он сейчас не оседлает волну и не влетит на ней в кресло премьера, то через несколько месяцев его популярность резко упадет и выборы он может проиграть. Поэтому "народный кандидат" стремится до оглашения воли народа монетизировать свой рейтинг — и, судя по всему, ему это удается.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018

Насколько устроит Россию Пашинян в роли временного премьер-министра? И у оптимистов, и у скептиков есть свои аргументы.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Спикер парламента Армении покинул заседание во время речи Пашиняна
Если исходить из риторики Пашиняна до этих протестов, то она была, конечно, антироссийской и антиевразийской. Политик выступал за выход из Евразийского союза и как минимум за ослабление связей с Россией. Да, сейчас он в прыжке переобулся: в своих многочисленных интервью Пашинян уверяет, что из ОДКБ и Евразийского союза выходить не собирается, а лишь хочет "усилить позиции Армении" в этих организациях. Оптимисты склонны ему верить, ведь, по их мнению, после прихода к власти он вынужден будет учитывать реальность. А она такова, что альтернатив тесному союзу с Россией у Армении нет — как минимум потому, что лишь Москва способна гарантировать безопасность страны и статус-кво в карабахском вопросе. Кое-кто из оптимистов даже уверяет, что на самом деле Пашинян не русофоб — он лишь подгонял свою риторику под официальную линию партии "Елк" (в переводе "Выход" — понятно откуда), в которой состоял.

Лидер протестного движения Никол Пашинян. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
В Армении рассказали, как пройдут выборы премьер-министра
Пессимисты же советуют посмотреть на пример другого проевропейски настроенного кавказского лидера — Михаила Саакашвили. Тот тоже после "революции роз" обещал сохранять хорошие отношения с Россией, но слово свое, мягко говоря, не сдержал. Да, можно сказать, что армянское общество более пророссийски настроено, чем грузинское, и не позволит Пашиняну развернуть страну спиной к России и лицом к гибели. Однако полагаться на здравый смысл населения опасно — особенно в нынешний век технологий по промывке мозгов (см. Украину или Молдавию). Пашинян опирается на молодежь, антироссийские настроения среди которой с каждым месяцем растут — во многом благодаря западному информационному влиянию и пропаганде местных националистов, обвиняющих Кремль во всех неудачах Армении и требующих от МИД и АП защищать армянские интересы в мире в ущерб российским.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян
© Sputnik / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
США заявили о готовности работать с новым правительством Армении
Что же касается перспектив внутренней политики Пашиняна на посту технического премьера, то тут тоже множество рисков и возможностей. С одной стороны, у него будет огромный кредит доверия и инструменты для излечения Армении от системных болезней — запредельной коррупции и монополизации экономики. Оппозиционер уже обещает заняться этим сразу после прихода к власти. По его словам, уже на следующий день "в стране не будет экономической монополии". Однако, с другой стороны — будет ли он выполнять свои обещания? Вряд ли, ведь, во-первых, коррупционеров и олигархов нельзя просто перестрелять, а во-вторых, как можно бороться с теми, кто привел его к власти? Например, с одним из крупнейших олигархов Гагиком Царукяном, без голосов которого Пашиняну не избраться и с которым, вероятно, уже заключены закулисные соглашения.

Лидер оппозиционного движения Мой шаг Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Будущее Армении: Пашинян назвал приоритеты политики и заручился поддержкой
Проблема Пашиняна тут в том, что у него нет полного премьерского срока для реализации своих обещаний. Ему потребуются конкретные результаты на посту премьера в считаные месяцы или даже недели, дабы с ними выйти на досрочные выборы. И это становится проблемой, поскольку вместо столь сложной борьбы с коррупцией популист Пашинян может для сиюминутного поднятия рейтинга начудить на внешнеполитическом поле. Например, признать независимость Нагорного Карабаха, открыть Степанакертский аэропорт или предпринять иные действия, которые приведут к резкой эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Тем самым он может создать России множество проблем, которые придется решать на фоне колоссальной занятости Москвы на других участках. Серж Саргсян, может, и не "борол коррупцию", но во внешнеполитическом плане вел себя абсолютно реалистично и адекватно. Хватит ли такой адекватности у Пашиняна — покажет его премьерство.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Участники митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018
Комментировать
Мнение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
wiking7000
аргументы одни. напрыгавшись на площадях и оставшись впоследствии без работы, для России опасность одна - очередные гастарбайтеры из Армении...
11:35
03.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена