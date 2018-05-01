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"Комплекс младшего брата". Как Луганск относится к идее объединения с ДНР

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (2)
08:0001.05.2018
(обновлено: 08:10 01.05.2018)
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПерейти в фотобанкВид на монумент при въезде в cтаницу ЛуганскуюВид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую
© РИА Новости / Олеся Потапова
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Владимир Корнилов, для РИА Новости

Мятежные самопровозглашенные республики Донбасса — и Донецкая, и Луганская (ДНР и ЛНР) — готовятся к торжествам, посвященным их четырехлетней годовщине. Обе прошли путь борьбы на фронтах, у них общие задачи, один противник и одинаковое видение будущего. И многие сторонние наблюдатели не понимают, почему при такой близости ДНР и ЛНР не объединяются в одно государство.

Митинг, посвященный годовщине образования Донецко-Криворожской республики. 2017 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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До недавнего времени на границе даже действовала таможня. Граждане обеих республик приветствовали решение руководителей ДНР и ЛНР отказаться хотя бы от нее. Я пересек границу и могу подтвердить: никто багажники не досматривал, таможенные декларации заполнять не заставлял. Да и в паспорт не заглядывали. Как мне сказали в ЛНР, это действительно значительное облегчение. Хотя некоторые ограничения на провоз товаров не сняты, а большегрузные автомобили по-прежнему проходят таможенный досмотр.

Может, это "первая ласточка" грядущего политического объединения? Не так все просто. На конференции "Генезис идентичности народа Донбасса", состоявшейся на прошлой неделе в Луганске, велись серьезные дискуссии на эту тему между самими луганчанами.

Так, глава Народного совета (парламента) ЛНР Денис Мирошниченко в интервью РИА Новости сказал, что вопрос объединения должен решать народ: "Если люди выйдут на улицы, как в 2014 году, за то, чтобы мы объединялись (вне зависимости от того, будет ли столица в Луганске или в Донецке. — Прим. ред.), все будет ясно. А сейчас нет смысла решать за народ. Как показывает история, это бесперспективно. Вот Киев попытался определить судьбу Донбасса за нас, а народ Донбасса поступил по-своему".

Глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Категорическим противником объединения республик на данном этапе выступает Родион Мирошник, официальный представитель ЛНР на минских переговорах. Он считает, что это будет скорее "поглощением Луганска дончанами". "Проблема в том, что если Луганск потеряет административный статус, то он сразу станет Перевальском (город районного значения в Луганской области. — Прим. ред.) в лучшем случае. То есть статус понизится в три раза <…> В нашем варианте это может быть только объединение путем поглощения. Я не сторонник того, чтобы нас кто-то поглощал", — объяснил он свою позицию.

Мирошник приводит несколько аргументов, включая и соображения, напрямую связанные с минскими переговорами: "Когда мы на переговорах вдвоем, это гораздо приятнее. Если есть две юридически оформленные структуры, отстаивающие единую позицию, переговоры проходят легче".

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров признает, что ситуация двоякая: "С одной стороны, все прекрасно понимают, что Донбасс един. С другой стороны, есть и некоторые вопросы, которые нельзя игнорировать. Луганск осознает, что объединение даст ему больше минусов, чем плюсов. Например, мы потеряем республиканский статус и получим областной, а то и районный. Кроме того, есть определенная боязнь: Донецк сильнее и богаче, в нем людей в два раза больше, чем в Луганске. Наложила свой отпечаток память о наследии Партии регионов и правлении Януковича. У нас есть определенный комплекс младшего брата".

А вот еще один деятель ЛНР, атаман Верного казачества Алексей Селиванов выступает против разделения республик: "Я думаю, ЛНР и ДНР уверенно идут к объединению. Во всяком случае, так неоднократно заявлял глава ЛНР Пасечник. Нельзя допускать расхождения. Если существуют разные законы, их нужно унифицировать. Нам не надо новых Украин, новых идентичностей, новых народов. Пришло время собирать камни и собирать всех к единому знаменателю".

Я попытался выяснить позицию по этому вопросу молодых луганских активистов, пришедших на встречу с участниками конференции. Мнения также разделились примерно поровну. В ходе некоего "брейн-сторминга", проведенного молодежью, звучали такие соображения: "Соперничество между Луганском и Донецком может напоминать холодную войну", "Если мы объединимся, нам легче будет достичь единой цели".

А вот Алина Сливина, студентка Луганского университета имени Даля, горячо доказывала ненужность объединения: "Между нами будет чисто экономическая конкуренция, и в этом нет ничего плохого. Я за то, чтобы сохранились две республики. Объединение понизит статус города, в котором я выросла".

Помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Однако, когда я задал ей вопрос "А если столица объединенного Донбасса будет в Луганске?", Алина внезапно согласилась на такой вариант: "Это рациональное предложение, потому что Луганск находится ближе к границе России, в которую все мы стремимся. Это более логично".

Луганчане (причем на совершенно разных уровнях) в идее объединения ДНР и ЛНР больше всего боятся понижения статуса. И вспоминают тяжелые времена фактического захвата луганского бизнеса "донецкими" — так называли здесь команду Януковича. То, что этим "донецким" давно уже не рады и в самом Донецке, луганчан не успокаивает.

"Не думаю, что эту идею подхватят массы", — говорит Глеб Бобров. Но считает, что в случае объединения двух республик "наиболее адекватной формой" будет конфедерация между ДНР и ЛНР.

В чем сходятся практически все, так это в согласии объединяться с Донецком в рамках российского государства. "Даже несмотря на сегодняшнюю свою официальную должность, я считаю, что в будущем в любом случае Луганская народная республика — это неотъемлемая часть России", — заявил в интервью РИА Новости спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Говоря о "крымском сценарии" для Донбасса, все луганчане тут же забывают о статусе своего города или неких "комплексах". Но я не встретил ни одного, кто бы верил в возможность осуществления этого сценария в ближайшей перспективе. Живя единой мечтой, граждане непризнанной Луганской республики в основном остаются реалистами.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Boris Sirob
Вот такой у Мирошниченко интересный подход: Донецк "поглотит", а Россия - нет? :)
С Донецком объединиться на равных правах как две республики - это ж невозможно, а войти в состав РФ - прям хоть завтра можно :)
Ох уж эти лукавые борцы за "назависимость" :)
08:26
01.05.2018
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