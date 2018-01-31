ДНР и ЛНР планируют создать единое таможенное пространство

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписали протокол о намерении создать между ДНР и ЛНР единое таможенное пространство.

"Тридцать первого января глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях создания единого таможенного пространства между Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой", — сообщается на официальном сайте ДНР.

Как отметил Захарченко, подписание документа — это новый этап развития республик. "Сегодня мы подписали не только протокол о намерениях, который позволит в будущем убрать наши таможенные границы, но и подписали соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок", — приводит его слова официальный сайт ДНР.

"Подписание этих документов – это сближение наших республик. Делить нам нечего: у нас один народ, одна земля, одна задача. Поэтому подписание данных документов будет очень полезно для нашей экономики, нашего взаимодействия, в том числе политического, конечно, поддержания социальной стабильности в наших республиках", — сказал Пасечник.