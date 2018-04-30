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Пожизненное не должно быть понарошку: к освобождению убийцы

08:0030.04.2018
227693
© Depositphotos / cunaplusТюремная камера. Архивное фотоТюремная камера. Архивное фото
© Depositphotos / cunaplus

Максим Соколов, для РИА Новости

На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
Отсюда только один выход — смерть: самые суровые колонии России
В связи со ставшим известным обществу освобождением Анвара Мусалимова, преступника-рецидивиста, убившего и расчленившего своего благодетеля, давшего ему кров, возник вопрос: действительно ли пожизненное заключение, назначаемое взамен смертной казни, является безысходным? Или "пожизненное" лишь фигура речи, и приговоренный к такой каре может выйти на свободу?

Если верить начальнику Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майору Вединяпину, то скорее последнее: "За время существования исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы было освобождено пять осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы". Вообще же, "сегодня в исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы содержатся 267 человек, у которых наступило право на условно-досрочное освобождение (УДО). Из 267 осужденных, которые уже могут воспользоваться таким правом, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении 56 человек". Правда, все получили отказ, но в принципе такая юридическая возможность имеется.

Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области во время прогулки
© РИА Новости / Максим Блинов
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Причем важно подчеркнуть, что речь не идет о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, об исправлении судебной ошибки. В этом случае мало кто стал бы возражать. Как раз один из сильных доводов, которым пользуются аболиционисты (противники смертной казни), заключается в том, что в случае применения высшей меры наказания судебную ошибку (а не ошибается только Божий суд) исправить невозможно. Смертная казнь — необратимый процесс. В случае же замены на тюремное заключение ошибку возможно исправить.

Но сами тюремщики указывают, что дело в другом: "Основанием для возвращения их на свободу стали соответствующие судебные решения, продиктованные стремлением к гуманизации уголовных наказаний".

Конечно, крепка тюрьма — да черт ей рад, а равно гуманизация свята для меня, я немею перед гуманизацией. Тем не менее есть некоторая проблема.

Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
"Бешеные псы": самые жестокие преступники современности
Принципы аболиционизма были изложены два с половиной века назад итальянским маркизом Беккариа, опубликовавшим в 1764 году книгу "О преступлениях и наказаниях", основные положения этой книги вошли в "Наказ" Екатерины Второй 1767 года (то есть спустя всего три года, восприимчивая скорость поразительна не то что для XVIII века, но даже и для двадцать первого). И маркиз, и императрица считали: "Опыты свидетельствуют, что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими. Если я докажу, что в обыкновенном состоянии общества смерть гражданина ни полезна, ни нужна, то я преодолею восстающих против человечества". Все так, но далее объяснялось, что в смысле острастки и назидания безысходное заточение действеннее, нежели смертная казнь: "Смерть злодея слабее может воздержать беззакония, нежели долговременный и непрерывно пребывающий пример человека, лишенного своей свободы для того, чтобы наградить работою своею, чрез всю его жизнь продолжающеюся, вред, им сделанный обществу". Так писала матушка-царица, а просветитель Беккариа писал круче: "Не страшное, но мимолетное зрелище смертной казни злостных рецидивистов представляется наиболее действенным средством удержания людей от преступлений, а постоянный и исполненный тяжких страданий пример, когда человек, лишенный свободы и превращенный в подобие рабочего скота, возмещает своим каторжным трудом ущерб, нанесенный им обществу". Про УДО и гуманизацию ничего не сообщалось, недвусмысленно предполагалось, что освободить такого преступника может только смерть.

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор, США. Архивное фото
© AP Photo / Kiichiro Sato
В США придумали новый способ казни
Можно, конечно, объяснить, что время тогда было трудное, середина XVIII века. Как писал Солженицын, "а как же было им круче повернуть вопреки общественным представлениям? а может, и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него не погасло, весь этот комплекс избирал бы для себя по доброй воле, да мы по гуманности ему не предлагаем?".

Может быть, и так, но вряд ли стоит строить иллюзии касательно нынешних общественных представлений, причем не только в России. Если произвести объективный социологический зондаж, выяснится, что аболиционисты во всех странах оказываются в меньшинстве, от возвращения смертной казни удерживает не народное мнение, а только воля законодателя. Но чтобы нынешний статус-кво был устойчивым, одной воли недостаточно, нужен общественный компромисс, и он есть.

Осужденные ИК-2 ГУФСИН по Новосибирской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"В тюрьме сидеть недешево". Заключенный — о жизни и заработках на зоне
Если говорить о возмездии, то безысходное заточение для этого вполне годится. "Черный дельфин" и "Белый лебедь" — места крайне скучные. Если же требовать талиона, то есть возмездия "око за око, зуб за зуб", тогда надо вводить не просто смертную казнь, а смертную казнь квалифицированную, чтобы преступник испытал перед смертью все муки, которые довелось испытать его жертве. Таких требований вроде бы пока нет. Если же говорить о предупреждении, как общем (чтобы другим неповадно было), так и частном (чтобы лишить данного человека возможности вредить впредь), то бессрочное лишение свободы эту функцию вполне выполняет.

Исправительная колония в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Меня будто стерли". Есть ли жизнь после тюрьмы
Но с одним только уточнением. Безысходное заточение должно быть и вправду безысходным. Если преступнику, совершившему убийство при отягчающих обстоятельствах (простое убийство карается только лишением свободы на срок до 15 лет), как то: нескольких человек, с особенной жестокостью, с малолетними жертвами и так далее, сперва назначается пожизненное, а потом он выходит на свободу, люди будут склонны требовать радикального решения в виде смертной казни — тогда уж точно не выйдет. В этом смысле хоть маркиз с императрицей, хоть сегодняшнее общественное мнение единомысленны — злодей должен провести в тюрьме весь остаток своих дней. УДО для преступников, совершивших квалифицированное убийство и за то приговоренных к пожизненному заключению, разрушает этот общественный компромисс, что совсем нежелательно.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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janin2919
Опыты свидетельствуют, что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими ....

А почему казнь должна была делать людей лучше ? Казнь это ликвидация сорняков . Как могут стать сорняки хорошими если их не пропалывать ? При отсутствии соответствующей обработки будет проходить эволюционное развитие сорняков . Сорняки станут более изощренными , избранными , цивилизованными , изобретательными вон как тот европейский подводник - изобретатель ...
Вот пусть в Европе их итальянские и другие селекционеры и выращивают ....
09:31
30.04.2018
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