Почему Telegram поиздевался над российской элитой

Ирина Алкснис
У человеческой натуры есть характерная особенность — склонность распространять свое видение ситуации на окружающих, когда ты искренне уверен, что твоя картина мира отражает объективную реальность, а волнующие тебя проблемы столь же актуальны и для остальных.
Забавно то, что в эту ловушку эгоцентричности мировосприятия регулярно попадают не только бабушки, обсуждающие соседей и мировые проблемы на лавочке перед подъездом, но и современные продвинутые граждане, чей жизненный опыт, казалось, должен был предотвратить их впадение в это заблуждение.
Последние дни дали очередной наглядный пример этому феномену.
Реальность оказалась куда прозаичнее.
ВЦИОМ опубликовал свое очередное исследование, в котором представил мнение российской интернет-аудитории по поводу блокировки мессенджера. Согласно ему, сохранение доступа к Telegram считают важным менее четверти (24 процента) интернет-пользователей, 64 процента придерживаются прямо противоположного мнения, а 12 процентов затрудняются с ответом.
Таким образом, происходящее вокруг запрета мессенджера — не масштабное общественное движение, как кажется заинтересованным гражданам, а хайп весьма узкой социальной группы, которая ошибочно перенесла свое видение проблемы на все российское общество.
Тем не менее это ставит на повестку вопрос: а почему, собственно, блокировка Telegram не стала заметным событием для большинства россиян, почему не вызвала недовольства, сопротивления или хотя бы глухого ропота в обществе?
Следуя ему, пользователями Telegram являются только 12 процентов интернет-аудитории России. Этот мессенджер занимает предпоследнее место по популярности, обходя только незабвенную "аську" (ICQ), и не может сравниться с "Вотсапом", "Вайбером" и "Скайпом", которыми пользуются соответственно 59, 45 и 41 процент российских "интернетчиков".
В результате для рядового российского пользователя ситуация выглядит достаточно просто.
Во-первых, любые аргументы о функциональной уникальности Telegram натыкаются на пожимание плечами, поскольку возможности, предоставляемые другими мессенджерами, которыми он пользуется, полностью удовлетворяют его нужды.
Зато аргументы, что российскому государству нельзя делать то, чем уже давно и активно занимаются США и другие западные страны, вполне способны вызвать обратную реакцию в обществе, включая твердую поддержку требований Роскомнадзора к Telegram. Что, собственно, опрос ВЦИОМ и показал.
Во всей этой истории есть еще один — откровенно анекдотичный — аспект.
Неслучайно, что именно со стороны этих пользователей (причем вне зависимости от политических убеждений) высказывалось основное недовольство по поводу блокировки мессенджера.
Тем удивительнее оказалась акция, организованная Telegram в свою защиту. В прошедшее воскресенье всем несогласным с блокировкой предлагалось в 19:00 запустить из окна бумажный самолетик. Фактически это полная калька эпизода из российского комиксового фильма "Майор Гром: чумной доктор", который выйдет в этом году.
Однако в реальности дело скорее в ином.
Согласно все тому же опросу ВЦИОМ, главный защитник Telegram — как раз самая молодая часть общества. В возрастной группе от 18 до 24 лет о важности сохранения мессенджера доступным для российской аудитории заявила самая большая доля опрошенных — 45 процентов.
Соответственно, акция, предложенная Telegram, была таргетирована абсолютно точно. Мессенджер и его создатель прекрасно осознают, кто их главная аудитория, к кому они должны обращаться и на кого опираться.
Что касается солидных и высокопоставленных людей, то они в очередной раз за последние годы столкнулись с не самой приятной для себя реальностью, в которой они далеко не столь влиятельны и важны, как им кажется.
В том числе в глазах Павла Дурова.