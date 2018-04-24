Москва, Пекин и Дели: перезагрузка альянса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И после подписания Плана консультаций между МИД России и МИД Китая, Пекин, 23 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И после подписания Плана консультаций между МИД России и МИД Китая, Пекин, 23 апреля 2018

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Нет, не российско-китайская встреча на уровне министров иностранных дел в Пекине стала сенсацией. Была — там же, в тот же день — другая встреча, тоже на уровне министров, но уже китайско-индийская. И вот здесь неожиданностей оказалось сколько угодно. Причем хороших.

Чуть меньше года назад некоторые ждали, что Индия и Китай увязнут в пограничном конфликте в Гималаях и рассорятся навсегда, развалив этим всю российскую внешнюю политику на азиатском направлении. Но нынешнее сползание мира в конфликтную зону эту проблему решило — при этом самым благоприятным для России образом.

Между Индией и Китаем будет внеочередная встреча на высшем уровне — по сути, восстановление отношений.

Речь о прошедших в китайской столице во вторник заседаниях глав военных и внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества. Формально они намечали сценарий саммита ШОС (в портовом китайском городе Циндао 9-10 июня) и общий тон политических заявлений, которые будут там сделаны. Итоги всех мероприятий — тема для отдельного разговора.

Но, что важно, здесь мы видим первую многостороннюю международную встречу после того, как на две страны ШОС, Россию и Китай было совершено экономическое (оно же — санкционное) нападение нынешней весной. Так что перед нами вопрос, в сущности говоря, о том, кто в мире — на стороне России (и Китая) в условиях начала торговой войны, а на самом деле войны за передел всей мировой экономической и политической системы. Здесь вопрос о наших союзниках и партнерах. Как видим, не пустяковый.

Заседания всей ШОС (восемь государств) прошли успешно. Накануне были отдельные встречи приехавших в Пекин министров с китайскими коллегами. С министром иностранных дел Китая Ван И беседовал Сергей Лавров, и были сделаны очень ясные заявления на предельно жестком (для дипломатов) языке.

© Фото : cтраница МИД РФ в Twitter Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министра иностранных дел Китая Ван И во время переговоров в Пекине. 23 апреля 2018 © Фото : cтраница МИД РФ в Twitter Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министра иностранных дел Китая Ван И во время переговоров в Пекине. 23 апреля 2018

А именно, словами Лаврова, "с обеих сторон дана крайне негативная оценка ракетной атаке США и их союзников по территории Сирии как грубейшего нарушения международного права". Есть и такие заявления: "Предпринимаются попытки вершить суд, следствие, выносить приговоры за пределами Устава ООН. Это неприемлемо. Мы об этом четко сказали вместе с КНР в Совете Безопасности". И, наконец, подтверждается "беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений".

Но в том, что касается позиции Москвы и Пекина, все стало ясно уже после недавнего приезда в Москву того же Ван И, да еще и вместе с министром обороны Вэем Фэнхэ. Хотя нынешние заявления России и Китая звучат заметно жестче, чем тогда. А что вы хотели — напасть одновременно на обе страны с целым комплектом санкций и ограничений, но чтобы они не договорились давать отпор совместно?

А вот Индия и КНР — это другая и великолепная история.

Итак, будет саммит Си Цзиньпина и Нарендры Моди в городе Ухань 27-28 апреля. Цель (словами Ван И) — вынести "стратегическое суждение" о происходящем в мире, чтобы две страны "поставили новые цели и открыли новые перспективы". Индийские источники говорят, что задача встречи — выработать программу совместной работы на 15 лет вперед.

И потом, после Ухани, лидеры встретятся снова — на саммите ШОС в Циндао, где, как уже договорились, помогут ШОС играть более конструктивную роль в мире.

Кстати, Индия и Пакистан вступили в ШОС лишь в прошлом году — и тут между Пекином и Дели случился тот самый пограничный инцидент. Но разговор идет не только об этой организации, чья сфера деятельности — не весь мир, а лишь Центральная Азия.

Давайте посмотрим на смысл происходящего. Начинается драка, которая может развалить все союзы, объединения, проекты прежней эпохи. Может впасть в паралич даже ООН. Под угрозой все тихоокеанские и прочие азиатские структуры сотрудничества — АТЭС, например. Или Всемирная торговая организация с ее правилами и процедурами. ШОС или БРИКС и подавно на линии огня, понятно, кто и как постарается растащить их на куски.

А тут такая удобная ситуация — неурегулированный давний пограничный конфликт двух ближайших друзей России. И по совместительству двух ведущих незападных экономик мира, претендентов на роль новых глобальных лидеров.

© AP Photo / Thein Zaw Китайский мир состоялся

Да что там старый конфликт — любой западный стратег наизусть знает все подробности новой ситуации, когда два растущих гиганта, Китай и Индия, начинают ощущать острые локти друг друга в Индийском океане и Южно-Китайском море. Вот этот вопрос не искусственный (как принадлежность безжизненных ледников в Гималаях, из-за которых два гиганта дошли до грани войны в прошлом году). Это очень даже естественный вопрос — сферы влияния, рынки сбыта в глобальном масштабе. Будущее планеты, по сути.

В частности, хорошо известно, что Нарендре Моди не понравились планы Пекина по развитию евразийской инфраструктуры ("Один пояс — один путь"), поскольку в них задействован стратегический противник Индии, но друг Китая — Пакистан.

Вполне понятно, что если столкнулись за роль первой державы мира США и Китай, то множество стран постараются отсидеться в кустах и не раздражать ни одну сторону. Это было бы естественно и для Индии. С Пекином у нее проблемы, а ссориться с Вашингтоном не входило в ее планы. Речь ведь о глобальной державе, которая без американского рынка ощущает себя неуютно. В то же время Дели явно не планирует обрадовать американских стратегов — всерьез столкнуться с Китаем, решив этим буквально все американские проблемы. Для Индии тут просто вопрос стратегической осторожности.

© REUTERS / Aly Song Табличка с обозначением импортированных из США товаров в супермаркете в Шанхае © REUTERS / Aly Song Табличка с обозначением импортированных из США товаров в супермаркете в Шанхае

Можно представить себе, что и встреча в Ухани закончится чем-то вроде договора о пределах сотрудничества Индии с США и Китаем в начавшейся драке, о ее той или иной нейтральной позиции. Но встречи такой просто могло не быть, и никто бы не удивился. А тогда Индию и дальше тащили бы к противостоянию с Пекином.

Отчего Моди решился на такой шаг: Индии, как и Китаю, не нравятся торговые войны, особенно в момент начала бурного экономического роста. Они лишат две державы перспектив. Если бы нападение на Китай (и Россию) не началось, индийцы бы, возможно, еще долго осторожничали. А сейчас Америка им (нам всем) помогла, подтолкнула — то есть получила от своих действий ровно то, чего очень не хотела.

То есть США успешно начали перезагрузку российских отношений с друзьями, к нашей выгоде. Наш трехсторонний альянс мог бы в новых условиях оставаться двусмысленным. А теперь его значение и пределы заново обозначат.

Что получится в результате встречи в Ухани?

Китайская версия (на уровне экспертов) такая: обе страны быстро растут, ничего подобного их отношениям нигде в мире нет, им надо создать стратегию взаимодействия двух крупных держав, одновременно выходящих на первые места в мире.

Индийская версия, тоже на уровне мнений: два лидера честно попытаются пройти через лабиринт несогласия, чтобы выстроить стратегическое доверие друг к другу.