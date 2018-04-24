РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему США понимают только право сильного

08:0024.04.2018
(обновлено: 08:02 24.04.2018)
19982
© AP Photo / Julio CortezВоздушный шар в цвете флага СШАВоздушный шар в цвете флага США
© AP Photo / Julio Cortez

Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук

Бессмысленно надеяться на успех в отношениях и переговорах со страной, тем более — с сильной страной, не учитывая ее исторически выработанную политическую культуру и особенности национального менталитета.

Те персонажи экспертно-политического шоу-пространства, которые постоянно и на каждом шагу декларируют приоритет достижения договоренностей с ведущей против России сегодня борьбу западной коалицией, либо занимаются сознательной провокацией, либо просто бездарны, безграмотны и безответственны. Они не понимают ни того, что такое переговоры в принципе, ни того, что означают переговоры для политической культуры США и какова вообще политическая культура США.

Участник акции протеста против ударов по Сирии в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Больной великан мира
США — страна и культура, которая существует на месте покоренного ими политически и уничтоженного культурно пространства. Их политическая культура — культура покорения и уничтожения непокорных.

Основу для США создали эмигрировавшие из Британии в первой половине XVII века протестанты разных направлений. Был момент, когда из Британии, после роспуска королем парламента 1630 года, намеревался эмигрировать Оливер Кромвель. Переселенцы, уехавшие тогда в колонии, были его подобием: решительные, уверенные, что правда и бог на их стороне, и не останавливавшиеся перед препятствиями до тех пор, пока не получали достойного отпора.

У них было много войн с довольно высокоразвитым местным населением и много договоров с ними — все кончилось тем, что индейцы были почти поголовно уничтожены, а остатки загнаны в резервации. Потому что американцы заключали с ними лишь те договора, которые были выгодны им самим, а если после неудачной войны вдруг вынуждены были заключать равноправные, то обязательно их нарушали.

© Фото : Public domain Бойня на ручье Вундед-Ни
© Фото : Public domain
Бойня на ручье Вундед-Ни

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© REUTERS / Yuri Gripas
"Американский век" умер. Его убил Путин
Они изначально были уверены, что приехали строить новый, исключительно протестантский мир — и в этой миссии имеют право на все.

Ко всему прочему, они изначально были носителями не кодифицированного, но прецедентного права. Это означает, что никакая записанная в законе либо договоре норма не имеет абсолютного значения и может быть интерпретирована соответственно новым обстоятельствам.

Американский судейский корпус изначально формировался снизу вверх, а не сверху вниз (что теоретически очень неплохо), но в их случае и в их понимании в сочетании с прецедентным правом означало, что судьей является тот, кого они сами признали судьей, а закон нужно соблюдать так, как они сочли нужным его понимать.

В полном сочетании с их пониманием они приняли как аксиому, что на их территории действует только их право и не действует международное и, соответственно, что их право действует не только на их территории, но и на территории всего мира.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
США больше не сверхдержава: об этом говорит ядерная стратегия Вашингтона
В их понимании их предназначение — строить новый мир. А их право (поскольку принято, что бог и правда по определению за них) рассматривается как право божественное — право высшее и абсолютно справедливое.

В этом отношении в своей твердой уверенности, что их власть от бога по происхождению и обязательна к исполнению как власть абсолютная, американцы вполне равняются с наиболее деспотичными абсолютистскими правителями Европы XVII-XVIII веков. Только если короли как божественный абсолют стояли над своими народами и считали это счастьем для тех, то Штаты исходят из того, что они как божественный абсолют стоят над всеми остальными народами и искренне могут считать это счастьем для всех этих народов.

Переговоры для США — это не процесс согласования, это процесс оформления уступок со стороны их конкурента. У них нет цели достижения договоренности как устранения конфликта. У них, как правило, нет переговорной установки на решение общей проблемы. У них есть установка на утверждение своей воли.

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
В Белом доме заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится
Поэтому достичь с ними равноправной и взаимовыгодной договоренности можно только в том случае, если почему-либо это для них крайне необходимо, а недостижение договоренности почему-либо критически опасно.

Если США действительно очень нужно достичь соглашения, они будут его инициатором и будут его добиваться всеми силами. При этом не оставляя попытки немного, но обмануть. Если они не прочь договориться, но могут обойтись и без этого, они по пути постараются создать партнеру новые проблемы, чтобы за их устранение получить дополнительные уступки.

Если договоренность им особенно не нужна (и даже когда нужна, но другая сторона предложит им его первой), они уже будут рассматривать ту сторону как готовую сдаться. И обязательно будут наращивать требования преимуществ для себя. Любое миролюбие они воспримут как слабость и любую уступку как повод потребовать новой.

Флаг на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Новый железный занавес: США повторяют ошибку СССР
Если договор США и заключат, они никогда не будут рассматривать его как для них обязательный, а лишь подлежащий исполнению — пока он будет оставаться выгодным.

Обеспечить соблюдение ими заключенного договора можно лишь одним способом: всегда имея в руках реальную угрозу, которая может быть обращена против них, когда они этот договор попытаются нарушить.

Перефразируя классику: "Для США любой договор ничто, если у вас нет силы наказать их за нарушение договора".

Любая попытка договориться с ними не с позиции силы — есть откровенная обращенная к ним просьба вас обмануть.

Еще раз: у них менталитет покорителей. Они видят в этом свою судьбу, и любой, кто не соглашается на покорение, самим фактом этого вызывает их враждебность. Воспринимается ими как богохульник, потому что раз, как они считают, бог изначально оправдал все их действия, то непокорность им означает непокорность самому богу и, соответственно, богохульство.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Советник Трампа назвал условие для улучшения отношений России и США
Но поскольку они считают, что бог все-таки в силе, то, встречаясь с противостоящей им большей силой, они достаточно быстро приходят к выводу, что через нее с ними как раз и говорит бог.

Тогда, увидев реальную и подтвержденную силу, они с неизбежностью признают ее.

Упрекать Россию в том, что она не хочет договориться с США, — нечестно, лицемерно и бессмысленно. Она ничего против не имеет. Не готовы и не хотят договариваться, во всяком случае на взаимовыгодных условиях, именно они.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМолодые люди в национальных флагах США и России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молодые люди в национальных флагах США и России

Отношения СССР и США 1940-х и даже времен разрядки — это отношения сильных. Отношение США в ту эпоху к СССР было отношением к сильному, а в 70-е годы — как к более сильному.

После разрушения СССР США всегда относились к России как к слабому: в 1990-е годы как слабому, но заискивающему, в 2000-е как к слабому, но дерзящему. Со слабыми могут соблюдать снисходительную вежливость, но с ними не разговаривают и не ведут себя как с сильным.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото : U.S. Navy
Военный эксперт объяснил, зачем нужны России переданные Сирией ракеты США
Американская ментальность в силу своей истории и условий своего формирования всегда была ориентирована на уважение силы, веры в себя и свою мечту.

СССР/Россия, отказавшиеся от борьбы, своих идеалов и своей мечты, уже одним этим вызывали пренебрежение.

Когда-то США воспринимали СССР в образе смелого парня. Потом — сильного парня. При Рейгане — в образе плохого парня. При Горбачеве — в образе глупого парня, а затем слабого парня.

Вопрос в том, чтобы Штаты снова увидели в России сильного. Однако прошлый опыт показывает, что произойти это может в одном-единственном случае  — когда они услышат щелчок взведенного курка у своего виска.

Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Andrew Mark
Великолепная статья.
Она многим голову прочистит и уберёт излишнюю наивность.

Вообщем, всем американофилам посвящается....
08:18
24.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена