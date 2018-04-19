РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Ким Чен Ын утверждает Америке нового госсекретаря

11:0019.04.2018
(обновлено: 11:57 19.04.2018)
08220
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В начале апреля в КНДР с тайным визитом побывал вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео. Побывал для того, чтобы подтолкнуть проведение американо-северокорейского саммита, а также свою кандидатуру на пост госсекретаря.

Сам по себе визит выглядит более чем логично. Дональду Трампу и Ким Чен Ыну было необходимо договариваться об условиях проведения встречи, намеченной на конец мая — начало июня. И Майк Помпео поехал в Пхеньян не столько в статусе будущего главы Госдепа — он посещал Кима в качестве конфидента Трампа, его доверенного лица, который не допустит никаких утечек или сливов, способных навредить его шефу. Именно поэтому, по данным СМИ, Помпео не брал с собой представителей Госдепа — только сотрудников разведки. Видимо, уже собственных конфидентов.

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном
В Пхеньяне перед Помпео стояло несколько важнейших задач.

Во-первых, лично получить от Кима все те заверения, которые передавались северокорейским лидером через южнокорейцев. Посланнику Трампа было важно понять степень заинтересованности Кима и пределы его уступок по различным вопросам.

Во-вторых, четко прописать весь протокол будущей встречи. Не должно быть никаких унижений — объективных или субъективных с позиции конгресса — американского президента. Наподобие тех, что перенес Рекс Тиллерсон в ходе своего ливанского вояжа (стул ниже, чем у ливанского коллеги, отсутствие воды на столе перед госсекретарем и тому подобное). Равно как и не должно быть излишних элементов признания Трампом Кима как равного по статусу. Признание, по мнению американцев, является товаром, который Ким может купить своими уступками.

В-третьих, нужно определиться с местом проведения саммита.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Встреча с Ким Чен Ыном либо будет успешной, либо не состоится, заявил Трамп
В-четвертых, и это самое важное, Помпео должен был согласовать программу переговоров. В ней обязан быть пункт о денуклеаризации, но одновременно с этим необходимы и те пункты, по которым реально достигнуть соглашение. Трамп не может по результатам встречи остаться с пустыми руками.

Судя по всему, визит прошел продуктивно. Однако возникает вопрос: зачем Соединенные Штаты вообще рассказали о нем?

Ведь визит в Северную Корею даже госсекретаря США (пусть еще официально и не вступившего в должность) станет огромным бонусом для имиджа Кима. Дело не только в том, что, как верно отмечает The Guardian, до этой поездки в гостевой книге во дворце Кима было лишь одно имя западной знаменитости — бывшего баскетболиста Денниса Родмана.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп "благословил" КНДР и Южную Корею на проведение мирных переговоров
По сути, это второй по уровню визит в страну за все время северокорейско-американских отношений. Первым была поездка в КНДР официального госсекретаря США Мадлен Олбрайт в 2000 году. Однако если визит Олбрайт был своего рода наградой Ким Чен Ира за почти шесть лет разрядки и выполнения ядерной сделки, то Трамп фактически награждает Ким Чен Ына визитом Помпео за месяцы ракетно-ядерного шантажа. Получается, он добавил Киму международной легитимности лишь в ответ на готовность последнего обсудить подготовку к переговорам — без каких-то гарантий их успешного для США завершения.

Однако американский лидер посчитал, что рассказать нужно, — и рассказал. Причем не только подтвердил ходившие о визите слухи, но и добавил, что в ходе этого вояжа между Кимом и Помпео сложились "хорошие отношения" (видимо, речь идет об атмосфере доверия). И это несмотря на то, что Майк Помпео выступал за смену режима в Пхеньяне.

Зачем Трамп это сделал?

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время поздравления граждан КНДР с Новым годом на Центральном телевидении Северной Кореи. 1 января 2018
© AP Photo / KRT via AP Video
"Человек без ракеты". Ким Чен Ын готов отказаться от атомной бомбы
Видимо, чтобы прежде всего продемонстрировать свое лидерство. Американскому президенту важно показать, что именно он, а не южнокорейцы (официальный представитель которых заявил, что считает "неуместным" комментировать сообщения о вояже) и китайцы (которые, по некоторым данным, пытаются поучаствовать в переговорном процессе), управляет данным процессом. Причем не только американо-северокорейским диалогом, но и всей глобальной дипломатией в отношении КНДР.

Так, по словам Трампа, южнокорейцы признают, что без американцев и "без меня лично они с Севером ничего не обсуждали бы и Олимпийские игры закончились бы провалом". Сейчас же, по его словам, обе Кореи "получили его благословение для обсуждения окончания войны".

Договоримся без чужаков
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Договоримся без чужаков

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Susan Walsh
Помпео заявил, что никогда не выступал за смену власти в КНДР
Очевидно, это очень громкие заявления, реализация которых (особенно подписание мирного договора) стала бы достойным завершением саммита. Правда, не только межкорейского, но и американо-северокорейского.

Ведь подписывать мирный договор должны стороны конфликта — то есть КНДР, ООН (в лице Соединенных Штатов) и китайские добровольцы. Именно они официально воевали в Корейской войне, их подписи стоят под Соглашением о перемирии 1953 года — соглашением, которое должно превратиться в официальный договор. Проблема в том, что подписание договора без решения северокорейской ядерной проблемы будет серьезной уступкой Киму, поскольку приведет к снятию части санкций.

Однако рассекречивание визита было выгодно Трампу и с точки зрения внутриполитических причин.

Дело в том, что у Майка Помпео проблемы с одобрением его кандидатуры на пост госсекретаря. Процедура проходит в сенате, и так уж получается, что Трампу нужен как минимум один демократ, который поддержит номинацию Помпео (у республиканцев большинство в 51 голос из 100, однако за Помпео проголосуют максимум 49 однопартийцев — Джон Маккейн в больнице, а Рэнд Пол не поддерживает радикала Помпео).

Да, 15 демократов голосовали за него как за директора ЦРУ, однако есть серьезные сомнения, что они подержат его на новую должность, ведь статус госсекретаря накладывает обязательства, которые противоречат спорным высказываниям претендента. Например, антимусульманским, когда Помпео обвинил чуть ли не всех мусульманских лидеров США в причастности к теракту на Бостонском марафоне, или же гомофобным, когда он назвал гомосексуалистов "извращенцами"

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог объяснил, почему Трамп отправил на встречу с Ким Чен Ыном Помпео
К тому же и Помпео, и Болтона (которому, к счастью, не нужно одобрение сената для занятия поста советника по нацбезопасности) позиционируют чуть ли не как разжигателей ядерной войны.

Администрация Трампа же пытается донести, что их взгляды действительно конфликтны, однако они не фанатики, а люди системы, и, когда нужно, они в нее встраиваются. Что и продемонстрировал визит Помпео в Северную Корею, дипломатическое решение проблем с которой, по словам самого кандидата, "очень нужно Америке и всему миру".

Теперь же, например, сенатор Том Коттон уверяет, что отказ сената поддержать кандидатуру Помпео может подорвать дипломатические усилия в отношении КНДР. Помпео, как отметил сенатор, "уже вложился в предстоящий саммит, а провал утверждения его кандидатуры не только отбросит процесс подготовки саммита, но и повлияет на его результаты".

"У демократов есть возможность отбросить политические разногласия, признать важность обеспечения нашей национальной безопасности и проголосовать за Майка Помпео. Стать государственниками", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ну или стать козлами отпущения в том случае, если Трамп все-таки провалит саммит с Кимом.

Идеальный расклад для американского президента.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена