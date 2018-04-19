Ким Чен Ын утверждает Америке нового госсекретаря

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В начале апреля в КНДР с тайным визитом побывал вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео. Побывал для того, чтобы подтолкнуть проведение американо-северокорейского саммита, а также свою кандидатуру на пост госсекретаря.

Сам по себе визит выглядит более чем логично. Дональду Трампу и Ким Чен Ыну было необходимо договариваться об условиях проведения встречи, намеченной на конец мая — начало июня. И Майк Помпео поехал в Пхеньян не столько в статусе будущего главы Госдепа — он посещал Кима в качестве конфидента Трампа, его доверенного лица, который не допустит никаких утечек или сливов, способных навредить его шефу. Именно поэтому, по данным СМИ, Помпео не брал с собой представителей Госдепа — только сотрудников разведки. Видимо, уже собственных конфидентов.

В Пхеньяне перед Помпео стояло несколько важнейших задач.

Во-первых, лично получить от Кима все те заверения, которые передавались северокорейским лидером через южнокорейцев. Посланнику Трампа было важно понять степень заинтересованности Кима и пределы его уступок по различным вопросам.

Во-вторых, четко прописать весь протокол будущей встречи. Не должно быть никаких унижений — объективных или субъективных с позиции конгресса — американского президента. Наподобие тех, что перенес Рекс Тиллерсон в ходе своего ливанского вояжа (стул ниже, чем у ливанского коллеги, отсутствие воды на столе перед госсекретарем и тому подобное). Равно как и не должно быть излишних элементов признания Трампом Кима как равного по статусу. Признание, по мнению американцев, является товаром, который Ким может купить своими уступками.

В-третьих, нужно определиться с местом проведения саммита.

В-четвертых, и это самое важное, Помпео должен был согласовать программу переговоров. В ней обязан быть пункт о денуклеаризации, но одновременно с этим необходимы и те пункты, по которым реально достигнуть соглашение. Трамп не может по результатам встречи остаться с пустыми руками.

Судя по всему, визит прошел продуктивно. Однако возникает вопрос: зачем Соединенные Штаты вообще рассказали о нем?

Ведь визит в Северную Корею даже госсекретаря США (пусть еще официально и не вступившего в должность) станет огромным бонусом для имиджа Кима. Дело не только в том, что, как верно отмечает The Guardian, до этой поездки в гостевой книге во дворце Кима было лишь одно имя западной знаменитости — бывшего баскетболиста Денниса Родмана.

По сути, это второй по уровню визит в страну за все время северокорейско-американских отношений. Первым была поездка в КНДР официального госсекретаря США Мадлен Олбрайт в 2000 году. Однако если визит Олбрайт был своего рода наградой Ким Чен Ира за почти шесть лет разрядки и выполнения ядерной сделки, то Трамп фактически награждает Ким Чен Ына визитом Помпео за месяцы ракетно-ядерного шантажа. Получается, он добавил Киму международной легитимности лишь в ответ на готовность последнего обсудить подготовку к переговорам — без каких-то гарантий их успешного для США завершения.

Однако американский лидер посчитал, что рассказать нужно, — и рассказал. Причем не только подтвердил ходившие о визите слухи, но и добавил, что в ходе этого вояжа между Кимом и Помпео сложились "хорошие отношения" (видимо, речь идет об атмосфере доверия). И это несмотря на то, что Майк Помпео выступал за смену режима в Пхеньяне.

Зачем Трамп это сделал?

Видимо, чтобы прежде всего продемонстрировать свое лидерство. Американскому президенту важно показать, что именно он, а не южнокорейцы (официальный представитель которых заявил, что считает "неуместным" комментировать сообщения о вояже ) и китайцы (которые, по некоторым данным, пытаются поучаствовать в переговорном процессе), управляет данным процессом. Причем не только американо-северокорейским диалогом, но и всей глобальной дипломатией в отношении КНДР.

Так, по словам Трампа, южнокорейцы признают, что без американцев и "без меня лично они с Севером ничего не обсуждали бы и Олимпийские игры закончились бы провалом". Сейчас же, по его словам, обе Кореи "получили его благословение для обсуждения окончания войны".

Очевидно, это очень громкие заявления, реализация которых (особенно подписание мирного договора) стала бы достойным завершением саммита. Правда, не только межкорейского, но и американо-северокорейского.

Ведь подписывать мирный договор должны стороны конфликта — то есть КНДР, ООН (в лице Соединенных Штатов) и китайские добровольцы. Именно они официально воевали в Корейской войне, их подписи стоят под Соглашением о перемирии 1953 года — соглашением, которое должно превратиться в официальный договор. Проблема в том, что подписание договора без решения северокорейской ядерной проблемы будет серьезной уступкой Киму, поскольку приведет к снятию части санкций.

Однако рассекречивание визита было выгодно Трампу и с точки зрения внутриполитических причин.

Дело в том, что у Майка Помпео проблемы с одобрением его кандидатуры на пост госсекретаря. Процедура проходит в сенате, и так уж получается, что Трампу нужен как минимум один демократ, который поддержит номинацию Помпео (у республиканцев большинство в 51 голос из 100, однако за Помпео проголосуют максимум 49 однопартийцев — Джон Маккейн в больнице, а Рэнд Пол не поддерживает радикала Помпео).

Да, 15 демократов голосовали за него как за директора ЦРУ, однако есть серьезные сомнения, что они подержат его на новую должность, ведь статус госсекретаря накладывает обязательства, которые противоречат спорным высказываниям претендента. Например, антимусульманским, когда Помпео обвинил чуть ли не всех мусульманских лидеров США в причастности к теракту на Бостонском марафоне, или же гомофобным, когда он назвал гомосексуалистов "извращенцами".

К тому же и Помпео, и Болтона (которому, к счастью, не нужно одобрение сената для занятия поста советника по нацбезопасности) позиционируют чуть ли не как разжигателей ядерной войны.

Администрация Трампа же пытается донести, что их взгляды действительно конфликтны, однако они не фанатики, а люди системы, и, когда нужно, они в нее встраиваются. Что и продемонстрировал визит Помпео в Северную Корею, дипломатическое решение проблем с которой, по словам самого кандидата, "очень нужно Америке и всему миру".

Теперь же, например, сенатор Том Коттон уверяет, что отказ сената поддержать кандидатуру Помпео может подорвать дипломатические усилия в отношении КНДР. Помпео, как отметил сенатор, "уже вложился в предстоящий саммит, а провал утверждения его кандидатуры не только отбросит процесс подготовки саммита, но и повлияет на его результаты".

"У демократов есть возможность отбросить политические разногласия, признать важность обеспечения нашей национальной безопасности и проголосовать за Майка Помпео. Стать государственниками", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ну или стать козлами отпущения в том случае, если Трамп все-таки провалит саммит с Кимом.

Идеальный расклад для американского президента.