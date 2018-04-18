Трамп подтвердил, что Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что кандидат в госсекретари США Майк Помпео встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в КНДР состоялась тайная встреча Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Как отмечает издание, эта поездка позволила провести первую "встречу на самом высоком уровне между двумя странами с 2000 года", то есть с момента переговоров госсекретаря Мадлен Олбрайт и северокорейского лидера Ким Чен Ира.

"Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в КНДР на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Детали саммита сейчас прорабатываются. Денуклеаризация будет великим достижением для мира, а также для Северной Кореи", — написал Трамп в Twitter.

Межкорейский саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином намечен на 27 апреля, после чего в мае предполагается провести встречу Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.