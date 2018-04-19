Лондону не хватает жертв в "деле Скрипаля". Жертвой сделали RT

На месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018

На месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Интерес к "делу Скрипаля" в Британии заметно падает. Сначала были панические репортажи британской прессы о "массе зараженных людей" в Солсбери, о "смертельно отравленных" Скрипалях, которых чуть ли не следует умертвить, чтобы они не мучились. Потом выяснилось, что жертв всего три — морские свинки и кот Скрипалей. Да и тех на тот свет отправили сотрудники британских правоохранительных органов, а не "российские киллеры". Число жертв не соответствует той панике, которую Лондон раздувал на мировом уровне. Потому, видимо, британцы и решили добавить новую "жертву" — телеканал RT.

Ofcom, всесильный государственный регулятор теле- и радиовещания в Британии, начал сразу семь расследований по поводу возможного "нарушения правил беспристрастности" со стороны канала. И все они — по поводу "дела Скрипаля".

Это не первая попытка предъявить претензии RT. В сентябре 2015 года Ofcom вынес предупреждение каналу за три сюжета, которые регулятор посчитал предвзятыми . Среди этих сюжетов, к примеру, был репортаж RT, обвинявший Украину в военных преступлениях против жителей Донбасса. Телеканалу вменили в вину то, что в 26-минутной передаче "только в конце было представлено мнение украинского правительства". При этом британские каналы, освещая конфликт на Украине, зачастую вообще не представляют мнение другой стороны и "скромно умалчивают", к примеру, какая из сторон бомбила Донецк и Луганск. Но это регулятора явно не волновало. Во всяком случае, никто за это не был наказан.

Если же мы посмотрим на "объективность" освещения "дела Скрипалей" в британских медиа, то, по этой логике, практически каждое СМИ должно быть подвергнуто суровой каре. Любые попытки усомниться в "единственно правильной" версии о причастности России в эфирах тут же называют конспирологическими теориями и осуждают. Почему-то это не вызывает вопросов у Ofcom.

© AFP 2018 / Adrian Dennis Представители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия © AFP 2018 / Adrian Dennis Представители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия

Но вот освещение каналом RT этого дела регулятору не понравилось. По заявлению спикера данной организации, с началом скандала вокруг отравления в Солсбери было отмечено "значительное увеличение количества программ, дающих основания для расследования".

Что же вменяют в вину телеканалу на этот раз? Согласно официальному заявлению регулятора , выделены семь сюжетов, вышедших в эфир в течение месяца. В каждом из них Ofcom подозревает (выводы еще не окончательные) отсутствие непредвзятости. Причем некоторые из этих программ ведет британский гражданин, бывший депутат парламента Джордж Галлоуэй . Сложно предположить, что в его программе представлена лишь российская точка зрения.

Если Ofcom найдет признаки "необъективности" или "однобокости" в каких-то сюжетах, он может даже лишить канал лицензии на вещание в Британии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже предупреждала, что в таком случае Москва ответит зеркально и ни одно британское СМИ не будет работать в России.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала с присущей ей иронией: "Только что "британский Роскомнадзор" сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!"

Канал выразил надежду на объективное расследование. Хотя вряд ли стоит этого ожидать в условиях травли, которая в Британии уже давно идет в отношении RT. Могут вменять в вину отсутствие комментариев со стороны британских парламентариев и других официальных лиц. Перед этим, правда, министр иностранных дел страны Борис Джонсон прямо призвал британских депутатов от всех фракций никогда не появляться на этом телеканале . Он несколько раз назвал "скандалом" любые комментарии и интервью британских депутатов RT. И неважно, с какими месседжами они выступят на канале. Даром что даже отец самого Джонсона появлялся в эфире телеканала буквально за несколько недель до пламенной речи министра.

Словом, лондонские чиновники высшего уровня, газеты и "говорящие головы" на британских же каналах в жесткой форме требуют от своих политиков не делиться своим мнением на RT. А затем они же обвиняют RT в… отсутствии этого мнения. То есть пытаются наказать за то, чему сами же способствуют и к чему активно призывают.

Если проанализировать сюжеты основных британских телеканалов (включая Би-би-си — де-факто государственного СМИ) по "делу Скрипаля", то видно, что в большинстве из них нет альтернативной точки зрения. Но если кто-то призовет Ofcom начать сейчас расследование по таким сюжетам и жестко наказать медиа за "нарушение правил беспристрастности", то его сразу обвинят в цензуре и в посягательстве на свободу слова. Так позволительно действовать только в отношении российских СМИ.