Лондону не хватает жертв в "деле Скрипаля". Жертвой сделали RT

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Интерес к "делу Скрипаля" в Британии заметно падает. Сначала были панические репортажи британской прессы о "массе зараженных людей" в Солсбери, о "смертельно отравленных" Скрипалях, которых чуть ли не следует умертвить, чтобы они не мучились. Потом выяснилось, что жертв всего три — морские свинки и кот Скрипалей. Да и тех на тот свет отправили сотрудники британских правоохранительных органов, а не "российские киллеры". Число жертв не соответствует той панике, которую Лондон раздувал на мировом уровне. Потому, видимо, британцы и решили добавить новую "жертву" — телеканал RT.
Ofcom, всесильный государственный регулятор теле- и радиовещания в Британии, начал сразу семь расследований по поводу возможного "нарушения правил беспристрастности" со стороны канала. И все они — по поводу "дела Скрипаля".
Если же мы посмотрим на "объективность" освещения "дела Скрипалей" в британских медиа, то, по этой логике, практически каждое СМИ должно быть подвергнуто суровой каре. Любые попытки усомниться в "единственно правильной" версии о причастности России в эфирах тут же называют конспирологическими теориями и осуждают. Почему-то это не вызывает вопросов у Ofcom.
Но вот освещение каналом RT этого дела регулятору не понравилось. По заявлению спикера данной организации, с началом скандала вокруг отравления в Солсбери было отмечено "значительное увеличение количества программ, дающих основания для расследования".
Если Ofcom найдет признаки "необъективности" или "однобокости" в каких-то сюжетах, он может даже лишить канал лицензии на вещание в Британии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже предупреждала, что в таком случае Москва ответит зеркально и ни одно британское СМИ не будет работать в России.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала с присущей ей иронией: "Только что "британский Роскомнадзор" сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!"никогда не появляться на этом телеканале. Он несколько раз назвал "скандалом" любые комментарии и интервью британских депутатов RT. И неважно, с какими месседжами они выступят на канале. Даром что даже отец самого Джонсона появлялся в эфире телеканала буквально за несколько недель до пламенной речи министра.
Словом, лондонские чиновники высшего уровня, газеты и "говорящие головы" на британских же каналах в жесткой форме требуют от своих политиков не делиться своим мнением на RT. А затем они же обвиняют RT в… отсутствии этого мнения. То есть пытаются наказать за то, чему сами же способствуют и к чему активно призывают.
Если проанализировать сюжеты основных британских телеканалов (включая Би-би-си — де-факто государственного СМИ) по "делу Скрипаля", то видно, что в большинстве из них нет альтернативной точки зрения. Но если кто-то призовет Ofcom начать сейчас расследование по таким сюжетам и жестко наказать медиа за "нарушение правил беспристрастности", то его сразу обвинят в цензуре и в посягательстве на свободу слова. Так позволительно действовать только в отношении российских СМИ.