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Лондону не хватает жертв в "деле Скрипаля". Жертвой сделали RT

08:0019.04.2018
(обновлено: 08:01 19.04.2018)
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© AP Photo / Frank AugsteinНа месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018На месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Интерес к "делу Скрипаля" в Британии заметно падает. Сначала были панические репортажи британской прессы о "массе зараженных людей" в Солсбери, о "смертельно отравленных" Скрипалях, которых чуть ли не следует умертвить, чтобы они не мучились. Потом выяснилось, что жертв всего три — морские свинки и кот Скрипалей. Да и тех на тот свет отправили сотрудники британских правоохранительных органов, а не "российские киллеры". Число жертв не соответствует той панике, которую Лондон раздувал на мировом уровне. Потому, видимо, британцы и решили добавить новую "жертву" — телеканал RT.

Ofcom, всесильный государственный регулятор теле- и радиовещания в Британии, начал сразу семь расследований по поводу возможного "нарушения правил беспристрастности" со стороны канала. И все они — по поводу "дела Скрипаля".

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков назвал ответные меры на возможное прекращение вещания RT в Британии
Это не первая попытка предъявить претензии RT. В сентябре 2015 года Ofcom вынес предупреждение каналу за три сюжета, которые регулятор посчитал предвзятыми. Среди этих сюжетов, к примеру, был репортаж RT, обвинявший Украину в военных преступлениях против жителей Донбасса. Телеканалу вменили в вину то, что в 26-минутной передаче "только в конце было представлено мнение украинского правительства". При этом британские каналы, освещая конфликт на Украине, зачастую вообще не представляют мнение другой стороны и "скромно умалчивают", к примеру, какая из сторон бомбила Донецк и Луганск. Но это регулятора явно не волновало. Во всяком случае, никто за это не был наказан.

Если же мы посмотрим на "объективность" освещения "дела Скрипалей" в британских медиа, то, по этой логике, практически каждое СМИ должно быть подвергнуто суровой каре. Любые попытки усомниться в "единственно правильной" версии о причастности России в эфирах тут же называют конспирологическими теориями и осуждают. Почему-то это не вызывает вопросов у Ofcom.

© AFP 2018 / Adrian DennisПредставители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Представители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия

Но вот освещение каналом RT этого дела регулятору не понравилось. По заявлению спикера данной организации, с началом скандала вокруг отравления в Солсбери было отмечено "значительное увеличение количества программ, дающих основания для расследования".

Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аналитик: Британия использует против RT "полицию правды"
Что же вменяют в вину телеканалу на этот раз? Согласно официальному заявлению регулятора, выделены семь сюжетов, вышедших в эфир в течение месяца. В каждом из них Ofcom подозревает (выводы еще не окончательные) отсутствие непредвзятости. Причем некоторые из этих программ ведет британский гражданин, бывший депутат парламента Джордж Галлоуэй. Сложно предположить, что в его программе представлена лишь российская точка зрения.

Если Ofcom найдет признаки "необъективности" или "однобокости" в каких-то сюжетах, он может даже лишить канал лицензии на вещание в Британии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже предупреждала, что в таком случае Москва ответит зеркально и ни одно британское СМИ не будет работать в России.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала с присущей ей иронией: "Только что "британский Роскомнадзор" сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!"

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала претензии британского медиарегулятора к RT
Канал выразил надежду на объективное расследование. Хотя вряд ли стоит этого ожидать в условиях травли, которая в Британии уже давно идет в отношении RT. Могут вменять в вину отсутствие комментариев со стороны британских парламентариев и других официальных лиц. Перед этим, правда, министр иностранных дел страны Борис Джонсон прямо призвал британских депутатов от всех фракций никогда не появляться на этом телеканале. Он несколько раз назвал "скандалом" любые комментарии и интервью британских депутатов RT. И неважно, с какими месседжами они выступят на канале. Даром что даже отец самого Джонсона появлялся в эфире телеканала буквально за несколько недель до пламенной речи министра.

Словом, лондонские чиновники высшего уровня, газеты и "говорящие головы" на британских же каналах в жесткой форме требуют от своих политиков не делиться своим мнением на RT. А затем они же обвиняют RT в… отсутствии этого мнения. То есть пытаются наказать за то, чему сами же способствуют и к чему активно призывают.

Если проанализировать сюжеты основных британских телеканалов (включая Би-би-си — де-факто государственного СМИ) по "делу Скрипаля", то видно, что в большинстве из них нет альтернативной точки зрения. Но если кто-то призовет Ofcom начать сейчас расследование по таким сюжетам и жестко наказать медиа за "нарушение правил беспристрастности", то его сразу обвинят в цензуре и в посягательстве на свободу слова. Так позволительно действовать только в отношении российских СМИ.

© REUTERS / Toby MelvilleСотрудница полиции на страже возле дома бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, Британия. 6 марта 2018 года
© REUTERS / Toby Melville
Сотрудница полиции на страже возле дома бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, Британия. 6 марта 2018 года
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