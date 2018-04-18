В Британии начали расследование против RT из-за "дела Скрипаля"

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении телеканала RT.

Отмечается, что претензии касаются "вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала".

"После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение на RT числа программ, которые мы считаем требующими расследования как потенциальные нарушения кодекса вещания Ofcom", — указано в заявлении.

Регулятор привел список программ, вызвавших у него вопросы. К ним относятся два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.

В заявлении отмечается, что до недавнего времени степень следования TV Novosti (держатель лицензии RT) лицензионному кодексу Ofcom "существенно не расходилась" с другими станциями.

При вынесении решения Ofcom пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты расследования и "будущее поведение владельца лицензии".

Претензии к RT

В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против RT, вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ. В ответ телеканал заявил, что ограничения только нанесут ущерб британскому обществу.

После этого Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии в Великобритании.

Дело Скрипаля

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что к инциденту причастна Москва.

Россия категорически отрицает участие в покушении и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.