В Британии начали расследование против RT из-за "дела Скрипаля"

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении телеканала RT.
"После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение на RT числа программ, которые мы считаем требующими расследования как потенциальные нарушения кодекса вещания Ofcom", — указано в заявлении.
Регулятор привел список программ, вызвавших у него вопросы. К ним относятся два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.
В заявлении отмечается, что до недавнего времени степень следования TV Novosti (держатель лицензии RT) лицензионному кодексу Ofcom "существенно не расходилась" с другими станциями.
При вынесении решения Ofcom пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты расследования и "будущее поведение владельца лицензии".
Претензии к RT
После этого Ofcom направил TV Novosti письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии в Великобритании.
Дело Скрипаля
В Британии утверждают, что к инциденту причастна Москва.
Россия категорически отрицает участие в покушении и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.