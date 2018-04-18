РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему Россия действительно не Украина

08:0018.04.2018
012440
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдание нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь. Архивное фотоЗдание нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Ирина Алкснис

Пассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рейсы на Марс и Корусант: в Крыму открыли новый терминал аэропорта
Тема, почему Украина – не Россия, а Россия – не Украина последние годы регулярно возникает в повестке общественно-политических дискуссий. Также как нередко встречается мнение, что Россия – та же Украина, только с нефтью, газом и ядерным оружием.

Однако прямо сейчас в информационном поле представлена тема, которая воплощает в себе наглядную демонстрацию того, в чем разница между двумя странами: в Крыму открыт новый терминал аэропорта.
Почему именно аэропорт, а не Крымский мост, который также будет запущен в эксплуатацию уже в самом ближайшем будущем, столь показателен?

Потому что в отличие от моста, который является грандиозным и подчеркнуто символическим проектом национального значения, аэропорт представляет собой, по существу, обыденную деятельность страны.

В конце концов, Украина также успешно справлялась с отдельными масштабными вызовами и проектами национального престижа. Достаточно вспомнить проведение европейского чемпионата по футболу в 2012 году, под который в стране была проведена действительно огромная работа.

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив

Так что способность упереться и сделать – у России с Украиной как раз общая.

А вот с будничной деятельностью и ее результатами между странами впечатляющая разница.

Щенок породы бордер-колли, который станет символом нового терминала аэропорта в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Щенок Алиса станет талисманом нового терминала аэропорта Симферополя
Ведь главная особенность нового симферопольского терминала не в его уникальности, а в его обычности для России. Да, это очень важный и значительный проект, но в нем нет ничего экстраординарного.

Автор этих строк впервые в жизни побывала в Крыму летом 2014 году, и тогдашний аэропорт (еще не прошедший экстренную модернизацию, чтобы справляться с многократно возросшим пассажиропотоком) произвел прямо-таки шокирующее впечатление, поскольку такой привет из 1960-х к тому времени уже непросто было встретить даже в самых отдаленных и депрессивных уголках России.

А уж то, что речь шла о популярнейшем курорте, поднимало происходящее на запредельный уровень абсурда. По ставшим тогда уже привычными российским меркам ситуация выглядела просто непостижимой: как Украина могла довести ситуацию с симферопольским аэропортом до такого позорного состояния.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПассажиры у здания терминала международного аэропорта "Симферополь". 2016 год
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Пассажиры у здания терминала международного аэропорта "Симферополь". 2016 год

Радикальные реконструкции старых авиа-терминалов к тому времени в России были проведены практически повсеместно, не говоря уже о нескольких отстроенных с нуля аэропортах. В общем, аэропортное строительство и реконструкция уже лет десять в стране было уже самым обычным делом. Также как строительство дорог, оборудованных новейшей техникой медицинских центров, спортивных комплексов и очень длинного перечня других объектов.

Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
В Крыму назвали новый терминал аэропорта "Симферополь" символом полуострова
Однако дальнейшее погружение в тогдашние крымские реалии как раз и позволило осознать ту государственно-управленческую пропасть, что разделила Россию и Украину за последние десятилетия.

Ключевой особенностью политики для достижения нынешних российских результатов является не штурмовщина, а системный и систематический подход, когда возникающие проблемы и сбои могут затруднять достижение поставленной цели, но не способны остановить неуклонное последовательное, хотя нередко и небыстрое, движение государственной машины вперед.

А Украине так и не удалось создать подобный механизм. К слову, это явно стало не последней причиной, по которой она оказалась в своем нынешнем состоянии.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоОткрытие нового терминала аэропорта "Симферополь" в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Открытие нового терминала аэропорта "Симферополь" в Крыму

Когда последние четыре года украинские "эксперты" регулярно предсказывали (и продолжают это делать даже вопреки реальности), что в Крыму так и не будет ничего построено – ни мост, ни аэропорт, ни дороги, ни энергомост – это было не только стремлением выдать желаемое за действительное, но и искренним проявлением их украинского опыта, реалий, в которых живет эта страна третий десяток лет. На Украине большая часть заявленных Россией проектов действительно не вышла бы за пределы тотальных распилов на начальных стадиях, на чем дело бы и закончилось.

Пассажиры нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымский депутат: новый терминал аэропорта Симферополя решит массу задач
Кстати, этот опыт нашел свое отражение и в крымском общественном менталитете, где – после того, как схлынула волна эйфории из-за возвращения в Россию – довольно быстро развилось очень сильное недовольство, в первую очередь, в адрес местных властей от ощущения, что на полуострове ничего не меняется. У людей появился страх, что в Крыму так ничего и не изменится по сравнению с украинскими временами.

В результате полуострову пришлось привыкать – и этот процесс продолжается по сей день – к тому, что перемены требуют не только ресурсов и усилий, но и просто времени, в частности четыре года на строительство с нуля нового терминала аэропорта.

Кстати, не так уж и много, если подумать.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

© РИА Новости / Александр ПолегенькоОткрытие нового терминала аэропорта "Симферополь" в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Открытие нового терминала аэропорта "Симферополь" в Крыму
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена