Почему Россия действительно не Украина

Ирина Алкснис

Тема, почему Украина – не Россия, а Россия – не Украина последние годы регулярно возникает в повестке общественно-политических дискуссий. Также как нередко встречается мнение, что Россия – та же Украина, только с нефтью, газом и ядерным оружием.

Однако прямо сейчас в информационном поле представлена тема, которая воплощает в себе наглядную демонстрацию того, в чем разница между двумя странами: в Крыму открыт новый терминал аэропорта.

Почему именно аэропорт, а не Крымский мост, который также будет запущен в эксплуатацию уже в самом ближайшем будущем, столь показателен?

Потому что в отличие от моста, который является грандиозным и подчеркнуто символическим проектом национального значения, аэропорт представляет собой, по существу, обыденную деятельность страны.

В конце концов, Украина также успешно справлялась с отдельными масштабными вызовами и проектами национального престижа. Достаточно вспомнить проведение европейского чемпионата по футболу в 2012 году, под который в стране была проведена действительно огромная работа.

Так что способность упереться и сделать – у России с Украиной как раз общая.

А вот с будничной деятельностью и ее результатами между странами впечатляющая разница.

Ведь главная особенность нового симферопольского терминала не в его уникальности, а в его обычности для России. Да, это очень важный и значительный проект, но в нем нет ничего экстраординарного.

Автор этих строк впервые в жизни побывала в Крыму летом 2014 году, и тогдашний аэропорт (еще не прошедший экстренную модернизацию, чтобы справляться с многократно возросшим пассажиропотоком) произвел прямо-таки шокирующее впечатление, поскольку такой привет из 1960-х к тому времени уже непросто было встретить даже в самых отдаленных и депрессивных уголках России.

А уж то, что речь шла о популярнейшем курорте, поднимало происходящее на запредельный уровень абсурда. По ставшим тогда уже привычными российским меркам ситуация выглядела просто непостижимой: как Украина могла довести ситуацию с симферопольским аэропортом до такого позорного состояния.

Радикальные реконструкции старых авиа-терминалов к тому времени в России были проведены практически повсеместно, не говоря уже о нескольких отстроенных с нуля аэропортах. В общем, аэропортное строительство и реконструкция уже лет десять в стране было уже самым обычным делом. Также как строительство дорог, оборудованных новейшей техникой медицинских центров, спортивных комплексов и очень длинного перечня других объектов.

Однако дальнейшее погружение в тогдашние крымские реалии как раз и позволило осознать ту государственно-управленческую пропасть, что разделила Россию и Украину за последние десятилетия.

Ключевой особенностью политики для достижения нынешних российских результатов является не штурмовщина, а системный и систематический подход, когда возникающие проблемы и сбои могут затруднять достижение поставленной цели, но не способны остановить неуклонное последовательное, хотя нередко и небыстрое, движение государственной машины вперед.

А Украине так и не удалось создать подобный механизм. К слову, это явно стало не последней причиной, по которой она оказалась в своем нынешнем состоянии.

Когда последние четыре года украинские "эксперты" регулярно предсказывали (и продолжают это делать даже вопреки реальности), что в Крыму так и не будет ничего построено – ни мост, ни аэропорт, ни дороги, ни энергомост – это было не только стремлением выдать желаемое за действительное, но и искренним проявлением их украинского опыта, реалий, в которых живет эта страна третий десяток лет. На Украине большая часть заявленных Россией проектов действительно не вышла бы за пределы тотальных распилов на начальных стадиях, на чем дело бы и закончилось.

Кстати, этот опыт нашел свое отражение и в крымском общественном менталитете, где – после того, как схлынула волна эйфории из-за возвращения в Россию – довольно быстро развилось очень сильное недовольство, в первую очередь, в адрес местных властей от ощущения, что на полуострове ничего не меняется. У людей появился страх, что в Крыму так ничего и не изменится по сравнению с украинскими временами.

В результате полуострову пришлось привыкать – и этот процесс продолжается по сей день – к тому, что перемены требуют не только ресурсов и усилий, но и просто времени, в частности четыре года на строительство с нуля нового терминала аэропорта.

Кстати, не так уж и много, если подумать.

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